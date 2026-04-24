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Héctor Díez reúne a jóvenes para diseñar una ciudad de Elche “top”

El dirigente del PSOE ilicitano impulsa encuentros mensuales para recoger propuestas ciudadanas y dar voz a distintos colectivos en la mejora del municipio

Héctor Díez, portavoz del PSOE en Elche, en una entrevista reciente

Héctor Díez, portavoz del PSOE en Elche, en una entrevista reciente

Héctor Díez, portavoz del PSOE en Elche: "En dos años me veo en la alcaldía" / Áxel Álvarez

V. L. Deltell

V. L. Deltell

El portavoz socialista, Héctor Díez, ha anunciado la celebración de un encuentro con jóvenes de la ciudad con el objetivo de recoger propuestas y avanzar hacia un modelo de municipio más adaptado a sus necesidades, en este caso, en su condición de alcaldable dentro de las elecciones de mayo del año que viene. La cita tendrá lugar este sábado, a partir de las 11 horas, en el Huerto de la Cuerna, y contará con la participación de más de una treintena de asistentes procedentes de diferentes ámbitos.

Participación juvenil para mejorar la ciudad

La cita reunirá a jóvenes vinculados a colectivos sociales, culturales, deportivos, religiosos e inmigrantes, así como a otros participantes que acudirán a título individual. Según ha explicado Díez, se trata del primero de una serie de encuentros que se desarrollarán de forma periódica con distintos sectores de la sociedad ilicitana.

El objetivo principal de esta iniciativa es escuchar de primera mano las inquietudes, propuestas y demandas de la juventud. En este sentido, el dirigente ha señalado que “queremos hacer una ciudad top para los jóvenes y, por eso, el primero de los encuentros colectivos que vamos a celebrar es con la juventud, porque entendemos que hay mucho de lo que hablar con ellos”.

El formato del encuentro busca generar un espacio de diálogo abierto que permita establecer un intercambio directo de ideas y opiniones, con la intención de trasladar posteriormente esas propuestas al ámbito municipal.

El dirigente socialista Héctor Díez en una imagen reciente

El dirigente socialista Héctor Díez en una imagen reciente / INFORMACIÓN

Una agenda de reuniones con la ciudadanía

Díez ha enmarcado esta convocatoria dentro de una agenda más amplia de contactos con la sociedad local que viene desarrollando desde el pasado mes de febrero. En este tiempo, ha mantenido diversas reuniones, encuentros informales y visitas tanto en barrios como en pedanías.

Tal y como ha indicado, “cada día trabajamos en recoger ideas de las personas, necesidades, quejas, mejoras para trasladarlas al ámbito municipal y poder mejorar la ciudad y sus pedanías en un futuro, además de realizar nuestra exhaustiva tarea de fiscalización como grupo municipal socialista”.

Este trabajo continuo pretende reforzar la escucha activa como herramienta para detectar problemas y oportunidades de mejora en distintos puntos del municipio.

Encuentros mensuales dentro de la Agenda “Vamos”

La iniciativa forma parte de la denominada Agenda “Vamos”, un programa que contempla la organización de encuentros periódicos con diferentes colectivos de la ciudad. La previsión es que estas reuniones tengan carácter mensual y permitan ampliar progresivamente la participación ciudadana.

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Con ello, el grupo socialista busca acercarse al mayor número posible de vecinos y vecinas, incorporando sus aportaciones al debate político local. La intención es consolidar un canal estable de comunicación que contribuya a definir propuestas para el futuro de Elche desde una perspectiva participativa y plural.

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