El bipartito de Elche vuelve a intentar la reforma en Obispo Barrachina tras rescindir con la empresa por dejar las obras al 20%

Un nuevo expediente para acabar las jardineras que una empresa comenzó y dejó al 20%. La junta de gobierno aprobó este jueves el desbloqueo de la renovación del Parque Municipal Jardín Nieves Berenguer, en la calle Obispo Barrachina, uno de los proyectos urbanos que había quedado encallado en los últimos meses después de que la empresa adjudicataria incumpliera el contrato, por retrasos y deficiencias, y el Ayuntamiento de Elche le reclamase los 7.000 euros de fianza.

Dos semanas después de que la Administración local rescindiera el contrato con la anterior adjudicataria, con una liquidación de 37.285 euros, la Junta de Gobierno ha activado el procedimiento para licitar de nuevo las obras.

El nuevo contrato parte con un presupuesto base de licitación de 160.425,97 euros y un plazo de tres meses. El procedimiento será abierto simplificado, lo que permitirá agilizar la adjudicación y las empresas interesadas dispondrán de 20 días naturales para presentar sus ofertas.

La portavoz subrayó que la rescisión del contrato anterior incluyó la exigencia de responsabilidades al contratista por el incumplimiento. En este sentido, aunque no confirmó si la fianza ya ha sido ejecutada administrativamente, sí dejó claro que no será devuelta. “Se le requirieron las costas por incumplimiento”, indicó, en línea con la decisión adoptada por el gobierno local.

Restauración

Este proyecto forma parte de las actuaciones de mejora del espacio público en el entorno del parque municipal, una zona muy frecuentada por vecinos y visitantes, y cuya renovación parcial había generado críticas por la paralización de las obras que contemplan la renovación de 26 jardineras a lo largo de 440 metros que presentan grietas, así como la restauración de bancos, la repintada de luminarias, la plantación de nuevo arbolado, el replantado de alcorques vacíos y la sustitución de especies. El bipartito ya alertó de la situación a mediados de enero, hace casi cuatro meses, cuando comunicó que iniciaba el expediente para resolver el contrato en vista de que las obras no se han desarrollado tal y como estaba previsto, ni en tiempo ni forma.

Y es que el proyecto que se adjudicó el pasado junio por algo más de 170.000 euros, debía haber finalizado el 1 de noviembre de 2025. Cinco meses después, la situación que se ve nada tiene que ver con un paseo reformado, ya que las obras se quedaron prácticamente en la primera fase.

Un vecino señala los baches mientras pasan coches alrededor por un camino, en imagen de archivo / Áxel Álvarez

La empresa solicitó en octubre una ampliación del plazo de ejecución, que fue concedida hasta el 1 de diciembre. La mercantil alegó entonces que iba a aplicar un plan de ejecución secuencial con el objetivo de “intentar que en la medida de lo posible garantizar la seguridad de los alumnos del colegio que hay cercano a esta zona donde se estaban realizando las obras”.

Sin embargo, los informes de la dirección facultativa revelaron que, tras varias inspecciones y a fecha 12 de enero, el avance real de la obra era únicamente del 17,07 %.

Chalecos

En otro orden de cosas, y fuera del orden del día, la junta de gobierno también aprobó este jueves la adjudicación del contrato para suministrar 200 chalecos antibalas, anticuchillo y antipunzón a la Policía Local, con sus correspondientes complementos, a lo largo de cuatro años. El contrato, que se inició en diciembre del pasado año, ha sido finalmente adjudicado por 121.000 euros. Además, la adjudicataria ofrece un periodo de garantía ampliado en cuatro años respecto a lo exigido en el pliego.

Plan de mejora de caminos rurales

Otro de los puntos destacados de la sesión fue el inicio del expediente para el mantenimiento y adecuación de caminos rurales en todo el término municipal en vista de las necesidades que tienen todavía muchas vías rurales, fundamentales para la actividad agrícola y la conexión de pedanías. El contrato de renovación de zahorra sale a licitación con un presupuesto de 150.000 euros (IVA incluido) y una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro. Como apuntó Mora, se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, lo que implica su publicación en el ámbito europeo.

Ayudas al empleo

En materia social y económica, la junta de gobierno aprobó las bases de la convocatoria de ayudas al empleo para el año 2026 con el que incentivar la contratación de personas desempleadas del municipio, con especial atención a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Las subvenciones oscilarán entre 2.000 y 3.000 euros por contrato, y estarán dirigidas a fomentar el empleo estable y de calidad. El plazo de solicitud comenzará tras la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Comercio y hostelería

De igual modo, también se dio luz verde a una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a asociaciones de comercio y hostelería del municipio. Estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, tienen como finalidad impulsar proyectos de digitalización, comunicación y dinamización comercial.

Cada asociación podrá recibir hasta un máximo de 8.000 euros, dentro de un presupuesto global de 40.000 euros, una cuantía que se mantiene respecto a años anteriores. Los proyectos deberán ejecutarse durante el presente ejercicio y contar con un programa de actuación detallado.

Licencias urbanísticas

En el ámbito urbanístico, el grueso del orden del día era para aprobar licencias de reforma y de conversión de bajo comercial a vivienda, en total 11 expedientes, además de aprobarse la licencia de obra para la construcción de un edificio de 11 viviendas en Torrellano, concretamente entre la calle Astronauta y calle de las Flores. Por otro, también se ha aprobado la modificación de una licencia que afectaría a la distribución interna de un edificio de 28 viviendas en Arenales, concretamente en la confluencia de las calles Brasil y Argentina.

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Financiación de vivienda pública

Durante el turno de preguntas, Mora también se refirió a un reajuste económico relacionado con el proyecto de regeneración del barrio de San Antón referente al bloque 4 de 56 viviendas. Según apuntó el bipartito, se ha recalculado la aportación que debía realizar el Ministerio, que finalmente no alcanzará la cifra inicialmente prevista de 108.000 euros. El acuerdo bilateral establecía que la aportación estatal no podía superar el 40% del coste total del proyecto. Tras revisar los cálculos realizados en 2024, los técnicos municipal han determinado que el Gobierno central debía aportar menos de lo previsto, lo que implica que el Ayuntamiento tendrá que asumir una mayor financiación, elevando su aportación hasta los 54.000 euros adicionales.