Compromís lleva al pleno el escudo social de vivienda en Elche

Compromís defenderá en el próximo pleno municipal de Elche una moción centrada en la protección social en materia de vivienda, en un contexto marcado por el encarecimiento del mercado inmobiliario y la incertidumbre sobre la continuidad de medidas estatales. La portavoz del grupo municipal, Esther Díez, anunciaba este miércoles que la iniciativa busca que el Ayuntamiento de Elche se posicione a favor del denominado escudo social impulsado por el Gobierno central y que reclame responsabilidad a las formaciones políticas que han cuestionado su aplicación.

Díez explicaba que la propuesta se debatirá en la próxima sesión plenaria con el objetivo de respaldar políticas públicas dirigidas a proteger a las familias con mayores dificultades. En este sentido, señalaba que “vamos a defender una moción en el próximo pleno para reivindicar el escudo social impulsado por el gobierno de coalición en España que busca proteger a la gente sencilla frente a la burbuja inmobiliaria y frente al encarecimiento de la vida, unas políticas públicas imprescindibles para que las familias vulnerables sigan adelante”.

Impacto del rechazo al decreto estatal

La portavoz de Compromís recordaba que el pasado mes de febrero el decreto que incluía estas medidas fue rechazado en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts, una decisión que, según advertía, ha tenido consecuencias directas en el ámbito local. En ese sentido, apuntaba que “PP, Vox y Junts tumbaron este decreto en febrero y eso ha dejado a nivel de Elx a muchas familias al borde del desahucio, como alertan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH Elx-Crevillent)”.

Desde la formación valencianista insisten en que la situación actual evidencia la necesidad de mantener mecanismos de protección ante el incremento del precio de la vivienda y la presión sobre el alquiler, especialmente en ciudades con alta demanda como Elche. La moción pretende, además, trasladar ese debate al ámbito municipal, obligando a los grupos políticos a fijar posición.

Acción de la Plataforma Antidesahucios de Elche / Áxel Álvarez

Próxima votación clave en el Congreso

La iniciativa llega en un momento en el que el Congreso de los Diputados se prepara para votar nuevas medidas relacionadas con la vivienda. Díez destacaba que “además, hay que recordar que el próximo martes el Congreso de los Diputados vota el Real Decreto-ley 8/2026 sobre la prórroga de los alquileres, una medida apoyada por el 73% de la sociedad, y que las derechas tienen una nueva oportunidad para actuar con responsabilidad y que las personas inquilinas pueden beneficiarse de estas medidas fundamentales ante la subida desorbitada del precio de la vivienda”.

Para Compromís, este contexto refuerza la necesidad de que los ayuntamientos respalden públicamente este tipo de iniciativas, al considerar que su impacto trasciende el ámbito estatal y afecta directamente a la realidad local. La formación subraya que el encarecimiento del alquiler y la falta de oferta están generando una presión creciente sobre las familias.

Petición directa al alcalde

La moción incluye una interpelación directa al alcalde de Elche, Pablo Ruz, a quien Compromís reclama un posicionamiento claro en defensa de estas políticas. Díez afirmaba que “lo que buscamos con esta moción es que los grupos políticos se posicionen a favor de estas políticas sociales y reclamen a sus jefes de filas en Madrid que actúen con responsabilidad y dejen de generar sufrimiento con sus posicionamientos ideológicos insostenibles”.

En esa línea, la portavoz recalcaba que “instamos al alcalde, Pablo Ruz, a situarse de una vez en el lado bueno de la historia y apoyar esta moción y a que tenga en cuenta de que, de no aprobarse estas medidas, el Ayuntamiento tendrá que habilitar más recursos públicos para ofrecer una alternativa habitacional a las personas que se queden sin estas ayudas”.

Compromís advierte de que la ausencia de estas medidas podría trasladar una mayor carga económica a las administraciones locales, que tendrían que asumir la atención a personas en situación de vulnerabilidad residencial mediante recursos propios.

Desde la formación consideran que la discusión sobre el escudo social no es puntual, sino que forma parte de un debate estructural sobre el modelo de vivienda y las políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a un hogar. Díez subrayaba este miércoles que “en esta legislatura nos jugamos el bienestar de una década y la respuesta que den las administraciones va a ser crucial para varias generaciones, de momento Pablo Ruz sólo va a pasar a la historia por tumbar iniciativas buenas y necesarias para la gente sencilla”.

Preguntado por la ley de vivienda aprobada por el Gobierno, el alcalde, Pablo Ruz, cuestionó la eficacia de la legislación estatal y mostró cautela ante el nuevo plan, que el Ayuntamiento está analizando “epígrafe por epígrafe” para determinar su alcance real.

“La ley de vivienda que se aprobó, por desgracia para todos, ¿ha solucionado algo del problema de la vivienda en España? No”. Con esta afirmación, el regidor dejó claro su escepticismo respecto a las políticas impulsadas desde el Gobierno central y defendió que, ante la falta de soluciones, el Ayuntamiento ha tenido que actuar por su cuenta, en referencia a las promociones de vivienda social. No pasó por alto la regeneración del barrio de San Antón, cargando contra el hecho de que proyectos como el de las 45 viviendas vayan a ser financiados a tres bandas por el Consell, la propia Administración local y los propietarios sin participación del Estado.