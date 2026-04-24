Detenida en el aeropuerto de Alicante-Elche una mujer que se enfrenta a tres años de cárcel en Suecia

La Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a una mujer de 28 años que se enfrentaba a tres años de prisión en Suecia por distribuir droga. Finalmente fue capturada porque sobre ella pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE), dictada por las autoridades del país nórdico por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Tal y como ha trasladado la Comisaría, el país reclamante dictó la citada orden que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que la fugitiva podría ser localizada en la terminal de El Altet.

Tras realizar gestiones, los investigadores establecieron un dispositivo policial que permitió localizarla y, por tanto, detenerla en las inmediaciones del aeropuerto.

Drogas

Los hechos que motivaron su detención ocurrieron en el año 2023 en el municipio sueco de Sollentuna. La reclamada, junto con otra persona, se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, como cocaína, Ketamina y MDMA. Por otra parte, adquirió y transportó indebidamente un total de 70.100 coronas suecas en efectivo con la finalidad de ocultar que el dinero provenía de actividades delictivas.

Por estos hechos se enfrena a una pena máxima de tres años de prisión. La detenida, fue puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

Otros casos

Una detención similar trascendió hace menos de dos meses en la misma terminal cuando se detuvo esta vez a un ciudadano británico sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención por un delito de tráfico de drogas. El arresto se produjo cuando el hombre acudió a las instalaciones aeroportuarias para recoger a un familiar.

Patrulla de la Policía Nacional en la Comisaría de Alicante / INFORMACIÓN

La orden había sido comunicada a la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, después de que las autoridades británicas sospecharan que el reclamado podía estar oculto en la provincia y que podría desplazarse al aeropuerto con motivo de la llegada de un allegado.

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En este caso, los hechos que motivaron la reclamación se remontaban a mayo de 2024, cuando fue detenido en el Reino Unido transportando un kilogramo de cocaína de gran pureza. Tras ampliarse la investigación, las autoridades británicas le atribuyeron su presunta participación en diversos transportes de esta sustancia.