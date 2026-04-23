Medioambiente
Menos árboles en la ladera del río Vinalopó en Elche: un suma y sigue de talas
Las labores de arranque en la zona del puente de la Virgen incluyen cinco ejemplares, de los que dos son especies de gran porte que, según ambientalistas, presentaban características singulares
Quienes cruzaban este jueves por la mañana el puente de la Virgen en Elche pudieron observar el operativo desplegado en la zona. Varios operarios con maquinaria pesada, trabajando en la ladera del río Vinalopó, en el entorno que queda a espaldas de la escultura de San Agatángelo. Allí, varios trabajadores estaban llevando a cabo la tala de cinco árboles, dos de ellos de gran tamaño, una intervención que llamó la atención de algunos viandantes que se detuvieron a contemplar la escena, sobre todo por los restos que quedaban de los que tenían dimensiones más grandes. Hasta el extremo de que, poco antes de las diez de la mañana, solo quedaban ya práticamente raíces
Riesgo de caída y críticas ambientales
Preguntados por este extremo, desde el Ejecutivo local aseguraron que los árboles presentaban "riesgo de caída inminente", como ha sucedido con otros ejemplares a lo largo de todo el cauce, motivo por el que se decidió actuar para evitar posibles accidentes en un enclave muy frecuentado por personas que salen a pasear o a hacer deportes. De hecho, la actuación, subrayan, responde a criterios de seguridad y a informes técnicos que avalaban la intervención. Posteriormente, incluso comenzaría a circular que el propio alcalde, Pablo Ruz, fue hasta el lugar y hay quien apunta que trató de parar la actuación. Desde el equipo de gobierno, sin embargo, indicaron que, tras ser preguntado el Ejecutivo por este mismo periódico sobre la actuación con las fotografías en las que se podía ver la grúa en pleno trabajo, el alcalde aprovechó que le cogía de paso para ir a otro lugar y, así, comprobar in situ qué es lo que se estaba haciendo.
No obstante, la tala no pasó desapercibida para algunos colectivos ambientalistas, que cuestionan la necesidad de la actuación y defienden que la desaparición de estos ejemplares, a los que califican de "singulares características", resulta difícil de justificar desde el punto de vista medioambiental. En este sentido, consideran que la pérdida de este tipo de arbolado supone un impacto relevante en uno de los espacios verdes más reconocibles de la ciudad.
Especies afectadas y valoración técnica
La especie en cuestión es una Phytolacca dioica, comúnmente conocida como ombú. Según un grupo de especialistas ambientales consultados por este periódico, los ejemplares retirados "parecían sanos y lucían un magnífico color verde", lo que, a su juicio, no evidenciaba signos de deterioro o enfermedad visibles a simple vista.
Por ello, estos expertos consideran que habría sido conveniente explorar otras alternativas antes de proceder a su eliminación definitiva, como tratamientos de conservación o refuerzo estructural. La discrepancia entre la valoración técnica municipal y la percepción de estos colectivos vuelve a poner de manifiesto la dificultad de equilibrar la seguridad ciudadana con la protección del patrimonio natural urbano.
Antecedentes en la ladera del río
En cualquier caso, esta intervención no constituye una actuación aislada en esta zona de la ladera del río. Durante los últimos meses ya se han llevado a cabo otras talas en este mismo entorno, sobre de todo de pinos de grandes dimensiones, lo que ha generado un creciente debate ciudadano en ciertos sectores.
Sin ir más lejos, el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Elche procedió a la retirada de dos pinos de grandes dimensiones situados junto al Passeig de la Joventut, al otro lado del puente de la Virgen, en una actuación que se repitió posteriormente en enero de este mismo año con otro pino que alcanzaba aproximadamente los 20 metros de altura. En esos casos, según explicaron entonces desde la Administración local, las decisiones respondían a informes técnicos que recomendaban la tala de determinados ejemplares ubicados en las inmediaciones del paseo con el objetivo de "evitar su vuelvo incontrolado".
Seguridad y conservación
De este modo, el debate entre seguridad y conservación del arbolado vuelve a situarse sobre la mesa en este enclave. Vecinos y colectivos ambientales reclaman una mayor transparencia en los criterios que guían este tipo de intervenciones y piden que, siempre que sea posible, se prioricen soluciones que permitan preservar los ejemplares existentes sin comprometer la integridad de los viandantes.
El ombú, ¿introducido por el hijo de Colón en Europa?
La Phytolacca dioica, conocida popularmente como ombú o bellasombra, es una especie vegetal singular que, aunque comúnmente se identifica como árbol, presenta características botánicas particulares. Pertenece a la familia Phytolaccaceae y es originaria de regiones del nordeste de Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y Paraguay.
Desde el punto de vista científico, se trata de una planta dicotiledónea con una estructura herbácea, aunque su porte y tamaño la hacen parecer un árbol de gran envergadura. De hecho, puede alcanzar varios metros de altura y desarrollar un tronco voluminoso y carnoso, sin los típicos anillos de crecimiento que presentan otras especies leñosas. Esta peculiaridad la convierte en una especie de gran interés botánico.
El ombú es especialmente conocido por su amplia copa, que proporciona una sombra densa, lo que le ha otorgado históricamente un papel relevante en las llanuras sudamericanas. En la región pampeana, por ejemplo, ha sido utilizado como punto de referencia en el paisaje y como refugio natural frente al sol o las inclemencias meteorológicas.
Sus hojas son grandes, de forma elíptica, de color verde oscuro brillante, y pueden alcanzar hasta 20 centímetros de longitud. Las flores aparecen en racimos de tonalidad blanquecina, mientras que su fruto es una baya que madura hacia colores amarillentos o pardos y contiene pequeñas semillas negras.
Culturalmente, el ombú tiene una fuerte presencia en el folclore rioplatense y en la tradición gauchesca, donde se le considera un símbolo del paisaje y un elemento ligado a la vida rural. Su capacidad para generar sombra lo convirtió en un aliado esencial para viajeros y trabajadores del campo.
En Europa, existe la creencia de que fue introducido por Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, quien habría plantado ejemplares en Sevilla. Con el tiempo, la especie se ha adaptado a distintos entornos, aunque sigue siendo más habitual en climas templados.
A pesar de su apariencia robusta, su estructura interna más blanda que la de otros árboles puede hacerla más vulnerable en determinadas condiciones, lo que explica que en entornos urbanos se evalúe con especial atención su estabilidad. Esta característica es, precisamente, uno de los factores que suelen tener en cuenta los técnicos a la hora de decidir sobre su mantenimiento o retirada en espacios públicos.
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