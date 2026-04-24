Ruz cesa al pedáneo de Arenales del Sol y se escuda en una denuncia por acoso sexual

El bipartito de PP y Vox de Elche cesó este viernes al pedáneo de Arenales del Sol después de tener conocimiento de una denuncia penal por un presunto caso de acoso sexual. La decisión fue comunicada por el Consistorio este mismo 24 de abril al filo de las 17 horas después de confirmar que tuvo constancia de la denuncia el jueves por la tarde.

Ante el conocimiento de los hechos el alcalde, Pablo Ruz, condenó de manera "tajante e inequívoca" cualquier conducta de este tipo, señalando que no tiene cabida "en ningún estamento de la sociedad y mucho menos en un representante municipal". El Ayuntamiento tampoco tardó en retirar toda la información relativa al pedáneo en la página web municipal, como su foto corporativa y datos de contacto, borrando toda huella del que ha sido representante de la pedanía costera estos últimos años.

Como ha podido saber este diario, la denuncia fue presentada esta misma semana ante el juzgado contra el ya exrepresentante pedáneo de la partida ilicitana, Alejandro García Raduán. La denunciante es una joven de 20 años que asegura haber sufrido un episodio vejatorio, con comentarios de carácter sexista en los que incluso el pedáneo, en una conversación informal, le llegó a sugerir someterse a cambios físicos para aumentar su visibilidad en redes sociales, todo según consta en la denuncia, donde la supuesta víctima apunta que se encontraba en presencia de una testigo que la acompañaba en ese momento.

El escrito sostiene que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual, aunque también plantea de forma subsidiaria otras posibles calificaciones penales que deberán ser valoradas en sede judicial como un supuesto delito contra la integridad moral o un delito de acoso (stalking), tipificado en el Artículo 172 deL Código Penal.

"Estoy sorprendido"

El propio Raduán, a primeras horas de la tarde, aseguró sentirse "sorprendido" por lo ocurrido y aseguró: "soy inocente y las palabras no se pueden descontextualizar hasta el extremo de que me acusen de acoso sexual". Señaló que pondrá en manos de los abogados la situación con la intención de poner una denuncia, ya que hace hincapié en que "no se puede destruir el honor de una persona por unas palabras descontextualizadas".

22 abril

La denuncia sitúa los hechos el pasado miércoles 22 de abril en la vía pública, en la misma pedanía y justo el día en el que el alcalde así como miembros del equipo de gobierno anunciaban en la avenida San Bartolomé de Tirajana que el tanque de tormentas estaba en la recta final, declaraciones que el Ejecutivo local hizo en presencia del citado pedáneo.

Precisamente la denuncia expone que la joven, que se encontraba acompañada por otra mujer cuando se habría producido el episodio denunciado, le preguntaba al representante de la pedanía por el parque de calistenia que se levantará encima de la infraestructura hidráulica.

Precisamente fue a través de esa futura inversión con la que se inició la conversación entre ambos. El texto remitido al juzgado subraya además la condición de autoridad del denunciado como alcalde pedáneo en el momento de los hechos y sostiene que esas conductas se habrían producido en un contexto de "clara asimetría" dada su condición de autoridad, su posición social en la comunidad y la diferencia de edad. Es más, la supuesta víctima expone que esa situación de superioridad le generó "un efecto inhibidor" que le coartó su capacidad de respuesta inmediata, "sin que mi silencio o cautela puedan interpretarse en modo alguno como consentimiento".

Dotación

Además, el escrito judicial hace constar que, tras lo ocurrido, se personó en el lugar una dotación de la Policía Local de Elche, cuya intervención quedó registrada ese mismo día, y solicita al juzgado que reclame el correspondiente atestado o parte policial dentro de las diligencias de investigación.

Ante el conocimiento de estos hechos, el Ayuntamiento comunicó el cese, pese a que la presentación de la denuncia no supone por sí misma una condena ni un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos, que deberán ser investigados y esclarecidos.

La denuncia no solo identifica al entonces pedáneo como presunto autor, sino que incorpora la existencia de una testigo presencial, quien incluso reconoce su vinculación personal y vecinal en la pedanía con el hasta ahora representante, y al mismo tiempo expone que "dicha relación no implica ni autoriza en modo alguno la utilización de expresiones de contenido sexual, vejatorio o cosificador como las descritas".

Por todo ello pide la práctica de diversas diligencias, entre ellas la declaración de la denunciante, la del investigado y la de la testigo, además de la incorporación de la actuación policial registrada tras los hechos.

Reacciones

Tras la decisión del Ejecutivo local, las reacciones de la oposición no se hicieron esperar. El portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, le pidió explicaciones al alcalde sobre el cese, criticando que se "haya escondido tras unas breves líneas en un escueto comunicado" y trasladó que es "inadmisible y profundamente preocupante lo que ha ocurrido". Desde las filas socialistas calificaron los hechos de "muy graves”, y aprovecharon la denuncia para recriminar a PP y Vox que se haya recortado presupuesto en las políticas de mujer "para atajar estos comportamientos indignantes”.

Desde el punto de vista político, el episodio abre un nuevo frente para el bipartito, que ha tomado esta determinación con apenas horas desde que tuvieron conocimiento de la denuncia hasta que se hizo oficial la destitución de este vecino que por primera vez ejerció de alcalde pedáneo en 2015 con el tripartito de PSOE, Compromís y Partido de Elche.

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Llegó a crear la plataforma “Defiende Arenales” y un grupo de colaboración vecinal en coordinación con distintas fuerzas de seguridad ciudadana. En el plano político, estuvo vinculado a Contigo Elche, partido que lo fichó en 2022 (siendo entonces ex pedáneo) para impulsar la plataforma vecinal, el mismo año en el que fue cabeza de lista para intentar hacerse con la Alcaldía de Elche a través de la formación España Suma. En 2024, durante las elecciones a pedáneo que recuperó PP y Vox, volvió a salir elegido porque fue el único candidato de la pedanía.