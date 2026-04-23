Menos árboles en la ladera del río Vinalopó en Elche: un suma y sigue de talas

Quienes cruzaban este jueves por la mañana el puente de la Virgen en Elche pudieron observar el operativo desplegado en la zona. Varios operarios con maquinaria pesada, trabajando en la ladera del río Vinalopó, en el entorno que queda a espaldas de la escultura de San Agatángelo. Allí, varios trabajadores estaban llevando a cabo la tala de cinco árboles, dos de ellos de gran tamaño, una intervención que llamó la atención de algunos viandantes que se detuvieron a contemplar la escena, sobre todo por los restos que quedaban de los que tenían dimensiones más grandes. Hasta el extremo de que, poco antes de las diez de la mañana, solo quedaban ya práticamente raíces

Riesgo de caída y críticas ambientales

Preguntados por este extremo, desde el Ejecutivo local aseguraron que los árboles presentaban "riesgo de caída inminente", como ha sucedido con otros ejemplares a lo largo de todo el cauce, motivo por el que se decidió actuar para evitar posibles accidentes en un enclave muy frecuentado por personas que salen a pasear o a hacer deportes. De hecho, la actuación, subrayan, responde a criterios de seguridad y a informes técnicos que avalaban la intervención. Posteriormente, incluso comenzaría a circular que el propio alcalde, Pablo Ruz, fue hasta el lugar y hay quien apunta que trató de parar la actuación. Desde el equipo de gobierno, sin embargo, indicaron que, tras ser preguntado el Ejecutivo por este mismo periódico sobre la actuación con las fotografías en las que se podía ver la grúa en pleno trabajo, el alcalde aprovechó que le cogía de paso para ir a otro lugar y, así, comprobar in situ qué es lo que se estaba haciendo.

La tala de cinco árboles en el entorno del puente de Santa Teresa se realizaba a primera hora de la mañana en Elche / María Pomares

No obstante, la tala no pasó desapercibida para algunos colectivos ambientalistas, que cuestionan la necesidad de la actuación y defienden que la desaparición de estos ejemplares, a los que califican de "singulares características", resulta difícil de justificar desde el punto de vista medioambiental. En este sentido, consideran que la pérdida de este tipo de arbolado supone un impacto relevante en uno de los espacios verdes más reconocibles de la ciudad.

Especies afectadas y valoración técnica

La especie en cuestión es una Phytolacca dioica, comúnmente conocida como ombú. Según un grupo de especialistas ambientales consultados por este periódico, los ejemplares retirados "parecían sanos y lucían un magnífico color verde", lo que, a su juicio, no evidenciaba signos de deterioro o enfermedad visibles a simple vista.

Por ello, estos expertos consideran que habría sido conveniente explorar otras alternativas antes de proceder a su eliminación definitiva, como tratamientos de conservación o refuerzo estructural. La discrepancia entre la valoración técnica municipal y la percepción de estos colectivos vuelve a poner de manifiesto la dificultad de equilibrar la seguridad ciudadana con la protección del patrimonio natural urbano.

Antecedentes en la ladera del río

En cualquier caso, esta intervención no constituye una actuación aislada en esta zona de la ladera del río. Durante los últimos meses ya se han llevado a cabo otras talas en este mismo entorno, sobre de todo de pinos de grandes dimensiones, lo que ha generado un creciente debate ciudadano en ciertos sectores.

La especie en cuestión es una Phytolacca dioica, comúnmente conocida como ombú / María Pomares

Sin ir más lejos, el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Elche procedió a la retirada de dos pinos de grandes dimensiones situados junto al Passeig de la Joventut, al otro lado del puente de la Virgen, en una actuación que se repitió posteriormente en enero de este mismo año con otro pino que alcanzaba aproximadamente los 20 metros de altura. En esos casos, según explicaron entonces desde la Administración local, las decisiones respondían a informes técnicos que recomendaban la tala de determinados ejemplares ubicados en las inmediaciones del paseo con el objetivo de "evitar su vuelvo incontrolado".

En la base se puede apreciar que se trataba de árboles de gran porte / INFORMACIÓN

Seguridad y conservación

De este modo, el debate entre seguridad y conservación del arbolado vuelve a situarse sobre la mesa en este enclave. Vecinos y colectivos ambientales reclaman una mayor transparencia en los criterios que guían este tipo de intervenciones y piden que, siempre que sea posible, se prioricen soluciones que permitan preservar los ejemplares existentes sin comprometer la integridad de los viandantes.