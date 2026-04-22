Elche celebra dos plenos el lunes al fijarse para el mismo día el del mes y el extraordinario por el choque político del aborto

El Ayuntamiento de Elche celebra el lunes 27 de abril una doble sesión plenaria, después de que el Grupo Municipal Socialista haya forzado la convocatoria de un pleno extraordinario que se celebrará a continuación del pleno ordinario correspondiente al mes, cuyo inicio está programado para las 8.30 horas. La iniciativa responde al creciente conflicto político generado tras la aprobación, semanas atrás, de una moción impulsada por Vox y respaldada por el PP para reclamar la derogación de la ley del aborto.

La petición socialista llega tras un contexto, ya algo olvidado, de tensión institucional y mediática, con el debate trasladado incluso al ámbito nacional. El líder local del PSOE, Alejandro Soler, destacaba la necesidad de abrir un nuevo debate en el pleno para “defender los derechos de la mujer en una ciudad plural, diversa y tolerante”, e instaba al alcalde a rectificar su posicionamiento.

Un pleno extraordinario en defensa de la mujer

El origen de esta nueva sesión está en la decisión del equipo de gobierno de permitir la tramitación urgente de una moción presentada “in voce” por Vox en el último pleno ordinario. El texto instaba al Gobierno central a derogar la ley del aborto de 2010, modificada en 2023, y salió adelante con el respaldo del PP, lo que desencadenaba una cascada de reacciones políticas.

La Corporación municipal, en una de las votaciones recientes en el Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

Los socialistas reaccionaron solicitando este pleno extraordinario con el objetivo de reabrir el debate y contrarrestar, según su versión, una iniciativa que supone “un retroceso intolerable en derechos fundamentales”. Soler pedía expresamente al alcalde que retirara su apoyo a la moción y recordaba que representa a una ciudadanía “plural y diversa”.

El dirigente socialista también fue especialmente crítico con la intervención del alcalde durante aquella sesión, calificándolo de “retrógrado” y acusándolo de asumir discursos que, en su opinión, responden a “una época predemocrática”.

Escalada política y críticas

La controversia no se limitaba al ámbito local. Desde el propio Partido Popular, el vicesecretario general Jaime de los Santos desautorizó públicamente la posición del alcalde, asegurando que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, mantiene que ninguna mujer debe tener trabas para interrumpir su embarazo, en referencia a una ley avalada por el Tribunal Constitucional.

A las críticas del PSOE local se sumaban voces del Gobierno central, como la delegada Pilar Bernabé o las ministras Elma Saiz y Ana Redondo, que cuestionaban el posicionamiento del Ayuntamiento de Elche. Bernabé calificaba de “intolerable” dar cabida a discursos que, a su juicio, suponen un intento de “volver al siglo pasado”.

En el plano municipal, el portavoz socialista Héctor Díez denunció que el pleno se está convirtiendo en un altavoz de mensajes de la ultraderecha, poniendo el foco en declaraciones como las de la concejala de Vox Aurora Rodil, que vinculó el aborto con “matar a sus propios hijos”, unas palabras que el PSOE considera que “traspasan todos los límites del respeto democrático”.

Deriva ideológica y defensa de una ciudad plural

Desde el PSOE se insiste en que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una “deriva ideológica” del equipo de gobierno en cuestiones sensibles como la inmigración, los derechos LGTBI o el papel de las ONG. El representante del PSOE lamentaba que el alcalde “ha asumido como propias las consignas más extremas de Vox” y advertía de que este tipo de posicionamientos sitúan a Elche “en el mapa nacional de la vergüenza”.

El dirigente socialista defendía que la ley del aborto vigente no impone obligaciones, sino que garantiza la libertad de elección. “Libertad es tener la opción de poder abortar o no”, señalaba, subrayando que este derecho está consolidado socialmente desde hace décadas.

En esta línea, reclamaba que no se dé “ni un paso atrás” en materia de derechos y añadía que el alcalde debe recordar que gobierna para una sociedad diversa. “No puede ser que Ruz nos sitúe constantemente en el mapa nacional de la vergüenza; ahora, yendo contra los derechos de la mujer”, afirmaba.

Compromís y otras críticas al bipartito

La polémica también generaba reacciones desde otras formaciones. La portavoz de Compromís, Esther Díez, criticaba al bipartito de PP y Vox por su posicionamiento y vinculaba esta situación a otros desencuentros recientes, como el rechazo a una declaración institucional sobre la Senda del Poeta en homenaje a Miguel Hernández.

Díez consideraba “injustificable” que se veten iniciativas relacionadas con la memoria democrática y acusaba al gobierno local de contribuir a un escenario político que, a su juicio, no representa a la mayoría social. Otros colectivos también expresaron su repulsa.

Así ha sido la protesta de 24 colectivos en Elche contra la moción antiaborto de Vox apoyada por PP / Áxel Álvarez

Un nuevo debate político en el pleno del lunes

Con este contexto, el pleno extraordinario del próximo lunes se presenta como un nuevo escenario de confrontación política en el Ayuntamiento de Elche. La sesión permitirá a los grupos municipales volver a posicionarse sobre una cuestión que ha trascendido el ámbito local y que ha generado un intenso debate en la ciudad.

Mientras el PSOE busca revertir el impacto de la moción aprobada, el equipo de gobierno mantiene su defensa de abrir el debate sobre el aborto como una cuestión “fundamental”. El alcalde, Pablo Ruz, ha sostenido durante los últimos días que es legítimo pronunciarse sobre este asunto y ha criticado al Gobierno central por su gestión de la normativa.