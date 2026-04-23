Detenido en Elche el hombre clave detrás de los robos en los aparcamientos del Hospital General y el Palacio de Justicia

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 66 años como presunto autor de un delito de receptación, en el marco de una investigación abierta tras detectarse una serie de robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la calle, en los aparcamientos próximos al Hospital General de Elche y al Palacio de Justicia de la ciudad. La actuación policial ha permitido esclarecer parte de estos hechos, que se venían produciendo de forma reiterada y con un patrón común.

Investigación en zonas sensibles

Según informaba este jueves la Policía, los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche iniciaron las pesquisas tras tener conocimiento de varios robos cometidos en el interior de coches. Los hechos se concentraban en aparcamientos cercanos entre sí, lo que permitió a los investigadores acotar el área de actuación de los autores y establecer dispositivos específicos de seguimiento.

El detenido, de acuerdo con las investigaciones, actuaba como receptor de los objetos sustraídos. Tal y como se desprende del trabajo policial, los artículos robados eran posteriormente vendidos o intercambiados por sustancias estupefacientes, lo que reforzó la hipótesis inicial sobre el perfil de los implicados.

Registro en la vivienda del presunto receptor de objetos robados en Elche / INFORMACIÓN

Un patrón repetido de actuación

Los robos respondían a un modus operandi claramente definido. Los autores fracturaban la luneta trasera o las ventanillas de los vehículos para acceder a su interior y sustraer objetos de pequeño tamaño y fácil colocación en el mercado ilícito. Entre los efectos sustraídos figuraban gafas de sol, cargadores de teléfonos móviles, balizas de señalización V16 o dinero en efectivo.

Estos delitos se cometían, principalmente, en horario de tarde y noche, aprovechando la menor afluencia de personas y la mayor vulnerabilidad de los vehículos estacionados en zonas públicas. Las investigaciones apuntaron desde el inicio a que los responsables serían personas con problemas de drogodependencia que buscaban beneficios rápidos para adquirir droga.

Intercambio por droga y alojamiento

En el desarrollo de la investigación, los agentes lograron identificar a un varón como presunto receptor de los efectos sustraídos. Según la Policía, los autores de los robos entregaban los objetos a cambio de pequeñas cantidades de droga o incluso la posibilidad de pernoctar en la vivienda del detenido.

Además, se pudo identificar a uno de los presuntos autores materiales de los robos, una persona con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, que actuaría junto a otros dos individuos. Este hallazgo permitió avanzar en la reconstrucción de la red y su funcionamiento.

Durante los dispositivos de vigilancia establecidos en torno al domicilio investigado, los agentes detectaron un trasiego constante de personas, muchas de ellas consumidoras habituales de sustancias estupefacientes. Estas personas accedían a la vivienda portando objetos y abandonaban el lugar sin ellos tras breves periodos de tiempo, lo que reforzó las sospechas de los investigadores.

Comisaría de la Policía Nacional en Elche / Áxel Álvarez

Registro domiciliario y efectos intervenidos

Ante los indicios recopilados, la Policía solicitó a la autoridad judicial un mandamiento de entrada y registro en el domicilio del investigado. El objetivo era obtener pruebas, identificar a los autores materiales de los robos y recuperar los efectos sustraídos, además de detectar posibles nuevas víctimas.

Durante el registro, los agentes intervinieron diversos objetos de procedencia presuntamente ilícita. Entre ellos, se hallaron varias llaves de vehículos, dos teléfonos móviles que habían sido puestos a nombre del detenido al día siguiente de su sustracción, así como dos monitores, múltiples dispositivos de almacenamiento USB y un disco duro extraíble.

Asimismo, se localizó documentación personal de distintas personas que previamente habían denunciado su desaparición en dependencias policiales, lo que refuerza la vinculación del detenido con los hechos investigados.

El hombre arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Elche tras la práctica de las diligencias correspondientes, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible implicación de más personas en esta actividad delictiva.