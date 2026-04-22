El Sindicato de Enfermería alerta de saturación en el Hospital General de Elche: "Compromete la seguridad de pacientes y profesionales"

La "saturación asistencial" en el Hospital General Universitario de Elche ha llevado a SATSE Alicante a reclamar un "aumento real, estable y estructural" de la plantilla de enfermeras y fisioterapeutas, al considerar que la presión que soportan varias unidades del centro ha alcanzado un punto crítico. El sindicato denuncia que el incremento sostenido de la actividad, especialmente en las plantas quirúrgicas, no ha ido acompañado del refuerzo de personal necesario y advierte de que esa situación "está comprometiendo tanto la seguridad de los pacientes como la salud física y emocional de los profesionales".

La organización sindical, a través de SATSE Alicante-Departamento de Elche, sitúa el foco especialmente en las plantas tercera y cuarta, así como en el servicio de fisioterapia, donde asegura que la sobrecarga se ha agravado en los últimos meses. Según expone, uno de los factores que ha intensificado esta presión asistencial ha sido el aumento de las intervenciones derivadas del plan de choque activado para reducir las listas de espera, una medida que, en su opinión, se ha desplegado sin la cobertura de plantilla que requería un crecimiento de esa actividad.

La presión aumenta en quirófano y rehabilitación

Desde el sindicato sostienen que la situación actual no es fruto de un episodio aislado ni de una punta puntual de trabajo, sino de un problema que se viene prolongando en el tiempo y para el que no se están adoptando soluciones de fondo. “Se está exigiendo a las profesionales que asuman una carga de trabajo inasumible, poniendo en riesgo tanto su salud laboral como la seguridad de los pacientes”, señalan desde la organización, que considera que el deterioro de las condiciones asistenciales es ya evidente en varios servicios clave del hospital ilicitano.

SATSE asegura que la presión en las unidades más afectadas ha crecido al compás del aumento de la actividad quirúrgica. El sindicato no cuestiona la necesidad de reducir las listas de espera, pero sí la forma en la que, a su juicio, se está gestionando ese objetivo en el centro. En concreto, denuncia que el plan de choque para incrementar el número de intervenciones no ha venido acompañado del correspondiente aumento de recursos humanos, lo que ha trasladado el peso de esa estrategia a unas plantillas que, sostiene, ya trabajaban al límite.

“No se puede aumentar la actividad quirúrgica sin reforzar previamente las plantillas. Esta forma de gestionar la sanidad pública solo genera desgaste profesional y una atención cada vez más precaria”, denuncian desde SATSE. Para la organización, el problema no radica solo en el volumen de trabajo, sino en la ausencia de una planificación que adecue el número de profesionales a las necesidades reales de la actividad que se está desarrollando.

La situación afecta, además, a áreas especialmente sensibles del hospital, donde la continuidad de cuidados y el seguimiento cercano del paciente resultan determinantes. El sindicato advierte de que el incremento del trabajo en las plantas quirúrgicas y en fisioterapia repercute directamente en la calidad de la atención, sobre todo en un contexto en el que el perfil de los pacientes es cada vez más complejo y demanda una dedicación mayor y más sostenida en el tiempo.

El SATSE denuncia falta de personal en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Las tardes, el momento más delicado

Uno de los puntos que SATSE identifica como más problemáticos es el turno de tarde. Según explica, ese tramo horario concentra algunos de los momentos más críticos de la jornada, ya que coinciden numerosos ingresos hospitalarios con una dotación de enfermería que considera claramente insuficiente. A juicio del sindicato, esa combinación convierte las tardes en un escenario especialmente vulnerable, con profesionales obligados a asumir una carga asistencial difícilmente sostenible.

La organización incide en que este problema se vuelve todavía más grave por la evolución del tipo de paciente que atiende el centro. Cada vez son más frecuentes los casos que requieren cuidados complejos, una vigilancia más estrecha y estancias hospitalarias más largas, tanto en planta como en el ámbito de la fisioterapia. Ese contexto obliga a disponer de más tiempo por paciente, de una mayor capacidad de seguimiento y de plantillas mejor dimensionadas, algo que, según denuncia SATSE, hoy no ocurre en el Hospital General de Elche.

Esa combinación de más actividad, más complejidad clínica y falta de refuerzo estable se traduce, según el sindicato, en un deterioro de las condiciones laborales y asistenciales. La organización sostiene que las profesionales trabajan bajo un nivel de estrés, ansiedad y agotamiento elevado, con un impacto directo sobre su bienestar físico y emocional. El malestar, añade, no es nuevo ni desconocido para la dirección del centro ni para la administración sanitaria, ya que ha sido trasladado en repetidas ocasiones sin que, hasta ahora, se haya producido una respuesta que el sindicato considere eficaz.

SATSE recuerda además que en ocasiones anteriores, ante situaciones similares, sí se han aplicado refuerzos puntuales de personal. Ese precedente sirve al sindicato para argumentar que existen mecanismos para intervenir cuando hay voluntad de hacerlo. “Lo incomprensible es que, conociendo el problema, no se esté actuando ahora”, lamentan desde la organización.

El sindicato rechaza “parches” y pide medidas estables

La reclamación de SATSE no pasa por aplicar soluciones coyunturales o refuerzos limitados en el tiempo. El sindicato insiste en que la dimensión del problema exige una respuesta estructural y estable, ajustada a la realidad asistencial del hospital. Por ello, ha exigido a la Conselleria de Sanidad un incremento permanente de la plantilla de enfermeras y fisioterapeutas, calculado en función de las necesidades reales del centro y no de criterios coyunturales o insuficientes.

La organización recuerda que el Hospital General Universitario de Elche no solo atiende a la población del municipio, sino que actúa como centro de referencia para pacientes derivados de toda el área de Alicante Sur. Esa condición, remarcan, obliga a planificar sus recursos con una visión amplia, teniendo en cuenta tanto el volumen de población como la complejidad de la asistencia que presta. En este sentido, SATSE considera que la actual falta de personal no solo repercute en los profesionales del hospital, sino que compromete de forma directa la atención que recibe la ciudadanía.

“No hablamos de parches ni de refuerzos temporales, sino de dimensionar adecuadamente las plantillas para garantizar una atención segura y de calidad”, insisten desde el sindicato. La organización subraya que la falta de personal no es una cuestión secundaria ni un simple problema organizativo, sino un elemento que afecta de lleno a la seguridad asistencial y, por tanto, al funcionamiento básico de un hospital público de referencia.

SATSE Alicante sostiene que la situación actual ya ha superado el umbral de lo asumible. A su juicio, no basta con reconocer la presión asistencial ni con responder con medidas provisionales, porque el problema tiene un carácter continuado y exige una intervención más profunda. La organización reclama por ello decisiones urgentes que permitan revertir una dinámica que considera insostenible tanto para las profesionales como para los usuarios del sistema sanitario.

El mensaje final del sindicato va en esa dirección: sin personal suficiente, la sanidad pública pierde capacidad de respuesta y aumenta el riesgo de deterioro en la atención. “Cuidar a quienes cuidan es imprescindible para garantizar una sanidad pública digna y segura”, concluyen desde SATSE.