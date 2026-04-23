La descentralización de los servicios sociales de Elche empieza en Poeta Miguel Hernández con un nuevo local

La ambiciosa reorganización de los servicios sociales de Elche, que anunció recientemente el bipartito de PP y Vox para pasar de cuatro a siete zonas de atención en la ciudad, también se notará en el entorno de Poeta Miguel Hernández, donde el Ayuntamiento ha empezado a tramitar el desplazamiento de las instalaciones a un local más grande que centralice el centro social, el centro juvenil y la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC).

Todo con dos objetivos claros: tener garantías de que se incorporan servicios como intervención familiar y talleres, que actualmente por las limitaciones de espacio no podían tener cabida, así como terminar agrupando en un mismo espacio arrendado los tres servicios municipales para que el Ayuntamiento deje de pagar tres alquileres. Espacios dispersos que complican la relación de los usuarios con los servicios públicos

La Administración local ha sacado a licitación por 720.000 euros (sin contar impuestos) el arrendamiento para diez años de este nuevo local en la zona y se ha abierto hasta el 7 de mayo el plazo para que los propietarios presenten sus ofertas. El valor estimado del contrato, si bien, sería por 1,4 millones ya que se contempla una prórroga por una década más, salvo denuncia expresa de alguna de las partes con dos meses de antelación. Aún y así, la idea del Ejecutivo local es que este futuro enclave se consolide.

La operación supone, en la práctica, un rediseño de la atención municipal en uno de los barrios con mayor carga de intervención social de la ciudad, con la idea de crear un punto único de referencia para los vecinos y ganar cobertura.

La justificación que sostiene el Ejecutivo local parte de una realidad conocida desde hace tiempo en el barrio, que no es otra que el actual Centro Social Poeta Miguel Hernández, ubicado en la calle Torres Quevedo, “no puede dar ya respuesta” a las necesidades vecinales.

Eso sí, los informes técnicos establecen que el nuevo inmueble deberá estar situado en un área muy concreta, delimitada por las calles Poeta Miguel Hernández, Antonio Pascual Quiles, La Torre y Conrado del Campo-Andreu Castillejos, de modo que el traslado no rompa la referencia territorial que ya tiene la ciudadanía de la zona, aunque todavía no está claro qué local sería.

En los pliegos técnicos se subraya que la ubicación debe mantenerse próxima al actual centro para no alejar los servicios de su radio natural de influencia.

La operación tiene también una lectura política y social de fondo. Según la explicación trasladada por el equipo de gobierno, Poeta Miguel Hernández es una de las zonas con más actuaciones sociales de Elche, solo por detrás de Carrús, y carece de un gran centro social de referencia. La apuesta municipal pasaría, por tanto, de dotar al barrio de un inmueble municipal de mayor tamaño capaz de asumir más actividad mientras se reorganiza el resto de dependencias que ahora están repartidas en distintos inmuebles del entorno.

6,73 euros por metro

En términos económicos, la licitación fija un precio máximo de 6,73 euros mensuales por metro cuadrado útil, sin contar IVA, con un tope de 6.000 euros al mes. Un cálculo fijado en los pliegos en base a que se sitúa la renta media de la zona en 6,12 euros por metro cuadrado construido. En el informe de necesidad se añade, además, que este ejercicio hay consignación en el presupuesto de 42.000 euros dentro de la partida “Alquiler local Centro Social”, una cantidad calculada con la previsión de que la adjudicación se produzca durante los últimos siete meses del año, teniendo en cuenta que anualmente se deberá recurrir a 72.000 euros de las arcas municipales para cubrir el alquiler.

Sin lotes

De igual forma, el Ayuntamiento ha defendido que no tiene sentido dividir el contrato por lotes porque no le ven sentido a localizar varios locales que, sumados, alcancen la superficie necesaria, porque entienden que el problema de la dispersión física persistiría. Es más, los documentos advierten de que habría que ahorrarse esa peregrinación del ciudadano porque los espacios separados generarían problemas logísticos, mayores costes de mantenimiento y dificultades con la coordinación entre trabajadores y usuarios. Los pliegos se apoyan en que la unificación de servicios sería “la mejor expresión de la apuesta municipal por la convivencia ciudadana” ya que se persigue que el espacio sea para jóvenes y mayores, para el intercambio, la participación y la intervención comunitaria.

Es más, la propia normativa autonómica de servicios sociales, citada en el informe de necesidad, refuerza esa visión al situar estos centros como piezas clave de la atención primaria básica, la prevención y la promoción de la convivencia.

1.000 metros

El pliego remarca que el inmueble deberá tener entre 700 y 1.000 metros cuadrados útiles, y si tiene varias plantas, deberá contar con ascensor adaptado para personas con movilidad reducida.

La pretensión es incorporar, como mínimo, una docena de despachos o salas calculando que trabajarían unos 30 empleados municipales. Además, exige al menos dos aseos, uno de ellos adaptado; una zona de hall o conserjería; una sala de espera amplia; una sala de reuniones con capacidad mínima para veinte personas; y una gran sala de actividades para talleres y acciones comunitarias. En la fachada deberá existir la posibilidad de habilitar entradas independientes para el centro social, el centro juvenil y la OMAC, un detalle que apunta a una idea clara: todo estará bajo el mismo techo, pero cada servicio deberá conservar su identidad y su operatividad propia.

Técnicamente las dependencias deberán contar con agua potable, saneamiento y suministro eléctrico, y tener permitido el uso de oficinas según el Plan General, mientras que la propiedad tendrá que estar al corriente de tributos, gastos de comunidad y demás obligaciones. En caso de que el inmueble no estuviera listo desde el primer día, el propietario podrá presentar un proyecto de adecuación y comprometerse a adaptarlo en un máximo de cuatro meses desde la adjudicación. Eso sí, en caso de retrasos de más de dos meses por las obras, por causas no imputables al Ayuntamiento, la administración se reserva la posibilidad de resolver el contrato o reclamar una indemnización.