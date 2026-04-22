Sucesos
Herido muy grave y evacuado en helicóptero un peatón en Crevillent al ser arrollado por una furgoneta en la curva de Las Palmeras
Vecinos y testigos del accidente denuncian la frecuencia de maniobras indebidas y alta velocidad en la zona, que también podrían haber causado el accidente de este miércoles
Trágico accidente el sucedido este miércoles por la mañana en Crevillent, sobre las 10. Un hombre de cerca de 80 años de edad ha resultado herido muy grave y ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras ser atropellado por una furgoneta en la curva de entrada a la localidad desde Albatera, en la zona conocida como de Las Palmeras por el nombre del restaurante que allí está ubicado. El transeúnte accedía a la explanada de aparcamiento del citado negocio desde la acera donde más atrás se encuentra el supermercado Hiperber. En ese punto se producía el fatal suceso. El vehículo lo arrollaba por causas que ahora son investigadas por la Guardia Civil.
Arollado y golpeado
Testigos presenciales explicaron a este diario que la furgoneta -cuya parte delantera quedó completamente destrozada-, se salió de la vía principal, arrolló al herido y lo golpeó después contra un autobús que viajaba delante. Estas mismas fuentes denunciaron que en ese tramo de la carretera Nacional 340 es frecuente que se produzcan accidentes. Sin ir más lejos, hace poco más de un mes un coche arrollaba a una motocicleta a escasos 100 metros del lugar. Los vecinos que tienen negocios por la zona exponen que es muy habitual ver vehículos entrando o saliendo del municipio a velocidades que califican como "altísimas". También relatan a INFORMACIÓN un tipo de maniobra indebida que se repite para no tener que pararse en el semáforo que hay con el único paso de peatones para cruzar la carretera hasta el que ya hay dentro del casco urbano.
Según usuarios de la vía, muchos conductores, para no tener que esperar en el semáforo lo bordean por dos sitios. Si salen de Crevillent utilizan la vía de servicio a la derecha, donde hay varias tiendas, talleres y la fábrica de manufacturas Artesa. Si entran en la localidad se desvían a la derecha hacia el aparcamiento del restaurante y luego recuperan la carretera principal, todo ello a "velocidades de escándalo".
Los vecinos de la zona recuerdan que hace más de dos décadas se dijo que Crevillent tendría una circunvalación sur para evitar que la carretera Nacional 340 pasara por medio del municipio, para desviar el tráfico y reducir la velocidad de la vía. Ese proyecto sigue durmiendo en algún cajón.
Indignación
El peatón arrollado este miércoles sufría el accidente muy cerca de su casa, lo que hizo mucho más dramático un suceso que indigna a Crevillent porque es un accidente en un punto donde se concentran numerosas situaciones peligrosas y trágicas. Tras sufrir el impacto, el herido permaneció en el suelo y fue atendido primero por efectivos de una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (Samu). Después acudieron los médicos de la unidad del helicóptero, que pudo aterrizar en un aparcamiento del que dispone el restaurante antes citado. En el lugar, el hombre fue estabilizado, para lo que se requierieron unas dos horas. Después, según testigos, el helicóptero lo trasladaba al Hospital de La Fe en Valencia ante la gravedad de sus heridas.
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