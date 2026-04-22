Del coste de vivir en Elche a las 62 muertes laborales: CCOO endurece el discurso de cara al 1 de mayo

Más salarios, reducción de jornada, acceso a una vivienda digna y una “democracia plena” fueron algunas de las principales reivindicaciones con las que CCOO afronta el próximo Primero de Mayo en Elche. El sindicato hizo este miércoles un llamamiento a llenar las calles en una jornada que considera clave para presionar por una mejora real de las condiciones de vida.

Estas demandas centraron el acto comarcal celebrado por CCOO Vinalopó-Vega Baja, en el que también se abordó la situación de la salud laboral con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora el 28 de abril.

La secretaria general comarcal, Carmen Palomar, puso el acento en la necesidad de avanzar hacia una igualdad efectiva en el ámbito laboral, denunciando que la brecha salarial sigue siendo una realidad, especialmente visible en los contratos a tiempo parcial. “Es una discriminación que sigue existiendo”, advirtió.

Vivienda y salarios

Desde la dirección autonómica, Ana García Alcolea, reforzó el mensaje reclamando “más salarios, menos jornada, vivienda digna y derechos laborales y sociales”. La dirigente sindical apeló directamente a la movilización ciudadana para convertir estas reivindicaciones en una presión efectiva sobre las administraciones.

García también introdujo un componente político en el discurso al reivindicar la democracia “frente a quienes la quieren violentar” y alzar la voz contra los conflictos bélicos con un claro “no a la guerra”.

En la misma línea, el secretario estatal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, Javier Pacheco, incidió en la necesidad de corregir las desigualdades en las rentas y situar la vivienda como un elemento clave para garantizar los derechos de ciudadanía. “La vivienda es un factor determinante”, defendió.

Siniestralidad laboral

El acto también sirvió para lanzar una advertencia sobre la situación de la seguridad laboral. El secretario autonómico de Acción Sindical y Salud Laboral, Antonio Inarejos, denunció que las enfermedades profesionales están “infrarregistradas” a nivel autonómico y reclamó su reconocimiento efectivo.

Bajo el lema ‘Trabajar sí, enfermar no’, el sindicato quiere situar la salud laboral como una prioridad absoluta. Inarejos recordó que el pasado año fallecieron 62 trabajadores en accidentes laborales y subrayó un dato especialmente preocupante, y es que en el 60% de los casos ni siquiera existía una evaluación de riesgos registrada.

Por su parte, Palomar alertó de que los índices de siniestralidad en la Comunidad Valenciana siguen por encima de la media y reclamó tanto el cumplimiento como la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que cumple ahora 30 años.

“Transformar las condiciones de vida”

El sindicato insistió igualmente en que la movilización del Primero de Mayo debe servir para impulsar cambios estructurales. “Se trata de articular una agenda que transforme las condiciones de vida de la gente”, defendió Pacheco ante los delegados sindicales.

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En este sentido, CCOO considera que el contexto actual, marcado por el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y la desigualdad salarial, exige una respuesta colectiva que vaya más allá de las reivindicaciones sectoriales.