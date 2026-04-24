El Geolodía revelará el origen de los materiales de la Dama de Elche: será el 10 de mayo y las inscripciones ya están abiertas

Elche acogerá el próximo 10 de mayo el Geolodía 2026 de la provincia de Alicante, una iniciativa de divulgación científica que permitirá, entre otros aspectos, descubrir el origen de los materiales con los que se esculpió la Dama de Elche, uno de los iconos históricos más representativos del municipio. La actividad, gratuita y abierta a todos los públicos, ofrecerá rutas guiadas por especialistas para interpretar el territorio desde una perspectiva geológica.

El evento tendrá como punto de inicio la Torre dels Vaillos, donde los participantes podrán recoger entre las 8 y las 11 horas un cuaderno didáctico de 40 páginas elaborado específicamente para la ocasión. En total se ofertan más de 1.000 plazas, en una cita que mantiene el formato de ediciones anteriores, que han reunido a miles de asistentes en toda la provincia.

objetivo es “mostrar la riqueza y los valores del patrimonio geológico de Elche de una forma divulgativa y accesible para todos”.

Presentación de las rutas del Geolodía en Elche / INFORMACIÓN

Dos rutas para interpretar el paisaje

El Geolodía de este año introduce la posibilidad de elegir entre dos itinerarios peatonales, ambos diseñados para acercar el patrimonio natural y urbano desde una mirada científica. La primera ruta, de unos 8 kilómetros, discurre entre la Torre dels Vaillos y la presa del Pantano de Elche, siguiendo el sendero medioambiental y con regreso en autobús hasta el parking de la UMH

La segunda propuesta plantea un recorrido urbano y periurbano que conecta la Torre dels Vaillos con la basílica de Santa María, el Museo Paleontológico de Elche (MUPE) y el río Vinalopó, pasando por el Puente del Bimil·lenari. Ambos itinerarios contarán con puntos informativos atendidos por geólogos, que explicarán de forma accesible las claves del entorno.

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, ha destacado que “no solo se trata de una excursión, sino de enseñar a la gente a mirar Elche de verdad. Es una oportunidad para que miles de personas entiendan su ciudad de otra manera”. En este sentido, ha subrayado que la actividad permite “comprender el territorio con conocimiento, saber por qué el paisaje es como es y descubrir la riqueza geológica que tenemos en el municipio”.

El Geolodía en una de las rutas senderistas más espectaculares de la provincia. / Picasa

Patrimonio geológico y legado histórico

Uno de los grandes atractivos de esta edición será precisamente la conexión entre el patrimonio geológico y el legado histórico. Según el geólogo de la Universidad de Alicante, Pedro Alfaro, el

Durante las rutas, los asistentes podrán descubrir aspectos como “el arrecife de coral de hace más de seis millones de años, la relación del río Vinalopó con el paisaje o el origen de materiales como los que conforman la Dama de Elche”. Esta aproximación permitirá entender cómo los recursos naturales han influido en la historia y el desarrollo cultural del municipio.

Además, el programa incluye la visita al MUPE, considerado un referente en la Comunidad Valenciana, donde los participantes podrán conocer la historia geológica más reciente a través de su colección de fósiles. También se abordarán cuestiones como los fósiles del mar mioceno, el encajamiento del río o el origen del agua que abastece a la ciudad.

Inscripción y organización

El Geolodía es una actividad con plazas limitadas, por lo que la inscripción es obligatoria. El plazo se abrirá el martes 28 de abril a las 10 horas a través del formulario https://forms.gle/PUVe55TRS79shPkFA, y las plazas se asignarán por orden de inscripción.

Una persona paseando por una de las zonas por las que pasarán las rutas del Geolodía en Elche / Áxel Álvarez

La organización recomienda consultar previamente los planos de las rutas disponibles en https://dctma.ua.es/es/documentos/geolodia/rutas-geolodia-26-elche.pdf, así como toda la información actualizada en la web https://geoalicante.es/.

El Geolodía es una iniciativa de ámbito nacional que se celebra simultáneamente en todas las provincias españolas y que, en el caso de Alicante, se organiza desde 2008. A lo largo de sus distintas ediciones ha superado los 20.000 participantes, consolidándose como una referencia en la divulgación científica.

Con esta nueva edición, Elche se convierte en escenario de una jornada que invita a redescubrir el territorio desde sus raíces más profundas, poniendo en valor la relación entre naturaleza, historia y cultura, y ofreciendo a la ciudadanía una forma distinta de entender su entorno.