El PSOE de Elche urge a Ruz a "exprimir" el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno de España

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Elche, Héctor Díez, instaba este martes al alcalde, Pablo Ruz, a mover ficha de inmediato para que la ciudad pueda beneficiarse del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado este martes en el Consejo de Ministros y dotado con 7.000 millones de euros. El edil reclamaba además a la Generalitat Valenciana que se adhiera “cuanto antes” a este acuerdo, al considerar que abre una oportunidad para avanzar en la regeneración de San Antón, ampliar el parque público de vivienda protegida a precios asequibles, reforzar la rehabilitación urbana y activar ayudas al alquiler, especialmente para los jóvenes.

Díez valoraba “muy positivamente” la aprobación del nuevo plan, que definía como “el más ambicioso hasta la fecha con un presupuesto total de 7.000 millones de euros, de los cuales el Gobierno de España aportará el 60%, y el 40% restante las comunidades autónomas”. A partir de esa aprobación, el portavoz socialista reclamaba una reacción rápida por parte de las administraciones con competencias directas en la materia.

El portavoz del PSOE en Elche, Héctor Díez, presenta las propuestas de su grupo municipal en materia de vivienda / INFORMACIÓN

San Antón, rehabilitación y vivienda protegida

En ese sentido, exigía al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que se incorpore al plan “cuanto antes” y pedía al alcalde de Elche que “emprenda contactos ya con el Consell y el Ministerio para que Elche pueda exprimir todos los beneficios que ahora se abren”, a través de la firma de convenios específicos. Para el dirigente socialista, la vivienda requiere decisiones inmediatas y coordinación entre administraciones, en un momento en el que considera que no cabe prolongar los plazos.

El portavoz enumeraba algunas de las oportunidades que, a su juicio, ofrece el nuevo marco estatal para la ciudad. Según señalaba, el plan contempla “promoción de parque público de vivienda protegida a precios asequibles; rehabilitación y regeneración urbana; ayudas directas al alquiler, especialmente para los más jóvenes; y contención de los precios en materia de alquiler, sobre todo en zonas tensionadas”. En la lectura que hace el grupo socialista, esas líneas de financiación y actuación encajan con varias de las necesidades que Elche arrastra desde hace años en materia residencial.

Uno de los barrios que situaba de forma expresa en el centro de ese debate ha sido San Antón. Díez aseguraba que el nuevo plan reduce el margen para las excusas políticas sobre esta zona y cargaba contra lo que considera un uso partidista del proyecto. “Se ha hecho mucha demagogia con San Antón y ahora quedan pocas excusas: el Plan de Vivienda contempla un 30% de fondos para la rehabilitación y la regeneración urbana. Es necesario que el Ayuntamiento, desde ya, presente las siguientes actuaciones del barrio para que el Gobierno de España pueda participar, como ha hecho en los bloques 1, 2, 3 y 4”, afirmaba.

Petición de más fondos y menos demora

Díez insistía en que la estrategia municipal no debe limitarse a una sola actuación ni a un solo barrio, sino que debe abrir una planificación más amplia sobre las zonas de la ciudad que presentan mayores problemas de degradación urbana o necesidad de renovación residencial. “Es importante seguir trabajando en rehabilitación y regeneración e ir marcando qué zonas de Elche están degradadas y necesitan de los fondos estatales y autonómicos para la rehabilitación de vivienda, más allá de los fondos que tiene el propio Consistorio”, manifestaba.

En ese punto, recordaba que el Grupo Municipal Socialista lleva tiempo planteando iniciativas en materia de vivienda y defendía que parte de los proyectos hoy en marcha parten de propuestas y líneas de trabajo impulsadas en el mandato anterior. Como ejemplo, citaba la actuación de Porfirio Pascual, actualmente en ejecución, que según señalaba fue posible gracias a fondos europeos logrados durante la pasada legislatura.

La reivindicación socialista no se limita a la rehabilitación y regeneración urbana. El portavoz subrayaba también que el Plan Estatal 2026-2030 abre la puerta a la participación del Gobierno de España en la creación de un parque público de vivienda protegida con precios asequibles y carácter permanente. A juicio de Díez, se trata de una de las claves del nuevo documento, ya que permitiría impulsar vivienda protegida que no pudiera salir después del circuito público.

Un vista del barrio de San Antón de Elche, donde se aprecia el constraste entre los nuevos edificios y los antiguos. / PIMESA

Así lo explicaba al destacar que el Gobierno central puede implicarse en la promoción de ese parque público “es decir, vivienda que no se va a poder descalificar”. Con esa apreciación, el portavoz ponía el foco en la necesidad de reforzar una oferta residencial estable, sometida a protección duradera y desvinculada de procesos posteriores de liberalización del mercado.

Ayudas al alquiler y zonas tensionadas

Otro de los ejes que el edil socialista consideraba prioritarios es el de las ayudas al alquiler, con una atención especial a los jóvenes con más dificultades para emanciparse. Según recordaba, su grupo lleva meses reclamando ese tipo de medidas mediante mociones e iniciativas municipales, por lo que ahora consideraba que ha llegado el momento de pasar de las propuestas a la ejecución.

“Venimos reivindicándolas desde hace ya muchos meses a través de mociones y de distintas iniciativas; es el momento de que, mediante acuerdos con la Generalitat Valenciana y con el Gobierno de España, el Ayuntamiento las ponga en marcha de una vez y participe en ellas”, señalaba. Para Díez, la puesta en marcha de estas ayudas exige una implicación decidida del Ayuntamiento y la firma de los correspondientes acuerdos con las administraciones superiores.

Junto a ello, el portavoz socialista volvía a insistir en la existencia en Elche de áreas donde, a su juicio, se dan las condiciones previstas en la Ley de Vivienda y en el nuevo plan estatal para intervenir sobre el mercado del alquiler. “Nosotros seguimos manifestando que existen zonas de Elche que cumplen con los preceptos de la Ley de Vivienda, y con los que marca este Plan Estatal, para poder contener los precios del alquiler en muchos barrios de la ciudad”, recalcaba.

La referencia a las zonas tensionadas conecta con uno de los debates más sensibles en materia de vivienda en los últimos años: la subida de precios y la dificultad creciente de acceso al alquiler en determinados barrios. En la posición defendida por el grupo socialista, la combinación de ayudas, vivienda protegida permanente y mecanismos de contención de precios debe formar parte de una política más amplia para frenar la exclusión residencial.

“No hay tiempo que perder con la vivienda”

Díez enmarcaba su intervención en un diagnóstico más amplio sobre la situación residencial. Aseguraba que la vivienda se ha convertido en el principal problema de los ilicitanos, los valencianos y los españoles, y defendía que el momento actual exige abandonar la confrontación política vacía para pasar a la gestión concreta de recursos y oportunidades.

“Es el momento de pasar a la acción, de dejarse de críticas vacías, de dejarse de confrontaciones estériles y adherirse a este plan para que en Elche nos podamos beneficiar”, expresaba. En esa misma línea, insistía en que la prioridad debe ser abrir cuanto antes las conversaciones necesarias con las administraciones competentes, porque, a su juicio, no hay tiempo que perder con la vivienda.

El portavoz socialista ha cerrado su valoración llevando la crítica y la propuesta al terreno político local. “Si dependiera de nosotros, si dependiera de Héctor Díez como alcalde, yo ya estaría levantando el teléfono de la Generalitat y del Gobierno de España para que Elche, insisto, pueda exprimir al máximo los beneficios de este tan esperado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030”, ha concluido.