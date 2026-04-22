Los Amigos del Arroz con Costra reúnen en su tertulia a médicos de Atención Primaria de Elche

Una cita en la que se habló de gastronomía y sanidad. La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche reunió este miércoles a dos pilares de la Atención Primaria en la ciudad, entre ellos a Juan Manuel Zazo Menargues, coordinador del centro de salud de El Raval y al doctor Javier Bru Jaén, medico pediatra del centro de salud de Altabix.

En un ambiente distendido los profesionales sanitarios contaron a los socios de la entidad ilicitana cómo fueron sus comienzos así como todas las anécdotas que han vivido a lo largo de sus trayectorias desde consulta.

Un momento distendido del encuentro este miércoles entre los amigos del arroz con costra y los sanitarios / INFORMACIÓN

Esta última participación demuestra la versatilidad que tienen estos encuentros, que reúnen a colectivos muy diversos. Hace sólo una semana quienes pasaban por la tertulia eran invitados del ámbito cofrade, aprovechando el fin de la Pascua, que compartieron mesa con los miembros del colectivo en un encuentro marcado por el ambiente distendido y la defensa de la gastronomía local.

Entre los asistentes destacó la presencia de Alfredo Llópis, José Sáez Sironi, Mario Ruiz y Joaquín Martínez, presidentes de las juntas mayores de hermandades y cofradías de Alicante, Orihuela, Crevillent y Elche, respectivamente.

Puntos en común

Entonces también se sumó a la distendida cita la edil de Festejos, Inma Mora, así como el Consiliario de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche, el párroco Vicente V. Sáez Gonzálvez. La jornada sirvió para que los responsables de las distintas entidades en los cuatro municipios pusieran puntos en común sobre cómo se desarrollaron los recorridos procesionales y qué retos tienen en mente de cara a la próxima Semana de Pasión.

Recorrido

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra mantiene desde hace años una intensa actividad para difundir y preservar esta receta, considerada uno de los platos más característicos de la cocina de Elche.

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Sus comidas periódicas se han convertido en un punto de encuentro para vecinos, profesionales de la hostelería, representantes sociales y también responsables públicos que muestran su apoyo a esta tradición culinaria.