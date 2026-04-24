Elche busca cocineros con Superchef Sénior

Elche vuelve a los fogones en una nueva edición del concurso gastronómico Superchef Sénior, que reunirá el 27 de mayo a mayores de 60 años en la Escuela Municipal de Hostelería entre las 10 y las 13.30 horas. La Concejalía de Infancia, Familia y Mayores presentó este viernes la nueva convocatoria, cuya incripción estará abierta desde el próximo lunes hasta el 15 de mayo a través de la sede electrónica o de forma presencial en cualquier oficina OMAC. Según la concejala del área, Aurora Rodil, "este certamen más que un concuros de cocina, es un homenaje a nuestra gastronomía y al buen hacer de los mayores".

Requisitos

No obstante, solo un total de quince aspirantes llegarán a participar en esta nueva edición. El criterio por el que se regirán los especialistas será la originalidad y la calidad de las recetas y, además, obtendrán preferencia aquellos aficionados a la cocina que no participaron en la edición pasada. Así, todo aquel que busque vivir esta experiencia deberá residir en la comarca del Baix Vinalopó, no haberse dedicado de manera profesional a la cocina ni haber ganado en la última edición del concurso.

De esta manera, cuando ya se conozcan los aspirantes, el 19 de mayo a las 10.30 horas se celebrará una reunión con los participantes para explicar los detalles y resolver las dudas. El encuentro tendrá lugar en el número 3 de la calle Sants Metges.

Segunda semifinal de "Superchef sénior" de Elche 2024 / INFORMACIÓN

Jurado

Uno de los componente que vuelve tan especial este concurso es sin duda su jurado, cuya presencia, según la edil, "subraya que la cocina de nuestros mayores merece el mismo respeto y atención que la alta gastronomía". Así, los especialistas encagados de probar los platos son personalidades de la talla de Susi Díaz y Chema García de La Finca; Fran Castell, de la Pastelería Castell; y Carmen Canals, de La Latería. Junto a ellos, Pedro Venteo, popularmente conocido como El Monochef; y José Galera, del restaurante Antojito, además de Cristóbal Sáez, del Mesón Graena. Rodil también les agradeció a ellos "su generosidad y compromiso con la gastronomía de nuestra tierra y con nuestros mayores".

Los premios

Además de la experiencia, el podio recibirá galardones por su participación junto a una placa acreditativa. El tercer premio recibirá un lote de productos de cocina valorado en 100 euros, además de una cena para dos en el Mesón Graena; el segundo adquiriá la oportunidad de recibir un curso de cocina online de El Monochef junto a un lote de productos de cocina valorado en 150 euros. Por último, el ganador del concurso, podrá deleitarse con una cena para dos personas en el Restaurante La Latería, galardón que recibirá junto un lote de productos de cocina valorado en 200 euros.

No obstante, no solo los tres mejores platos recibirán obsequio, ya que todas las comidas ejecutadas serán reflejadas en un libro de cocina que será entregado a todos los concursantes y del que la ciudadanía podrá disfrutar en la página web de la Concejalía de Familia y Mayores.

Agradecimientos

Aurora Rodil también aprovechó la ocasión para agradacer a la Escuela Municipal de Hostelería por la cesión y predisposición para ceder sus instalaciones y al instituto Montserrat Roig porque "aportan un toque intergeneracional y frescura al evento con sus alumnos y nos ayudan con el servicio de mesa de los chefs, para que todo esté listo para la degustación de los platos". También reconoció a los voluntarios por su "trabajo incondicional, energía y apoyo logístico", además de al Corte Inglés por permitirles el uso de los carritos para los premios. En esta línea, añadió que "a todos ellos gracias por creer en el talento de nuestros mayores y por ayudarnos a hacer de este concurso una fiesta de convivencia gastronómica".