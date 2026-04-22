El programador cultural del Gran Teatro de Elche y Carafur Teatro se llevan los premios Tablas autonómicos
La ciudad acogerá este fin de semana la 39º edición de la Asamblea de Teatro Amateur y habrá visitas guiadas junto a teatralizaciones en la calle
Desde visitas guiadas hasta teatralizaciones en la calle y gymkana para acompañar a la entrega de los premios Tablas que se otorgan a grupos, entidades o personas más destacadas del mundo del teatro amateur autonómico en el 2025. Es lo que promete la celebración este fin de semana en Elche de la 39º edición de la Asamblea de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana, en la que participan más de 200 personas y más de 40 grupos de teatro amateur a nivel autonómico.
Premiados
La cita será el sábado a las 19.30 en el Gran Teatro, con entrada gratuita previa recogida de entradas en la propia taquilla. Como desveló el Ayuntamiento este miércoles, en esta ocasión, dos de los cuatro premios son para ilicitanos. Por una parte, al programador del Gran Teatro, Julián Sáez, por su contribución al desarrollo del teatro amateur y el premio al grupo de teatro amateur más destacado es para Carafur Teatro.
Además, se entregarán a la Asociación Cultural para la Integración de Inmigrantes Rusoparlantes en España (ARIES) y al actor Paco Illán. El Ayuntamiento de ya recibió este premio en el año 2005 y el CCCE L'Escorxador, en 2021.
Asamblea
En cuanto al desarrollo de la asamblea, será el domingo a partir de las 10 horas con la presencia de la concejal de Cultura, Irene Ruiz. Este encuentro está organizado por la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana (FTACV), colectivo que se fundó en 1988 y que cuenta con 133 grupos federados de Alicante, Valencia y Castellón y más de 1.500 componentes.
Elche es la ciudad de la Comunidad Valenciana con más grupos federados, con un total de 14, lo que la convierte en ciudad creadora de cultura y referente autonómico y nacional del teatro amateur. Precisamente en la asamblea participarán los grupos ilicitanos Asprella teatre, Atrote, Calandraca Teatro, Carafur, Menudas Lagartas, Príapa Teatro, Teatreta, Teatro de La Baranda, Teatro en Construcción y Todo Sobre Eva con la colaboración de las concejalías de Cultura y Turismo.
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