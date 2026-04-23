La Asociación de Informadores de Elche alerta del daño de la desinformación en la entrega de los Premios Dàtil d’Or

La presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, María Teresa Bolívar, advirtió este jueves, durante la gala de los Premios Dàtil d’Or, del impacto negativo de los nuevos canales de desinformación, en un acto celebrado en el Gran Teatro que también sirvió para reconocer la labor de entidades y profesionales vinculados a la ciudad. “El ruido y la desinformación que divulgan contaminan el ecosistema informativo y erosionan la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación y en los periodistas”, afirmó durante su intervención.

Foto de familia de premiados y representantes de la Asociación de Informadores de Elche, así como el alcalde y diferentes miembros del gobierno municipal / INFORMACIÓN

Una gala con mensaje y reconocimiento social

La ceremonia, que arrancó a las ocho de la tarde, volvió a reunir al ámbito social, cultural y comunicativo de Elche en torno a unos galardones que se conceden desde 1971. En esta edición, los Dàtil d’Or han distinguido a la Asociación Amigos del Arroz con Costra, al proyecto Moda-RE de Cáritas y al cineasta ilicitano Pablo Mas, en reconocimiento a su aportación a la ciudad.

El acto, conducido por la periodista Sol Segura, incorporó este año un formato renovado con presencia destacada del teatro y un tono satírico centrado en la actualidad informativa. La gala prescindió de la tradicional actuación musical para apostar por varias piezas escénicas interpretadas por actores vinculados a la plataforma de teatro amateur local, en las que se abordaron cuestiones como los influencers, la comunicación digital o incluso un supuesto ciberataque en clave humorística.

La periodista Sol Segura fue la encargada de presentar la gala de los Dàtil d'Or de la Asociación de Informadores de Elche / Áxel Álvarez

Durante la entrega, el premio a Moda-RE fue entregado por Mayte Vilaseca y recogido por Noema Paniagua, directora nacional del proyecto, junto a Víctor Manuel Mellado Pomares, director de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante. El galardón a Pablo Mas lo entregó Fernando Ramón, mientras que el destinado a la Asociación Amigos del Arroz con Costra fue entregado por Estefanía Parra y recogido por su presidente, Francisco Campos.

Premiados con impacto en la ciudad

Los reconocimientos ponen en valor trayectorias muy distintas, pero con un denominador común: su vinculación con Elche. La Asociación Amigos del Arroz con Costra ha sido distinguida por su labor de difusión del plato más representativo de la gastronomía local. Fundada en 1985, ha promovido durante décadas esta tradición a través de iniciativas como el arroz gigante de las Fiestas de Agosto o su presencia en ferias como Fitur.

Público asistente a la gala de la Asociación de Informadores de Elche / Áxel Álvarez

Por su parte, Moda-RE ha sido premiada por su modelo de economía circular y reinserción social. Se trata de una cooperativa impulsada por Cáritas que gestiona todo el ciclo de la ropa usada y que da empleo a más de medio centenar de personas en Elche, todas ellas procedentes de programas de inserción sociolaboral. El proyecto cuenta con tiendas en puntos como la Corredera, la plaza de la Mercé o el Parque Empresarial.

El tercer galardonado, Pablo Mas, ha sido reconocido por su trayectoria como cineasta y cronista audiovisual de la ciudad. Su obra está estrechamente ligada al imaginario cultural ilicitano, con títulos como Los Ángeles del Misteri, A través de la Dama o La Festa, esta última codirigida junto a Manuel Gutiérrez Aragón y recientemente destacada en el Festival de Málaga.

Llamamiento al periodismo riguroso

Más allá del carácter festivo, la gala estuvo marcada por el discurso de Bolívar, centrado en la defensa del periodismo profesional frente a los nuevos desafíos del entorno digital. “Por esta razón, los medios de comunicación debemos actuar como dique de contención para frenar la proliferación de bulos, falsedades y la manipulación social. Y en esta lucha, a medida que las nuevas tecnologías transforman la manera en que se crea y se comparte la información, debemos seguir promoviendo la alfabetización mediática, uno de los pilares a los que hace referencia la Unesco que sostiene esa función de servicio público”.

La presidenta de la Asociación de Informadores de Elche recibió a los invitados a la gala / Áxel Álvarez

La presidenta de la AIE también puso el foco en los jóvenes como uno de los colectivos más expuestos a estos cambios, en un contexto marcado por la sobreabundancia de contenidos y la dificultad para distinguir información veraz. En este sentido, defendió la necesidad de adaptar los formatos informativos a las nuevas audiencias sin renunciar al rigor.

“Y en este pulso por avanzar hacia una sociedad más y mejor informada, juega un factor clave la adaptación de los medios de comunicación al cambio de modelo para conectar mejor con las audiencias y conseguir una experiencia más inmersiva para el lector, oyente o espectador a través del contenido multimedia. Una evolución de la que son ejemplo muchos compañeros y compañeras del periodismo local, que han conseguido construir una relación directa con la audiencia en formatos que captan su atención, y que pasa por utilizar la innovación como fórmula para integrar esas nuevas narrativas”.

En esta línea, recordó el papel del Premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación, vinculado a la entidad: “Esta innovación en los contenidos y en los nuevos formatos periodísticos es la que reconocemos desde la Asociación de Informadores de Elche con el Premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación, dedicado al periodista, escritor y pintor, Hijo Predilecto de Elche, en colaboración con el Máster en Innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche”.

Defensa de la profesión y libertad de prensa

El discurso también incluyó una reivindicación de las condiciones laborales en el sector y una advertencia sobre los riesgos que afronta la libertad de información. “Por ello, reivindicamos un periodismo digno en el que tienen que involucrarse las empresas periodísticas mejorando lascondiciones laborales y salariales y reforzando las redacciones con más profesionales”.

Bolívar alertó además del impacto de la polarización política y de determinadas prácticas que afectan al ejercicio profesional. “El deterioro del ejercicio profesional también está vinculado con la creciente polarización política y prácticas cada vez más habituales entre la clase política, los grupos de presión y las corporaciones, como el señalamiento de periodistas, el acoso en línea, sobre todo a mujeres periodistas, la exclusión de medios de actos informativos, la celebración de ruedas de prensa sin preguntas o el cuestionamiento público de criterios periodísticos de profesionales con una reputada trayectoria. Unas actuaciones que obstaculizan la libertad de prensa y afectan al derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y rigurosa”.

La plataforma de artistas de teatro aficionados de Elche participó en la gala / Áxel Álvarez

En un contexto preelectoral, la presidenta de la AIE pidió responsabilidad a los partidos políticos: “El panorama puede agravarse notablemente en un año preelectoral como este. Desde la Asociación de Informadores, reclamamos que a nivel local, donde los profesionales están más expuestos a las presiones directas y la supervivencia de los medios depende directamente de la publicidad, sobre todo institucional, los partidos políticos eviten cualquier injerencia en el trabajo de los periodistas, estén a la altura y cumplan con su obligación de proteger el derecho constitucional a la información veraz”.

Finalmente, subrayó el compromiso de los profesionales con su función social: “Por nuestra parte, debemos cumplir la misión de servicio público, buscando y difundiendo informaciones veraces, verificadas, contrastadas, contextualizadas y sujetas a las normas de nuestro código deontológico. También respondiendo a las necesidades informativas de la ciudadanía y amplificando la voz de quienes tienen más difícil el acceso a los medios”.