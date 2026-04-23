El Hospital General de Elche implanta un sistema de estimulación cerebral profunda a 23 pacientes con párkinson

El Hospital General Universitario de Elche ha realizado 23 cirugías de implantación de un sistema de estimulación cerebral profunda en pacientes con enfermedad de Parkinson desde enero de 2024, fecha en la que se puso en marcha esta técnica en el centro. Este procedimiento, dirigido a mejorar síntomas motores, supone uno de los principales avances terapéuticos disponibles actualmente para esta patología neurodegenerativa.

Unidad multidisciplinar y atención especializada

La intervención consiste en la colocación de un dispositivo capaz de estimular de forma controlada determinadas áreas del cerebro, lo que permite reducir manifestaciones como el temblor, la rigidez o la lentitud de movimientos, incrementando así la calidad de vida y la autonomía de los pacientes. No obstante, se trata de una técnica que requiere una selección muy precisa de los candidatos.

Un momento del acto en el Salón de Plenos de Elche para conmemorar el Día Mundial del Párkinson hace unos días / INFORMACIÓN

El neurocirujano del Hospital General de Elche, el doctor Daniel García, ha explicado que “este tipo de tratamiento permite actuar sobre los circuitos, patologías y mejorar los síntomas como el temblor, la rigidez o la lentitud de movimientos”. En la misma línea, el neurólogo Eric Freire subraya la importancia de “la valoración exhaustiva por parte del equipo multidisciplinar para obtener los mejores resultados clínicos, ya que no todos los pacientes son candidatos a esta cirugía”, ha señalado.

La Unidad de Trastornos del Movimiento, responsable de este abordaje, integra a profesionales de Neurología y Neurocirugía, lo que garantiza una atención coordinada. En este contexto, el hospital atiende actualmente a alrededor de 900 pacientes con párkinson y diagnostica entre 20 y 30 nuevos casos al año, una cifra que evidencia la incidencia de esta enfermedad en su área de referencia.

Además del párkinson, la técnica también está indicada para pacientes con temblor esencial y distonía, un trastorno del movimiento que provoca contracciones involuntarias de los músculos. En todos los casos, la indicación se establece tras una evaluación individualizada.

Terapias avanzadas e investigación clínica

Más allá de la cirugía, el hospital dispone de todas las terapias avanzadas para el tratamiento del párkinson. Entre ellas se encuentran los sistemas de infusión continua de fármacos, con más de medio centenar de tratamientos activos en la actualidad. Estas opciones permiten adaptar la medicación a las necesidades específicas de cada paciente en fases avanzadas de la enfermedad.

El servicio de Neurología también participa en ensayos clínicos nacionales e internacionales orientados al desarrollo de nuevas terapias. Esta actividad investigadora contribuye a mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y a ampliar las alternativas de tratamiento disponibles.

La combinación de asistencia especializada, innovación terapéutica e investigación posiciona al Hospital General Universitario de Elche como un centro de referencia en el manejo integral del párkinson.

Jornada para pacientes y familiares

Con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y ofrecer un espacio de encuentro, el hospital ha organizado la jornada de puertas abiertas ‘No soy Párkinson’, que tendrá lugar el próximo 28 de abril en el salón de actos del centro.

La jornada de puertas abiertas ‘No soy Párkinson’ tendrá lugar el próximo 28 de abril en el salón de actos del General de Elche. / INFORMACIÓN

La iniciativa pretende reunir a profesionales sanitarios, pacientes y familiares para compartir información, resolver dudas y fomentar el acompañamiento. El programa incluirá intervenciones de profesionales de enfermería y rehabilitación, así como la participación de la asociación ‘Parkinson Elche’.

Durante la jornada se abordará el papel de disciplinas como la fisioterapia, la logopedia y la atención psicológica en el tratamiento integral. Además, el encuentro concluirá con un coloquio abierto que permitirá a los asistentes intercambiar experiencias.

La neuróloga María Álvarez ha indicado que la iniciativa surge con la voluntad de “escuchar a los pacientes y dar respuesta a las cuestiones que realmente les preocupan en su día a día, creando un espacio cercano de información y acompañamiento”.

Con esta propuesta, el Hospital General Universitario de Elche refuerza su compromiso con una atención más humana, que combina innovación, investigación y cercanía en el trato a los pacientes y sus familias.