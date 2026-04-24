El Colegio de Enfermería anuncia en su congreso de Elche el lanzamiento de un ecosistema de IA pionero en España

El III Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería, que se celebra del 23 al 25 de abril en el Centro de Congresos Ciudad de Elche, ha servido este viernes de escenario para el anuncio de un nuevo servicio tecnológico dirigido a los profesionales del sector. El Colegio Oficial de Enfermería de la provincia de Alicante, organizador del encuentro junto a IAcademia y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, ha presentado un ecosistema integral de inteligencia artificial orientado a transformar el trabajo diario de enfermeras y enfermeros, con el objetivo de reducir la carga administrativa y mejorar la atención a los pacientes.

El congreso, bajo el lema ‘Trabajando en equipo con la IA’, ha arrancado con una idea clara: la inteligencia artificial ya no es una promesa futura, sino una herramienta real que está empezando a transformar la práctica sanitaria. En este contexto, además, se ha puesto de relieve que la enfermería está liderando actualmente la implantación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario en España.

Asistentes al congreso sobre IA en la enfermería que se celebra estos días en el centro de congresos de Elche / INFORMACIÓN

La presidenta del Colegio, Montserrat Angulo, ha sido la encargada de dar a conocer esta iniciativa durante el acto inaugural, donde ha subrayado que los profesionales sanitarios dedican buena parte de su jornada a tareas alejadas del cuidado directo. “Enfermeras y enfermeros dedican su vocación a cuidar a los demás, pero la realidad es que casi la mitad de su jornada se consume en documentación, burocracia y tareas repetitivas. Ha llegado el momento de cambiar esa realidad”, ha afirmado.

Un ecosistema tecnológico específico

En este contexto, Angulo ha presentado EnfermerIA Hub —nombre completo de la herramienta—, definido como “el primer ecosistema de inteligencia artificial valida diseñado específicamente para la profesión enfermera”. Se trata del primer sistema multiagéntico de estas características en España, un entorno de asistentes inteligentes coordinados entre sí que trabajan para las enfermeras y al servicio de las enfermeras.

Conferencia inaugural del III Congreso Nacional de IA en Enfermería que se celebra en Elche / V. L. Deltell

La plataforma integra múltiples herramientas digitales orientadas a facilitar el trabajo clínico, la formación y la gestión profesional. Según ha detallado, el sistema incorpora seis agentes de inteligencia artificial especializados, además de cuatro bases de conocimiento propias y un programa formativo completo de 45 horas. Todo ello pensado para ofrecer respuestas inmediatas y adaptadas a las necesidades del colectivo.

En palabras de la propia presentación, se trata de una solución que busca optimizar recursos, mejorar procesos y reforzar la toma de decisiones, siempre desde una perspectiva de apoyo al profesional y no de sustitución. De hecho, desde la organización del congreso se ha insistido en que la IA debe entenderse como un aliado estratégico que potencia las capacidades humanas.

La herramienta incluye también asistentes virtuales capaces de interactuar con los usuarios. “Buenos días, soy el asistente del colegio oficial de enfermería de Alicante. ¿En qué puedo ayudarle?”, ejemplifica el funcionamiento del sistema, que permite resolver consultas relacionadas con oposiciones, formación o legislación. Asimismo, se ha desarrollado una aplicación móvil que centraliza todos estos servicios y que supone, según el Colegio, “la primera aplicación móvil de un colegio de enfermería con un asistente de inteligencia artificial integral”.

Formación y práctica profesional

El proyecto incorpora además un itinerario formativo estructurado en cuatro módulos progresivos, con un 60% de contenido práctico vinculado a las funciones enfermeras. Esta vertiente formativa pretende facilitar la adaptación del colectivo a un entorno sanitario cada vez más digitalizado, donde la inteligencia artificial gana protagonismo.

Mesa presidencial durante la inauguración del congreso en Elche / V. L. Deltell

Durante su intervención, Angulo ha insistido en que el desarrollo tecnológico no sustituye la esencia del cuidado. “Enfermería no es solo tecnología, es el compromiso de tu colegio con una enfermería más eficiente, más formada y más preparada para el futuro”, ha señalado.

Además, la presidenta ha defendido que la transformación digital debe ir acompañada de una reflexión ética y profesional. En este sentido, ha advertido de que la innovación no puede avanzar al margen del personal sanitario y ha reivindicado el papel de las enfermeras en la creación y validación de estas herramientas.

Investigación y liderazgo enfermero

La jornada también ha contado con la participación de Esther Gómez, CEO de la IAcademia Enfermera, quien ha puesto el foco en el papel emergente de la profesión en el ámbito de la inteligencia artificial. “La inteligencia artificial hoy en día no solo nos sirve para hacer canciones y para hacer memes, sino que también te puede cambiar la vida”, ha afirmado.

Gómez ha resaltado el crecimiento de la investigación en este ámbito, con cerca de un centenar de proyectos presentados en el último año, y ha subrayado que la enfermería en España está liderando este proceso dentro del sector sanitario. Actualmente, más de 9.000 profesionales se están formando en inteligencia artificial aplicada a la salud.

En su intervención, ha recordado que, a nivel global, el uso de estas herramientas sigue siendo minoritario. “Menos de el 16 %, es decir, el 84 % de las personas a nivel mundial no utilizaban la inteligencia artificial actualmente”, ha explicado, señalando que este dato evidencia la posición avanzada del colectivo enfermero.

La experta también ha puesto en valor el carácter multidisciplinar del congreso, con la participación de perfiles como ingenieros, expertos en ciberseguridad o investigadores, lo que permite enriquecer el debate y aportar distintas perspectivas al desarrollo tecnológico en salud.

El alcalde de Elche se dirige a los presentes para dar por inaugurado el congreso / V. L. Deltell

El papel de la IA en el cuidado

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha cerrado el acto inaugural con una reflexión sobre el papel de la tecnología en el ámbito sanitario. “Ser enfermera es cuidar fundamentalmente. Ser enfermera en muchas cosas es elegir, es gestionar, es acompañar y es cuidar”, ha señalado.

El regidor ha reconocido también el impacto de la burocracia en el día a día del colectivo y ha defendido el uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo. “La IA no tiene alma, el alma de una enfermera es inemplazable. Pero es verdad que la IA puede ser una inteligencia sin alma que nos ayuda a cuidar mejor”, ha afirmado.

Además, ha agradecido la elección de Elche como sede del congreso por tercer año consecutivo y ha mostrado la voluntad municipal de seguir acogiendo este tipo de iniciativas.

En paralelo al programa científico, la jornada incluye también la presentación de nuevas soluciones tecnológicas aplicadas a la salud. Entre ellas, destaca la exhibición de un robot humanoide conversacional, diseñado para el acompañamiento de personas mayores o dependientes, así como para funciones de apoyo en entornos hospitalarios.

Con este anuncio, el Colegio de Enfermería de Alicante refuerza su apuesta por la digitalización del sector sanitario, en un momento en el que la inteligencia artificial se perfila como una herramienta clave para afrontar los retos asistenciales del futuro, mejorar la calidad del servicio y optimizar el tiempo dedicado al cuidado directo de los pacientes.