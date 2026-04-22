La primera superficie comercial de Arenales abrirá a finales de año con supermercado y hostelería

Cuenta atrás para que Arenales del Sol, en Elche, tenga su primera superficie comercial, y, lo más importante: un supermercado que evite los desplazamientos obligatorios a varios kilómetros que tienen que hacer residentes y turistas cuando necesitan hacer la compra, teniendo en cuenta que hasta la fecha la pedanía se nutre principalmente de restaurantes y alguna tienda de ultramarinos que para la gran mayoría no suple las necesidades, con lo que buena parte terminan cogiendo el coche para cambiar de término municipal, Santa Pola, y llenar el carro en las múltiples cadenas instaladas en Gran Alacant.

Tal y como confirmó este miércoles el alcalde, Pablo Ruz, se está avanzando en el desarrollo del sector comercial entre las calles Bahía y la avenida Costa Blanca y estimó que posiblemente a finales de verano, o ya de cara al último trimestre del año, podría estar operativo. Es la misma previsión que manejan desde la inmobiliaria Marhouse International, que está haciendo de intermediadora entre la promotora (Gestiones Terrasol S.L) y las empresas que se instalarán.

Acuerdos

Gerardo Martínez, gerente de la inmobiliaria, sostiene que esta era una demanda muy esperada en la pedanía, y que se podrá ver satisfecha en el corto plazo. En estos momentos se está dando forma a la nave de 1.770 metros cuadrados en el sector AR1 que albergaría cuatro empresas. Una será un supermercado, y todo apunta a que la firma que se instale sería Eroski ya que tal y como ha podido saber este diario ya se habría rubricado el acuerdo para que la empresa vasca pueda implantarse en la pedanía ilicitana.

De igual modo, también se prevé la instalación de un restaurante, que podría tener un corte asiático, así como un establecimiento de carácter gourmet que combinaría la venta de productos selectos con servicio de cafetería. Aún queda por concretarse el cuarto uso. Lo que está claro es que habrá cuatro inquilinos que ocuparán espacios diferenciados dentro de una misma nave y que será después cada empresa la que se encargue de acometer las obras internas para preparar cada establecimiento.

El proyecto se completaría con la construcción de un residencial de una veintena de viviendas unifamiliares, tal y como apuntan desde la inmobiliaria, que dispone además de la exclusividad en la comercialización del desarrollo residencial

Subasta

Este sector urbanístico lleva años a la espera de desarrollo. Fue en 2023 cuando el Ayuntamiento empezó a tramitar la licencia sobre una parcela en la que originariamente la Administración local y la Generalitat eran titulares antes de que ésta fuera subastada por el anterior equipo de gobierno con el fin de dotar el enclave costero de más servicios.

En noviembre de ese mismo año, la junta de gobierno ratificó la venta del solar con el propósito de albergar una superficie comercial de tamaño medio, adjudicándose la parcela a la promotora por 309.000 euros.

Nave en desarrollo donde irá el primer supermercado de Arenales del Sol / AXEL ALVAREZ

Entonces la concejalía de Urbanismo recibió la petición de licencia para levantar 15 viviendas, que ahora podrían ser 20, y un espacio comercial dividido en dos locales, que ahora serán cuatro, con una superficie de 1.771 metros cuadrados.

Desde entonces se colocaron carteles anunciando el complejo comercial en alquiler «con locales a medida y disponibilidad por metro cuadrado» despertando la expectación en esta zona de la costa ilicitana.

Fue en un pleno de 2020 cuando el equipo de gobierno aprobó con los votos a favor de todos los grupos municipales, a excepción de la abstención de Vox, el estudio de detalle de la manzana número 11 del sector AR-1 de Arenales del Sol con el objetivo de facilitar la implantación de superficies comerciales y viviendas en dicha manzana.

En aquella sesión, ya la entonces edil de Urbanismo, Ana Arabid, reconoció que la evidencia de que Arenales del Sol tiene «una carencia de servicios terciarios y comerciales de uso diario, necesidades que se acusan más en los meses de verano, pero que existen durante todo el año y que son cada vez más evidentes con el aumento progresivo de la población que reside en la pedanía de forma permanente».

Otro complejo con hotel

Cuestión a parte sería otra zona comercial prevista para la calle Albacete, donde se están tramitando las licencias para implantar un hotel y otro supermercado. Ruz confirmó que la licencia de obras para este segundo complejo está ya expedida pero aún no hay un calendario definido sobre cuándo empezarían las obras ya que hasta la fecha sólo se ve un solar vacío. El Ejecutivo local incluso contempla tener que realizar una modificación en una de las medianas para facilitar el acceso.

Este también es un proyecto que viene de lejos, ya que las obras llegaron a paralizarse hace cerca de cuatro años en primera línea de costa y junto al Clot de Galvany, por haber iniciado los trabajos sin licencia y en pleno verano.

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Tal y como ya avanzó este diario entonces, los promotores de esta iniciativa solicitaron al Ayuntamiento el visto bueno para construir un camping de dos estrellas, local comercial (sin determinar su uso), piscina y aparcamiento al aire libre, pero Urbanismo no se lo llegó a autorizar antes de que comenzara la actuación. Después tuvieron que subsanarse deficiencias y todavía queda por determinar exactamente qué actividades se implantarían y cuando podrían empezar las obras. Desde el Ejecutivo local fueron optimistas y entienden que podrían iniciarse en unos meses.