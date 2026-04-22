Nuevo giro con la regularización de migrantes en Elche: las OMAC ya no gestionan físicamente las solicitudes

Después de las innumerables quejas en Elche tanto de migrantes en busca de la regularización extraordinaria y de usuarios de las OMAC que no entendían que se estuvieran ofreciendo todos los trámites en las mismas instalaciones municipales, el Ayuntamiento comunicó este martes a las 21.30 horas que a partir de este miércoles, 22 de abril, todas las solicitudes presenciales relacionadas con la regularización para obtener, por ejemplo, el certificado de vulnerabilidad, deberán realizarse en la Oficina de Atención a Personas Migradas, PANGEA, en el centro social de la Plaza de Barcelona de la calle Mario Pastor Sempere, 43, de lunes a viernes en horario de mañana.

El gabinete de comunicación del Consistorio remitió una circular sin ahondar en por qué se ha tomado esta determinación, aunque todo apunta a que este paso pretende que no haya un colapso administrativo en las oficinas de atención al ciudadano, teniendo en cuenta que, como se pudo ver el lunes y este mismo martes, había cientos de personas aguardando a las puertas de las OMAC porque no había citas online, los teléfonos estaban colapsados, el asistente de Whatsapp no funciona y la única forma de ser atendido era pasar in situ por las dependencias. Ahora bien.

Cuando llegaban, tenían que entrar a pedir un número, y volver a salir a la calle porque dentro no cogían, con lo que tenían que estar pendiente desde el exterior de que en la pantalla aparecieran sus números. El sindicato CCOO también denunció esta semana la sobrecarga de los trabajadores y recriminó al Ayuntamiento que no se haya planificado un refuerzo de personal para atender todas las peticiones, teniendo en cuenta que muchos ilicitanos también acudían a las OMAC para resolver cuestiones sobre el padrón o campañas como la del IBI, pero tenían que pagar el peaje de esperar mínimo dos horas a la cola.

Falta de planificación

Desde el Ejecutivo local han culpado estos dìas al Gobierno central de la falta de planificación y de no haber ofrecido recursos a los ayuntamientos para que pudieran sostener el colapso en las dependencias municipales. El Ejecutivo local apuntaba que solo en la primera jornada el lunes hubo 1.800 solicitudes por la regularización.

Circular remitida por el Ayuntamiento sobre la regularización de migrantes / INFORMACIÓN

En respuesta, la Administración local se lanzó este martes a impulsar un nuevo sistema telemátivco para intentar aliviar las largas colas a las puertas de la OMAC para solicitar el certificado de vulnerabilidad, pero la solución también comenzó entre incidencias. Apenas unas horas después de habilitarse el trámite para solicitar este documento, abogados especializados en extranjería denunciaban que la plataforma presentaba fallos que impedían registrar solicitudes cuando se actúa en representación de personas migrantes sin documentación o sin medios digitales propios.

Desconcierto

La situación llegaba después de varios días de desconcierto, colas interminables y falta de información en los puntos de atención municipal y servicios como Pangea de la Generalitat. Hay quienes pasaron la noche a las puertas de las dependencias con tal de conseguir el documento, porque desconocían la vía telemática, o, al menos, iniciar un procedimiento del que depende en muchos casos la posibilidad de acogerse a la nueva vía de regularización.

Hay que partir de la base de que este certificado de vulnerabilidad se ha convertido en una de las piezas clave para parte de las personas extranjeras que buscan encajar en el nuevo marco habilitado por el Gobierno central. El Real Decreto aprobado el 14 de abril incorpora una nueva autorización de residencia temporal por razón de arraigo extraordinario, orientada, entre otros supuestos, a personas en situación de especial fragilidad social, y fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite para presentar solicitudes.

Con ese contexto de urgencia, el Ayuntamiento implementó este martes la opción de enviar la solicitud desde la página web municipal. La medida, según explicó el Ejecutivo local, busca reducir la presión asistencial sobre las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana y ordenar el flujo de peticiones derivadas del proceso. Y se amparan en que la demanda en las OMAC se ha disparado en abril ya que en los primeros quince días del mes, las solicitudes de certificados de empadronamiento aumentaron un 40% hasta alcanzar las 2.464.

Sensación de improvisación

Sin embargo, la activación del nuevo trámite no ha despejado las dudas ni ha frenado la sensación de improvisación. Al contrario, las quejas se trasladaron al terreno digital con abogados que incluso en esta primera jornada remitieron cartas al propio alcalde, Pablo Ruz, describiendo un escenario de “caos” tanto en la atención presencial como en la tramitación telemática.

Falta de reconocimiento

Míriam Rebeca García Córdoba, abogada especializada en extranjería, trasladaba que tras preparar solicitudes para clientes que acudieron a primera hora de la mañana con la intención de presentar el trámite mediante representación, el sistema no reconocía el documento de autorización y bloqueaba el procedimiento, impidiendo avanzar en el registro. Desde el Ayuntamiento reconocían los problemas técnicos y horas más tarde, al filo de las 16 horas, comunicaban que el sistema ya estaba operativo.

Si bien, las llamadas y quejas de usuarios afectados por la falta de información y por la indefensión generada en las oficinas municipales no cesaron incluso en los despachos de abogados, quienes trasladaron a este diario que funcionarios estaban derivando a personas migrantes a despachos profesionales bajo el argumento de que, con certificado digital, la abogada podía completar el trámite “en cinco minutos”.

Si bien, como había incidencias en la sede electrónica, tampoco resultó posible resolver en la primera parte de la jornada esas peticiones. El problema resultó especialmente sensible porque buena parte de las personas afectadas no pueden gestionar por sí mismas el procedimiento. Muchas carecen de certificado digital, de documentación completa o de conocimientos suficientes para moverse en plataformas electrónicas, por lo que dependen de representantes, abogados o entidades sociales para formalizar sus solicitudes.

Circuito

Sobre el papel, el nuevo circuito establecido por el Ayuntamiento pretende racionalizar el procedimiento. Una vez presentada la solicitud, esta se remite a la Oficina de Atención a Personas Migradas, PANGEA, desde donde se contacta con la persona interesada para realizar una entrevista personal previa a la eventual emisión del certificado. A nivel municipal señalaron que esta reorganización pretende dar una respuesta de urgencia ante una carga de trabajo sobrevenida que, como ya alertó el lunes el primer edil ha sido trasladada a los ayuntamientos sin planificación ni recursos suficientes.