Ruz saca pecho con la obra pública en Elche y sitúa en 115 millones de euros la inversión en tres años

La oposición, desde el principio, siempre ha tratado de colgarle la etiqueta de "gastaoret" al alcalde de Elche, Pablo Ruz. Sin embargo, el regidor ilicitano, lejos de amedrentarse, siempre ha intentado darle la vuelta a ese discurso, y donde la izquierda ve gasto él ha hablado de inversión. Hasta el extremo de que este mismo martes, a poco más de trece meses de las próximas elecciones municipales, no sólo se reunió con representantes de la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA) en Las Clarisas, con su presidente, Javier Gisbert, a la cabeza. También compareció públicamente junto al propio Gisbert para sacar pecho de las inversiones hechas por su equipo en obra pública en los últimos tres años, con cifras que situó en 115 millones, aunque, posteriormente, admitiría que ahí se incluye también el primer semestre de 2023, cuando gobernaban PSOE y Compromís, pero matizando que los importes en esos seis meses, en parte por la campaña electoral, no fueron especialmente reseñables. Unos números "sin precedentes", en palabras de Ruz, que incluyen las actuaciones ejecutadas por el Ayuntamiento, la empresa municipal Pimesa y la firma mixta Aigües d'Elx, que le valieron para sacar músculo de ese relato que lo define a él como alcalde inversor, frente a la etiqueta de Ejecutivo paralizado de sus antecesores en la Plaça de Baix que saca cuando puede. Puede que, por eso, tanto Ruz como Gisbert no quisieran que los retrasos que están marcando algunos proyectos, como el pabellón adaptado recién estrenado, les aguara la fiesta, de ahí que le quitaran importancia a estas demoras, diciendo que entran dentro de la "normalidad más absoluta en el conjunto de la media nacional y de Europa".

Rosa Vinal, Javier Gisbert, Pablo Ruz, Francisco Soler y José Claudio Guilabert, en la reunión en Las Clarisas este martes. / Áxel Álvarez

Más inversión que nunca

El alcalde se mostró especialmente vehemente con el hecho de que el volumen de inversión pública ha mantenido una evolución claramente ascendente a lo largo del actual mandato, alcanzando cifras récord en 2025. Según los gráficos que fue mostrando tras la reunión, de los 25 millones de euros destinados a obra pública en 2023 se pasó a 40 millones en 2024, hasta situarse cerca de los 50 millones en el último ejercicio, el más inversor hasta la fecha. En conjunto, se han ejecutado 115 millones de euros en menos de tres años.

De ese total, 71,7 millones corresponden directamente al Ayuntamiento, con especial peso porcentualmente en 2024, cuando se inviertieron más de 34 millones, mientras que el resto ha sido asumido por Pimesa y Aigües d'Elx. Este esfuerzo inversor se ha llevado a cabo manteniendo una deuda municipal de en torno a los 25 millones, según destacó el alcalde, y luego celebraría el presidente de FOPA. En palabras de Ruz, "son datos inéditos en la historia de la ciudad en cuanto a inversión y demuestran que estamos haciendo lo que debemos hacer como Ayuntamiento".

No obstante, el último ejercicio ha marcado un cambio en el reparto de la inversión. El Ayuntamieno redujo su aportación hasta los 14 millones de euros, lo que supone un 60 % menos que el año anterior, mientras que Pimesa incrementó su protagonismo al elevar su inversión hasta los 33 millones de euros, la cifra más alta de su historia, en parte también por proyectos de envergadura que tiene entre manos en estos momentos, como el Mercado Central o la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual.

El Ayuntamiento de Elche bate récord en inversión en obra pública. / Áxel Álvarez

Reparto territorial de las inversiones

Del total invertido, 84,6 millones de euros se han destinado al casco urbano, mientras que más de 30 millones han ido dirigidos a las pedanías. Este reparto refleja, según el alcalde, la necesidad de atender un término municipal amplio y disperso. En este sentido, Ruz comparó estos datos con el periodo 2020-2022, cuando regía el anterior gobierno y la inversión total fue de 39 millones de euros, de los que 24,8 millones se destinaron al núcleo urbano y 14,2 millones a pedanías, lo que evidencia, según resaltó de nuevo, el incremento del esfuerzo inversor en el actual mandato.

Es en este contexto en el que el alcalde subrayó que la capacidad de ejecución ha sido posible gracias al funcionamiento del área de Contratación. Significativo es que sobre el atril, junto a Ruz y Gisbert, estuvieran el vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, pero también el concejal de Contratación, José Claudio Guilabert. "Si no hay una contratación ágil es imposible ejecutar inversiones de esta magnitud en apenas tres años", afirmó el alcalde, destacando que "sin esa obra pública la ciudad está muerta y de ahí ese pulso inversor en el municipio".

Falta de apoyo estatal

El regidor también defendió que el volumen inversor se ha alcanzado en un contexto de escasa participación de otras administraciones públicas en la ciudad, aprovechando, una vez más, para dar un palo al Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en especial, al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que, sin nombrarlo, le afeó que no se haya reunido con el alcalde. Al respecto, lamentó la baja inversión estatal en la provincia de Alicante durante los últimos años y reclamó un mayor compromiso del Gobierno central con el territorio. "En este momento no existe ninguna inversión del Estado en Elche", aseguró. Desde FOPA coincidieron en señalar esta situación y Javier Gisbert puso el foco en la capacidad inversora del Consistorio ilicitano, recalcando que "nos ha sorprendido la capacidad inversora del Ayuntamiento, que ha sido del triple desde que está gobernado por el actual equipo". También resaltó la "sorpresa" del escaso endeudamiento.

Reunión con los representantes de FOPA. / Áxel Álvarez

Pedanías y complejidad territorial

Durante la presentación, el alcalde también hizo referencia a la complejidad del término municipal de Elche: "Nuestro término municipal es complejísimo, maravilloso, apasionante, son 325 kilómetros cuadrados", expresó el alcalde, lo que obliga a distribuir las inversiones entre el casco urbano y las numersosas pedanías. Según explicó, parte de las actuaciones desarrolladas en estos núcleos no se reflejan únicamente en el capítulo de obra pública, ya que también están vinculadas a servicios municipales.

Como ejemplo, mencionó el nuevo servicio de transporte público a pedanías, que incluye la incorporación de diez autobuses para reforzar la conexión entre estos núcleos y el centro urbano. Aunque este servicio se enmarca en el capítulo de servicios municipales, el Gobierno local considera que también forma parte del esfuerzo inversor destinado a mejorar infraestructuras y movilidad en el término municipal, aunque no sea obra pública.

Proyectos en marcha y previsión para 2026

De cara a 2026, el Ayuntamiento prevé superar los 50 millones de euros de inversión en obra pública. Entre las principales actuaciones destacan el desarrollo del proyecto Jayton y el Mercado Central, el derribo y retranqueamiento de la fachada del edificio de Riegos El Progreso, la construcción de 2.400 nuevos nichos, la reforma de calles y plazas emblemáticas, así como la renovación integral de los mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona. También se incluyen el inicio de la reurbanización del entorno del estadio Martínez Valero y la mejora de los accesos a la rotonda de l'Aljub.