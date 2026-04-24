El Misteri d'Elx desembarcará en el centro de Londres este verano

Los motetes del Misteri d'Elx resonarán también fuera la basílica de Santa María y viajarán a Londres. La Festa desembarcará el próximo 17 de julio en el centro de la capital británica con un concierto de la Capella y la Escolanía en el que se repasarán los momentos más representativos del drama asuncionista y escasamente un mes antes de las representaciones de agosto.

El enclave elegido será la iglesia católica de St. Etheldreda´s Roman Catholic Church, ubicada en el centro de Londres y cercana a la Abadía de Westminster, tal y como confirmó este viernes el propio alcalde, Pablo Ruz, acompañado del presidente de la junta rectora del Patronato, Francisco Borja, y la edil de Turismo, Irene Ruiz, teniendo en cuenta que la actuación formará parte de una acción de promoción cultural y turística con el respaldo del Instituto Cervantes en Londres, la Embajada de España y las oficinas españolas de turismo en el exterior.

La idea es “difundir a lo grande” la obra sacro-lírica ilicitana, como defendió el primer edil, que entiende que el Misteri tiene que salir fuera de Elche y darse a conocer en grandes capitales como ocurrió en 2009 en Roma y en 2025 en París, donde el Misteri, con motivo del Año Jubilar, se presentó en la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, templo donde además se inauguró la exposición sobre la ciudad y sus tradiciones.

La delegación artística estará formada por más de 40 cantores de la Capella y la Escolanía, de la misma forma que acudirán representantes del Patronato, del gobierno municipal y también de la oposición, ya que aseguran desde el Ejecutivo local que van a ser invitados como ocurrió en la acción promocional de París.

El concierto tendrá una duración aproximada de una hora en un formato similar al ofrecido en la capital francesa, con los cantores vestidos con alba blanca para interpretar la selección de los momentos más representativos de la Festa, de la misma forma que habrá apoyo de imágenes y fotografías con la traducción de los textos al inglés.

Iglesia del centro de Londres donde actuará la Capella y Escolanía del Misteri / INFORMACIÓN

Público

Tal y como expuso Ruz, el objetivo es que el público londinense, la comunidad española residente en Londres, los ilicitanos que viven en la ciudad y los turoperadores internacionales conozcan acerca de esta manifestación cultural, e incluso llegó a enfatizar, en un arrojo de orgullo ilicitano, que el Misteri podría mirar "de tú a tú" al David de David de Michelangelo, salvando obviamente las distancias sobre el formato de cada expresión artística, pero poniendo de relieve que el drama asuncionista fue el primer bien inmaterial español reconocido por la Unesco y el primero de ámbito católico.

Inversión

En cuanto a números, el bipartito de PP y Vox aseguró que la actuación no tendrá coste para las arcas municipales ni para el Patronato ya que la expedición se financiará con subvenciones que Turisme Comunitat Valenciana concede al Ayuntamiento para acciones de promoción fuera del destino. La edil del área precisó que esa ayuda suele situarse en torno a los 130.000 o 140.000 euros, aunque falta por cerrar la cuantía exacta, matizando, igualmente, que no se destina íntegramente al concierto, sino a un paquete más amplio de acciones de promoción.

Y es que la presencia del Misteri irá acompañada de una presentación del destino Elche ante turoperadores y agentes de viaje, así como de una campaña de comunicación en medios del mercado británico. La acción servirá también para promocionar otros atractivos de la ciudad, incluidas sus playas, aprovechando las fechas del mes de julio.

Ruiz justició la elección de Londres por el peso del mercado británico en el turismo ilicitano, señalando que a día de hoy este mercado es el principal receptor de turistas en Elche, tras dispararse un 20% en los dos últimos años, al igual que el público francés cada vez se siente más en la ciudad.

En esta operación el Instituto Cervantes ha sido clave en la organización del acto, y el alcalde refirió que la idea ya surgió tras una reunión mantenida en noviembre durante la feria internacional de turismo de Londres.

Musicólogos

Desde entonces, ambas instituciones han venido manteniendo contactos y han estudiado varias ubicaciones hasta seleccionar la citada iglesia, para la que se puso de condición que fuese católica. Desde el Ejecutivo local trasladaron que el concierto tendrá impacto ya que el propio Instituto lo ha enmarcado en una programación cultural que permitirá atraer también a especialistas, musicólogos y público interesado en el valor artístico y musical del Misteri.

Borja, que enfila su última etapa al frente del Patronato, celebró el anuncio y recordó que la Festa ya ha estado en otros lugares icónicos como Madrid, París y Roma, afirmando que faltaba llevarla a la capital británica. “Íbamos a ir a Londres casi como final de mi trayecto en el Misteri”, resaltó destacando el trabajo del “capital humano” que rodea al Patronato y la colaboración municipal.

En tono personal, el representante de La Festa bromeó indicando que pese a que le ha cogido miedo a volar después de haberlo estado haciendo por medio mundo a lo largo de su trayectoria profesional, ansía con ilusión el momento de volver a hacerlo para ver como "el Misteri continuará conquistando Europa”. Borja incluso aprovechó para avanzar que se están preparando actos con motivo del 25 aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad Inmaterial por la Unesco, y apuntó que mayo, “el mes de las flores y de la alegría”, servirá para presentar una programación con la que la ciudad celebrará la efeméride.

La edil de Turismo por su parte, puso de relieve que este tipo de viajes "son muy bonitos" pero que hay que conseguir en muy pocas horas que el Misteri "embauque y enamore”.