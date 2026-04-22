Inscripción abierta para la carrera solidaria contra el cáncer de páncreas que llega por primera vez a Elche el 14 de junio

Elche se sumará este año por primera vez a la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, una cita solidaria que nació en Alicante en 2015 y que se ha consolidado como una de las principales iniciativas de apoyo a la investigación sobre este tumor. La prueba ilicitana se celebrará el domingo 14 de junio, con salida y llegada en la Plaça de Baix a las 9 de la mañana, y mantendrá el carácter popular con el que se ha extendido a otras ciudades: se podrá participar corriendo, andando o en marcha nórdica, siempre sobre una distancia de 5 kilómetros. La inscripción ya está abierta a través de la web oficial de la prueba (rockthesport.com/es/evento/xii-carrera-contra-el-cancer-de-pancreas-elche-2026).

La llegada de esta carrera a Elche responde al impulso de una iniciativa que, según explica el médico Enrique de Madaria, surgió hace más de una década con un doble propósito: visibilizar un cáncer de muy mal pronóstico y conseguir recursos para financiar proyectos científicos. Facultativo especializado en gastroenterología y pancreatología, subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, De Madaria resume así el origen del proyecto: una pequeña carrera organizada en 2015 en el entorno de Alicante para obtener fondos frente al cáncer de páncreas que, con el tiempo, fue creciendo hasta convertirse en una red estable de pruebas solidarias en distintas ciudades españolas.

Más de 2.500 participantes en la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas / Alex Domínguez

Ese crecimiento ha permitido que la carrera se celebre ya de forma anual en al menos seis ciudades del país. Su finalidad, insiste el especialista, continúa siendo la misma que en sus inicios. Por un lado, trasladar a la sociedad la gravedad de un tumor que sigue teniendo un pronóstico especialmente duro. Por otro, recaudar dinero para sostener líneas de investigación. Según detalla, en estos años la iniciativa ha permitido repartir en torno a 1,4 millones de euros en ayudas competitivas abiertas a investigadores dedicados al cáncer de páncreas. Entre los trabajos respaldados figuran también proyectos de primera línea como los vinculados al investigador Mariano Barbacid.

Una cita popular y familiar

La prueba que desembarca ahora en Elche quiere conservar el ambiente con el que se ha hecho fuerte en Alicante. De Madaria subraya que no se trata solo de una carrera pensada para corredores habituales, sino de una jornada abierta a familias, pacientes, sanitarios y ciudadanos que quieran apoyar la causa. La idea, explica, es que pueda acudir desde quien compite hasta quien participa paseando con niños o acompañando a familiares, en un formato concebido más como una gran movilización social que como una cita exclusivamente deportiva.

La ficha oficial del evento confirma esa vocación abierta. La organización ha establecido tres modalidades, todas ellas de 5 kilómetros: carrera, andarín y marcha nórdica. El precio general de inscripción es de 13 euros en cada una de ellas, a lo que se suma una modalidad de solo donación para quienes quieran colaborar sin tomar la salida. El plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta el 11 de junio a las 9 horas.

En la información del evento se destaca además que esta edición de 2026 supone un nuevo salto para la iniciativa, al incorporar por primera vez a Elche. La organización presenta la jornada como una mañana que va “mucho más allá del deporte”, con un recorrido urbano de cinco kilómetros por el “corazón verde” de la ciudad. También recuerda que en España se diagnostican cada año más de 10.000 casos de cáncer de páncreas y que el 100% de la recaudación se destina a investigación.

Apoyo institucional y patrocinadores

Según explica De Madaria, la opción de llevar la carrera a Elche se activó tras los contactos con el Ayuntamiento, que acogió muy favorablemente la propuesta. El médico señala que el circuito ya ha quedado cerrado por parte del consistorio y que se plantea como un recorrido urbano por el centro de la ciudad. En la organización deportiva participa el equipo de Grupo Brotons, habitual en pruebas populares de la provincia.

La edición ilicitana contará además con el apoyo de varias firmas patrocinadoras. Entre las empresas implicadas en esta primera convocatoria figuran Pikolinos, Mustang y Primichi, según detallan los impulsores de la carrera. El objetivo ahora es consolidar la cita en la ciudad y sumar a Elche al mapa de apoyo social a la investigación sobre el cáncer de páncreas.

Más de 2.500 participantes en la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas / Alex Domínguez

El precedente de Alicante invita al optimismo de los organizadores. Allí, según relata De Madaria, la carrera se ha convertido en una cita muy popular, con participaciones que rondan los 2.500 corredores. La aspiración en Elche es empezar con fuerza y conseguir que la primera edición tenga una respuesta amplia, tanto por el tirón del formato familiar como por el componente solidario de la convocatoria.

Tres entidades detrás del proyecto

La carrera está impulsada por tres organizaciones vinculadas a la lucha contra esta enfermedad. Por un lado, la Asociación Cáncer de Páncreas, que agrupa a pacientes. Por otro, la Asociación Española de Gastroenterología y la Asociación Española de Pancreatología, ambas de carácter científico. Esa combinación de asociaciones médicas y de pacientes ha sido, en palabras de De Madaria, una de las claves para sostener el proyecto durante más de una década.

La prueba de Elche nace así con una doble ambición: recaudar fondos y ganar visibilidad para un tumor del que todavía se habla poco en comparación con su gravedad. Con salida y meta en la Plaça de Baix, modalidades abiertas a todos los públicos y el propósito de trasladar a la ciudad el ambiente de la cita alicantina, la carrera se estrenará el próximo 14 de junio con la intención de asentarse en el calendario solidario local. Quienes quieran participar o ampliar información pueden hacerlo en la página oficial del evento: https://www.rockthesport.com/es/evento/xii-carrera-contra-el-cancer-de-pancreas-elche-2026.