Transportes avanza con el apeadero de tren en Elche Parque Empresarial y pide datos de los autobuses para evaluar la demanda

Los requerimientos no siempre son portadores de malas noticias. Prueba de ello es el que se acaba de recibir esta misma semana en el Ayuntamiento de Elche firmado por la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad, dependiente del Ministerio de Transportes. Una misiva en la que el departamento de Óscar Puente solicita información de las líneas de autobús R10 y R11, que son las que conectan con el casco urbano con Elche Parque Empresarial, Torrellano y el aeropuerto, dentro de los estudios de viabilidad para la implantación de una nueva estación de Cercanías en el enclave económico. Así lo anunció el alcalde, Pablo Ruz, al término de la junta de gobierno local, hasta el extremo de que destacó que “esta misiva acredita que los estudios de viabilidad se están haciendo ya o que, como mínimo, se va a iniciar la redacción”, algo que tachó de buena noticia.

Elche Parque Empresarial, en una vista aérea. / INFORMACIÓN

Cartas al ministro

El propio regidor ilicitano explicó que la petición se produce tras la carta remitida por él mismo a Puente en junio de 2024 -una de las tantas que parece que le ha enviado-, en la que se planteaba, entre otras cuestiones, la necesidad de crear una estación en este parque empresarial, así como la mejora de las infraestructuras ferroviarias del municipio. Ruz, al respecto, repitió en varias ocasiones que él prefería hablar de estación y no de apeadero, que es lo que parece que será si se hace.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, en la comparecencia de este jueves. / INFORMACIÓN

El requerimiento

Según el requerimiento, la Dirección General del Sector Ferroviario está desarrollando los trabajos para la redacción de los estudios de viabilidad de nuevos apeaderos de Cercanías en Elche Parque Empresarial y por ello solicita datos detallados sobre la demanda de las líneas de autobús R10 y R11, incluyendo evolución de viajeros, matrices de desplazamientos entre paradas y volumen de usuarios por parada, con el fin de incorporarlos al análisis técnico. Al respecto, según los datos del Ayuntamiento, durante su primer año de funcionamiento, la línea R11 ha registrado 597.463 trayectos, lo que representa el 33 % del total de usuarios del servicio a las pedanías, mientras que la línea R10 ha alcanzado los 284.527 viajes, un 16 % del total.

El Parque Empresarial de Elche es la parada más utilizada por los usuarios del autobús en Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Desde finales de 2024

Fue a finales de 2024 cuando el Ministerio de Transportes sacó a licitación por 332.750 euros, con el IVA incluido, un contrato para realizar los estudios de viabilidad para acometer esta infraestructura en la ciudad así como en València, Toledo y Madrid. Lo que se buscaba era analizar la posibilidad de establecer estos puntos de parada sobre tramos ya existentes con el fin de reforzar la movilidad y la conectividad ferroviaria y, de esta forma, "mejorar la cohesión social y contribuir a solventar los problemas de movilidad", según sostenían desde el Gobierno central en un comunicado en aquel entonces. Unos documentos para los que ahora se le piden estos datos al Ayuntamiento de Elche.

Los antecedentes

No obstante, en 2020, estando en Madrid el alcalde, Pablo Ruz, como senador del grupo parlamentario popular, trasladó que, ante la posibilidad de un apeadero en el Parque Empresarial de Elche, el Gobierno había respondido que podría tener inconvenientes para los usuarios actuales de la línea porque se verían aumentados en dos o tres minutos los tiempos de recorrido, "lo que podría resultar en una perdida global de tiempo para los usuarios, o incluso una pérdidas globales de viajeros en la línea”. Así las cosas, el PP respondió que sería inadmisible que una infraestructura como esta dependiera de que la línea tarde unos minutos más. Posteriormente, ya en 2022, este apeadero se planteó en el Plan de Movilidad Metropolitana del área de Alicante-Elche del anterior Consell del Botànic. Ahora, Transportes da un paso más en esta línea.

Otros proyectos

Además del proyecto para Elche, el Gobierno plantea también un apeadero en Almussafes para dar servicio a la línea C2 de Cercanías del núcleo de Valencia para mejorar el acceso en transporte público al Parque Industrial Juan Carlos I. Un tercero incluido en este paquete se ubicaría en Seseña para dar servicio a la línea C-3 de Cercanías Madrid. En este caso se analizarán tanto la alternativa de reabrir el antiguo apeadero, sin servicio desde 2007, como la ejecución de uno nuevo, que, por su ubicación, pueda prestar un servicio más adecuado a un municipio. El último planteado estaría en Fuencarral-Norte para cubrir la línea C-4 de Cercanías.