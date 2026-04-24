El Parque Científico de la UMH de Elche también despega en el clúster aeroespacial

El sector aeroespacial sigue tomando impulso y suma un nuevo aliado en su despegue: el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH). En un momento en el que la industria aeroespacial gana peso como motor de innovación, inversión y empleo cualificado, con PLD como ejemplo claro, el Parque se ha incorporado a Espai Aero, el clúster aeroespacial autonómico para reforzar la conexión entre empresas, universidades, centros de investigación e instituciones públicas y contribuir a que la región consolide su posición en un ámbito cada vez más estratégico y competitivo.

Espai Aero CV es una entidad creada por empresas aeroespaciales de la Comunidad Valenciana con el propósito de mejorar la coordinación entre sus integrantes, potenciar sus capacidades y aumentar su visibilidad nacional e internacional. El ámbito de actuación incluye los sectores aeronáutico, espacial, de drones y de tecnologías duales, es decir, aquellas soluciones con aplicaciones tanto civiles como estratégicas o de seguridad.

Diversidad

Uno de los datos más significativos de esta red es la diversidad de actores que la integran. En ella conviven instituciones públicas, empresas, aeropuertos, universidades, centros de investigación, laboratorios y otras entidades vinculadas al desarrollo tecnológico y empresarial. Tal y como traslada la institución académica, actualmente, Espai Aero CV cuenta con 28 socios, incluido el PCUMH, y siete socios colaboradores, lo que la convierte en un punto de encuentro estratégico para un sector especialmente intensivo en conocimiento, inversión y talento especializado.

Firmas

La adhesión ahora del Parque Científico adquiere especial relevancia, trasladan, por la relación que ya mantiene con algunas de las firmas más representativas del ecosistema aeroespacial valenciano. Entre los representantes de Espai Aero CV figuran miembros de EMXYS, spin-off del PCUMH especializada en tecnología espacial, y de PLD Space, que también se impulsó en el ecosistema empresarial de la UMH y se ha convertido en una de las empresas más reconocibles del sector espacial español. Esta conexión evidencia el papel que el entorno universitario y emprendedor de Elche ha desempeñado en el crecimiento de iniciativas aeroespaciales de alto valor añadido.

A partir de su incorporación al clúster, el PCUMH colaborará con Espai Aero CV en la organización de eventos sectoriales, jornadas técnicas y actividades dirigidas a promocionar el sector aeroespacial valenciano. Estas acciones estarán orientadas a mejorar la competitividad del tejido empresarial, facilitar el intercambio de conocimiento y acercar a empresas, instituciones y profesionales a las oportunidades que ofrece un ámbito en plena transformación.

Formación

El Parque también prestará apoyo en el desarrollo de sesiones formativas destinadas a ampliar el conocimiento sobre la industria aeroespacial. Estas actividades permitirán a los asistentes profundizar en las tendencias, necesidades y capacidades de un sector que engloba desde la aeronáutica y el espacio hasta los sistemas no tripulados y las tecnologías con doble uso.

Otro de los objetivos de la colaboración entre el PCUMH y Espai Aero CV será favorecer la atracción de inversión. Para ello, ambas entidades trabajarán en la creación de sinergias entre los actores públicos y privados del ecosistema aeroespacial en el plano regional. La finalidad es impulsar el empleo, el valor añadido, el talento, la competitividad y la capacidad de internacionalización de las empresas y entidades vinculadas al sector.

Pequeñas empresas

La cooperación también pondrá el foco en las pequeñas empresas aeroespaciales valencianas, a las que se pretende dar mayor representatividad dentro del ecosistema. En un sector tradicionalmente asociado a grandes inversiones, alta especialización y fuerte competencia internacional, la articulación de redes de apoyo resulta clave para que las compañías de menor tamaño puedan participar en proyectos colaborativos, acceder a programas de financiación y ganar visibilidad en mercados más amplios.

Espai Aero CV actúa, en este sentido, como una plataforma para identificar sinergias y promover proyectos conjuntos entre empresas, centros tecnológicos, universidades y administraciones públicas. Entre sus líneas de trabajo se encuentra facilitar la participación coordinada en programas regionales, nacionales e internacionales, una vía especialmente relevante para un sector en el que la cooperación público-privada y la captación de fondos son elementos decisivos.