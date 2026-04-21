El boom de la obra nueva en Elche dispara un 9% los proyectos de construcción residencial

Nuevo boom de la obra nueva con récord en los últimos cuatro años mientras cae la proyección de rehabilitaciones. Elche se ha convertido en la segunda ciudad de la provincia de Alicante, por detrás de Torrevieja, con más viviendas nuevas visadas, llegando a las 1.322 y concentrando, por tanto, el 8,5% del total.

La ciudad cerró 2025 con 254.540 metros cuadrados de superficie visada para nueva construcción, lo que supone un aumento del 9,2% respecto a 2024, cuando se registraron 233.035 metros cuadrados. Estos datos confirmarían la recuperación del sector después del frenazo que sufrió en 2023, cuando la construcción residencial cayó hasta los 151.138,85 metros cuadrados.

Son las cifras que trasladó este martes el Departamento de Visado del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA), y que constan en el reciente informe publicado por la institución. El documento pone de relieve que la ciudad está entre las zonas con mayor actividad a nivel provincial, ocupando la cuarta posición por número de viviendas visadas, por detrás de Vega Baja, Alicante y Marina Baixa, que respaldan el aumento general en la provincia de un 34,9% de superficie total proyectada superando los 1,8 millones de metros cuadrados que pasaron por el trámite técnico que revisa la documentación de los proyectos y que sirve como indicador de la actividad prevista.

1,4 millones

En el conjunto de todas las comarcas alicantinas, la obra nueva residencial avanzó con claridad rozando los 1,4 millones de metros cuadrados visados, un 24,4% más que el año anterior. Además, el número de viviendas nuevas visadas llegó a las 9.875 unidades, lo que supone un aumento del 25,3%, y que indicaría que una de cada siete nuevas viviendas de la provincia se han proyectado en término ilicitano.

Este aumento, según el colegio, "refleja la situación que atraviesa la costa de la provincia de Alicante”, defiende José Román, jefe del departamento de visado del CTAA, quien achaca al auge turístico que Alicante sea una de las potencias en construcción.

Menos reformas

Junto a la obra nueva, el otro gran indicador del informe es la rehabilitación, es decir, las obras de reforma o mejora de edificios ya existentes. En este apartado, Elche registró en 2025 un descenso del 34% respecto al año anterior pasando de los 72.930 metros cuadrados a los 47.883. Aún y así, desde el colegio matizan que, pese a que el dato pueda parecer negativo a simple vista, conviene ponerlo en contexto. Apuntan que el volumen de rehabilitación proyectada hace dos años fue especialmente alto, "inusual", triplicando prácticamente los registros. Aún y así, señalan que los datos de 2025 están muy por encima de los de ejercicios anteriores como 2022, cuando la rehabilitación visada en Elche fue de 23.781 metros cuadrados, o de apenas 3.000 metros cuadrados más al año siguiente.

Tercer lugar

Dentro de la provincia, Elche ocupa la tercera posición por municipios en rehabilitación, con una cuota del 2,5% del total provincial. Solo están por delante Alcoy, con el 18,5%, y Alicante ciudad, con el 12,3%.

Román también entiende que las ayudas destinadas a la rehabilitación han favorecido el aumento de este tipo de obras en los últimos años. Sin embargo, advierte de que todavía es pronto para saber si el descenso de 2025 marca una tendencia a la baja o si se trata simplemente de un ajuste puntual después de un año muy fuerte.

Por lo tanto, habrá que esperar a la evolución de los próximos meses para saber si mantiene el nivel o vuelve a moderarse. Aún y así, los datos de 2025 apuntan a que Elche seguirá teniendo un papel importante en el mercado inmobiliario provincial.

Impacto

Al mismo tiempo, estas cifras abren también el debate sobre el impacto de ese crecimiento. Sobre todo, teniendo en cuenta que más vivienda nueva podría contribuir a ampliar la oferta residencial, aunque su efecto real dependerá de factores como el precio de venta, con sectores que siguen sin acelerarse tras dispararse los precios por metro cuadrado en los últimos años superando de largo ya los 2.000 euros. También está condicionado el crecimiento al tipo de vivienda que se construya o la rapidez con la que los proyectos se conviertan en edificios terminados.

Todo, además, partiendo de la base de las dificultades para construir. Ya el pasado año expertos apuntaban a la desaparición de cientos de promotoras tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 que se ha terminado convirtiendo con el paso de los años en uno de los factores que agravaron la crisis de acceso a la vivienda. En el informe coordinado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull se concluía, por ejemplo, que el sector no ha logrado recuperarse por completo y que la construcción residencial se ha mantenido en niveles demasiado bajos para atender la demanda.

Y es que, tras la crisis financiera, la falta de financiación hundió la edificación hasta mínimos históricos y provocó el cierre de numerosas empresas. Con ellas también se perdió mano de obra especializada, experiencia y conocimiento técnico, lo que debilitó de forma prolongada la capacidad del sector para reaccionar.

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Como posibles soluciones planteaba este informe que se impulsen promotores públicos, movilización de suelo disponible, compartir riesgos con el sector privado, mejorar la formación de mano de obra, buscar nuevas vías de financiación y agilizar los trámites administrativos. La principal conclusión fue que, sin reforzar de nuevo el tejido promotor, resultaría muy difícil aumentar la oferta de vivienda y aliviar el problema acumulado durante más de una década.