El tanque de tormentas de Arenales, en Elche, estará operativo este verano y habrá encima un parque de calistenia

Arenales del Sol estrenará este verano una de las infraestructuras hidráulicas más relevantes de Elche con un tanque de tormentas de 1.000 metros cúbicos (un millón de litros, que sería equivalente a diez piscinas comunitarias de 10 metros de largo por cinco de ancho) para almacenar todo el agua de lluvia y evitar desbordamientos en el frente litoral, así como resolver el déficit de alcantarillado causado por las miles de vivienda del AR-1.

Lo curioso es que la obra se rematará con un parque de calistenia encima para cubrir las demandas vecinales, y en vista de las pocas zonas verdes que tiene la pedanía costera.

La idea es que esta instalación de 1,2 millones de euros esté lista a finales de mayo o principios de junio y que pueda llegar a ser operativa antes de que acabe la temporada estival, aunque antes deberá pasar un proceso de testeo de varias semanas. Así lo avanzaron este miércoles el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la gerente de Aigües d’Elx, durante una visita a las actuaciones en la avenida San Bartolomé de Tirajana en la que estuvieron acompañados por el pedáneo de Arenales, Alejandro García Raduán, y la presidenta de distrito, Rosa María Jaén, además de los ediles de Aguas, Pedanías y la edil responsable del distrito, Juan de Dios Navarro, Pedro José Sáez y Celia Lastra, respectivamente.

Retraso

Este proyecto se culminaría cuatro años después del primer anuncio que hizo el anterior bipartito de PSOE y Compromís en febrero de 2022 cuando se hablaba de que la inversión sería de unos 250.000 euros, cuantía que se ha quintuplicado a la primera estimación. Fue en noviembre de 2024 cuando finalmente se aprobó el proyecto de ejecución, ya con PP y Vox en el gobierno, y el consejo de Aigües d'Elx lo adjudicó en marzo de 2025. En aquel momento se hablaba de un plazo de ejecución de siete meses pero, en vista de los tiempos actuales, los trabajos se han dilatado cerca de medio año.

En estos momentos, la actuación encara su fase final, con la infraestructura prácticamente definida. Ruz sostuvo que la obra responde a un problema histórico de la pedanía, donde en episodios de lluvias intensas los colectores resultaban insuficientes y provocaban que los recursos acabaran afectando tanto al frente litoral como a la calidad de las aguas.

En cuanto se active, la instalación permitirá recoger cerca de un millón de litros de agua en episodios de lluvia, que posteriormente serán impulsados mediante un sistema de bombeo hacia la depuradora situada en la parte oeste de Arenales.

De este modo, se evitará que las escorrentías lleguen directamente a la playa, un fenómeno que hasta ahora obligaba a actuar con rapidez para recuperar las condiciones del litoral tras los temporales.

Colector

El proyecto no se limita únicamente al tanque, sino que incorpora un colector paralelo de aproximadamente 500 metros de longitud, que permitirá incrementar la capacidad de drenaje de toda la zona norte de la pedanía. Esta área, situada en una cota más elevada, canaliza por gravedad gran parte del agua hacia el punto donde se ubica la nueva infraestructura.

Reutilización

María José Toledo, gerente de la empresa mixta, apuntó que el tanque se ubica en el punto más bajo del sistema de saneamiento de Arenales, donde confluyen tanto las aguas residuales como las pluviales. Durante los episodios de lluvia, el sistema actual no era capaz de asumir todo el caudal, lo que provocaba alivios hacia el mar.

Con la nueva instalación, ese excedente se quedará retenido para conducirse después a la estación depuradora, donde el agua será tratada y reutilizada en su totalidad. Avanzaron que el destino principal será el paraje natural del Clot de Galvany, que ya se abastece de agua regenerada, aunque también se destinará a riego agrícola a través de comunidades de regantes como Riegos de Levante. En este sentido, se recordó que la concesión actual contempla aproximadamente 600.000 metros cúbicos anuales tanto para uso ambiental como agrícola, si bien el primero presenta una demanda creciente.

La responsable técnica subrayó que el sistema funciona solo ante episodios de lluvia intensa, momento en el que entra en carga para evitar desbordamientos. Desde el Ejecutivo local.

Revulsivo

El primer edil sostuvo que la infraestructura supondrá un “revulsivo indudable” para Arenales del Sol, ya que incrementará la seguridad tanto de los residentes como de los miles de usuarios que frecuentan la pedanía durante la temporada estival, enfatizando que la población pasa de 1.500 residentres censados a multiplicarse "por diez o por veinte" cuando llega el verano, lo que incrementa la presión sobre las infraestructuras.

En otro orden de cosas, uno de los elementos singulares del proyecto será su integración urbana. Sobre la cubierta del tanque de tormentas se habilitará un parque biosaludable que correrá a cuenta también de la empresa mixta y que a través del equipamiento deportivo al aire libre ofrecerá a los residentes la posibilidad de practicar deporte.

Barranco de San Antón

Durante la visita, el alcalde también detalló que Aigües d'Elx está en la fase final de redacción del proyecto del futuro tanque de tormentas del barranco de San Antón, considerado una de las actuaciones estratégicas dentro del plan de infraestructuras pluviales del municipio.

El pasado 11 de marzo, y después de las lluvias que volvieron a anegar el entorno de la carretera de Santa Pola y las viviendas próximas, el alcalde anunciaba que esta obra será un alivio para los problemas que genera el barranco de San Antón ante fuertes precipitaciones.

El alcalde con la edil de Distrito y la gerente de Aigües d'Elx en la visita a los trabajos en Arenales este miércoles / AXEL ALVAREZ

Entonces ya se explicaba que la solución en la que trabajaba Aigües d’Elx pasaba por la construcción de un tanque de tormenta con capacidad para 7 millones de litros (7.000 metros cúbicos)en el acceso del barranco al núcleo urbano con el objetivo de reducir "de forma sensible" el caudal que baja hacia la Ronda Sur y la carretera de Santa Pola. Entonces se cuantificó que la infraestructura podría costar 4 millones de euros, según constaba en el plan de inversión de la empresa mixta.

Si bien, este miércoles la responsable reconoció que el coste de esta actuación podría incrementarse respecto a las previsiones iniciales, como suele ocurrir en este tipo de infraestructuras, aunque la gerente evitó concretar cifras a la espera de cerrar definitivamente el proyecto.

Anticipó que por ahora se están realizando ajustes técnicos antes de su aprobación definitiva, y expuso, al igual que el bipartito, que la intención es iniciar la licitación tras el verano, previsiblemente a partir de septiembre, lo que permitiría arrancar las obras a finales de año, con una ejecución que sobrepasaría el año. En cualquier caso, se concibe como una pieza clave para reducir el riesgo de inundaciones en una de las zonas más sensibles del término municipal, y más ante una climatología “cada vez más compleja”, como reconoció Ruz, marcada por fenómenos como las gotas frías.