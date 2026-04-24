David Reche, escritor y librero, presenta nueva obra en Elche: "Es importante comprar en los negocios de barrio si no queremos un país de camareros y riders"

David Reche este sábado dejará de ser librero por un instante en Ali i Truc, en Elche, para presentar su nueva colección de 46 relatos que explora desde la comedia y la cotidianidad hasta lo intimista y lo fantástico. Se trata de su quinto libro, con un trayectoria que abarca cuatro volúmenes de relatos y una novela.

¿Qué debe tener un relato para que decida que vale la pena reunirlo en un libro?

Yo pienso antes si tengo algo que merezca la pena ser reunido en una colección y entonces selecciono los relatos y, en este caso, he visto que se pueden clasificar en esas tres categorías a las que hace referencia el título: De Sainetes, el desamor en domingos y otros monstruos. También hay un par de relatos que son interludios. Al final, todos mis libros de relato han tenido tres capítulos y todos han nacido como una recopilación de lo que he ido escribiendo en los últimos años. Casi todo lo que hay en este libro está escrito entre 2015 y 2021, antes de hacerme cargo de Ali i Truc, y también hay tres o cuatro de estos últimos años ya a cargo de la librería.

¿Qué tipo de lector puede conectar más con esta obra?

Hay gustos para todo porque, por ejemplo, en Sainetes hay mucho relato corto divertido, también hay alguna cosa con bastante ironía e incluso mala leche, pero luego hay otros que tienen más prosa poética. De manera que creo que todos los lectores pueden encontrar un conjunto de relatos con los que se puedan sentir identificados porque hay de todo, desde celebrar el amor hasta estar tristísimo por el amor, también cosas festivas, surrealistas, algún que otro relato fantástico o incluso tipo thriller psicológico.

Trayectoria

En su bibliografía hay cuatro libros de relatos, ¿por qué apuesta por el relato?

Porque es mucho más fácil, no requiere de constancia. Al final, una novela es un proyecto que necesita tiempo y poder llevar a cabo un plan. El plan lo puedes tener, porque puedes tener muy claro un texto, pero hay que sentarse a escribirla, es más larga y, cuando dejas pasar mucho tiempo entre una vez que has escrito y la siguiente, tienes que volver a releer para mantener el tono de lo que estabas escribiendo. Con los relatos tienes un chispazo y lo escribes. En este libro hay mucho microrrelato, para ello tienes una idea y la sueltas casi de forma instantánea, aunque luego se tenga que pulir. Muchos de los relatos los he ido puliendo con los años, les he dado vueltas, los he alargado y los he trabajado más.

Escritor David Reche junto a su nueva novela en la librería Ali i Truc / Áxel Álvarez

¿Detecta una evolución entre el primer libro de relatos que escribió y este último?

Sí, porque que al final las experiencias propias te van haciendo cambiar la forma de escribir y de expresar, también los temas que contar. En mi primer libro de relatos, que es del 2011, las cosas que contaba eran las de un chaval de 33 años que estaba dejando la juventud para empezar la segunda juventud, con preocupaciones diferentes a las de ahora. Es más, esos textos fueron escritos en mi veintena, así que no tienen nada que ver con cómo he ido escribiendo luego, porque he aprendido leyendo a otros y ahora me conozco más a mí mismo y he perdido la vergüenza para hablar de ciertas cosas. Al final hay relatos en los que te desnudas mucho. Quizás esos primeros relatos estaban escritos más en en segunda y tercera persona, y hablaban de una forma menos evidente de mí, y en este último libro sí que hay más del yo, más relatos de autoficción.

Es ingeniero de caminos, ¿qué le llevó a cambiar de rumbo y vivir de la literatura?

En su momento me decanté por las ciencias, que siempre me han encantado, y he ejercido durante bastantes años mi profesión con mucho orgullo, pero hubo un momento en el que me planteé cambiar de vida, así que volví de Madrid para poner en marcha un proyecto de excursiones en moto y en 2020 se me presentó la oportunidad del traspaso de Ali i Truc. Yo siempre he escrito, desde adolescente, siempre me han gustado las letras, así que, aunque trabajo muchas horas y gano menos dinero, no tengo la sensación de venir a trabajar, porque me encanta.

Portada de su nuevo libro, "De sainetes, el desamor en domingo y otros monstruos", que será presentado el sábado a las 12 horas en Ali i Truc. / Áxel Álvarez

Presentar en casa

¿Qué significa para usted presentar su propio libro en casa después de tantos años sin publicar?

Por un lado, me da cierto pudor, porque no sé qué van a pensar de mí o si puede ser malo para la librería. Al final, estoy en un una libería de referencia y considero que es una gran responsabilidad, además de un gran orgullo, así que tengo cierto miedo de que en algún momento el juguete se me rompa. Pero también me da mucha alegría. Al final, todos los artistas tenemos un ego, porque es algo que tienes dentro, que no sabes cómo procesar y que tienes que sacar fuera. En en mis primeros años tenía ese ego más desarrollado, pero ahora que estoy cara al público y más expuesto a las opiniones siempre pienso que este tipo de decisiones pueden afectar a mi negocio.

Nos encontramos en un contexto en el que el mundo editorial está muy marcado por modas, ¿cree que los escritores escriben condicionados por las tendencias o responden más a una necesidad personal?

En mi caso, este proyecto reúne relatos que he ido escribiendo durante diez años, así que no tenía la finalidad de publicarlos juntos ni de seguir una tendencia, aunque algunos estuvieran en mi blog. Es cierto que ahora hay más literatura del yo, de explicar las cosas de uno mismo, pero esto ya pasaba en los años 20 y 30, cuando Henry Miller decía que a partir de entonces toda la literatura sería del yo. Al final, este tipo de escritura siempre ha existido. Quizás ahora se consume más porque hay lectores a los que les interesa esa perspectiva más intimista.

Cartel de la presentación del libro. / INFORMACIÓN

Negocio de barrio

¿Qué importancia tienen hoy las librerías locales y de proximidad?

En primer lugar, ofrecemos mucho más títulos que las grandes cadenas y superficies. No digo que no tengan que estar, porque todos tienen derecho a vender libros y es bueno que la gente tenga más acceso, pero es cierto que no ofrecen la misma diversidad que las libreráis independientes. Yo también vendo libros más mainstream y comerciales, porque eso permite que las cuentas salgan y poder tener una sección de libros más difíciles de encontrar. Si no fuera así, tendríamos que cerrar y la gente que compra este tipo de libros no podría conseguirlos o tendría que irse a la red; los negocios de barrio irían cerrando y solo quedarían terrazas de bares, convirtiéndonos en un país de camareros y riders. Hay que ser conscientes de que nuestra elección de compra configura la ciudad en la que vivimos y dónde van los impuestos. Además, comprar en comercios de barrio es más ecológico y menos contaminante, porque llevar cada cosa a casa implica un gran gasto de combustible y energía.