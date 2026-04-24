Risas y compras: así impulsa Elche el comercio por el Día de la Madre

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha una nueva campaña comercial con motivo del Día de la Madre, que se celebrará el próximo 3 de mayo, con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos de proximidad y reforzar el tejido económico de la ciudad en una de las fechas clave para el consumo. La iniciativa, impulsada a través de la Concejalía de Comercio, pretende animar a los ilicitanos a apostar por el comercio local a la hora de adquirir un regalo con el que homenajear a sus madres.

Una campaña para dinamizar el comercio de proximidad

La responsable del área, Caridad Martínez, subrayaba que esta acción sigue la línea de anteriores campañas municipales dirigidas a fomentar el consumo en los negocios de la ciudad. En palabras de la edil, la propuesta busca “aprovechar el comercio local para tener un detalle especial con esas mujeres tan importantes, que son las que nos han dado la vida”.

El cartel de una campaña comercial anterior en Elche del Día de la Madre / INFORMACIÓN

Martínez incidía en que la iniciativa no se limita únicamente a la compra de un obsequio, sino que pretende reforzar el componente emocional de esta celebración. Así, señalaba que “más allá del regalo, se trata de reconocer con un gesto el papel fundamental que han tenido las madres a lo largo de toda la vida”. La concejala ponía en valor el papel del pequeño comercio como eje vertebrador de la economía urbana y como espacio cercano donde encontrar propuestas personalizadas.

En este contexto, el Ayuntamiento busca no solo estimular las ventas, sino también consolidar hábitos de consumo que beneficien a los negocios locales frente a otras alternativas. La campaña se enmarca dentro de la estrategia municipal de apoyo al sector, especialmente en fechas señaladas que generan un incremento de la actividad comercial.

Vídeos en clave de humor para conectar con el público

La campaña ha sido desarrollada por la agencia Yerno Comunicación y gira en torno al lema ‘Malcríala’, una propuesta creativa que apela al vínculo afectivo entre madres e hijos desde un enfoque cercano y desenfadado. La iniciativa incluye tres piezas audiovisuales que serán difundidas a través de redes sociales, medios de comunicación y distintos soportes publicitarios ubicados en la vía pública.

Estos vídeos han sido grabados en diferentes puntos de la ciudad y cuentan con la participación de actores ilicitanos, así como de comercios locales que han servido como escenario. De esta manera, la campaña no solo promociona el mensaje, sino que también visibiliza la diversidad comercial existente en Elche, mostrando distintos tipos de establecimientos y productos.

El objetivo es conectar con el público a través del humor y de situaciones cotidianas que reflejan la experiencia de elegir un regalo para el Día de la Madre. Desde el Ayuntamiento consideran que este enfoque facilita la identificación del espectador y aumenta el impacto de la campaña, especialmente entre los más jóvenes, que consumen contenidos principalmente en formato audiovisual.

El reto de elegir el regalo perfecto

El director creativo de la campaña, Juanan García, ha explicado que el concepto gira en torno a una realidad común para muchas personas: la dificultad de acertar con el regalo ideal. En este sentido, indicaba que “Hemos querido contar una realidad muy común, que es lo complicado que puede resultar elegir un regalo para nuestras madres, aunque siempre lo hagamos con la mejor intención”.

García destacaba que, pese a esa dificultad, Elche dispone de una oferta comercial lo suficientemente amplia como para encontrar opciones adecuadas para cada perfil. Así, añadía que “la ciudad cuenta con una amplia variedad de comercios que facilitan encontrar ese detalle adecuado”.

La campaña pone el foco, por tanto, en la experiencia de compra como parte del propio regalo, resaltando el valor añadido de los establecimientos de proximidad frente a otros canales más impersonales. El mensaje invita a recorrer las calles, descubrir productos y apostar por un consumo más cercano y consciente.