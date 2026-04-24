Elche celebra la Semana Bach con conciertos gratis en algunos de sus espacios más emblemáticos

Elche volverá a rendirse a la música de Johann Sebastian Bach con una nueva edición de una cita que ya forma parte del calendario cultural de la ciudad. La XVI Semana Bach se celebrará del 25 de abril al 2 de mayo con una programación de conciertos gratuitos en algunos de los espacios más reconocibles del municipio, en una propuesta que mezcla divulgación, música clásica y patrimonio.

El ciclo, ya plenamente consolidado, ofrecerá cuatro conciertos en tres espacios emblemáticos como la iglesia de San José, el Centro Cultural Las Clarisas, la basílica de Santa María y la iglesia de San Juan. La programación vuelve a apostar por acercar la obra de Bach al gran público sin renunciar al rigor artístico, una de las señas de identidad que han marcado esta iniciativa desde sus comienzos.

Desde el Ayuntamiento ilicitano, la edil de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado que esta propuesta permite “acercar la música de Bach al público con una clara vocación divulgativa, sin perder en ningún momento el rigor artístico”, y ha subrayado que se trata de “una gran cita con la música clásica que el Ayuntamiento ha apoyado desde sus inicios”. En la misma línea, el director del ciclo, Rubén Pacheco, ha señalado que el objetivo es ofrecer música de gran calidad de una manera “cercana y accesible”, manteniendo siempre un alto nivel interpretativo.

Uno de los aspectos más atractivos de esta edición es precisamente su componente didáctico. El concierto inaugural ha sido planteado para que el público no solo escuche, sino que también pueda entender mejor cómo funciona la música de Bach. Esa combinación entre experiencia cultural y enfoque divulgativo refuerza el carácter de una semana que busca atraer tanto a aficionados a la música clásica como a quienes se acercan por primera vez a este repertorio.

Música de Bach gratis en Elche: fechas, espacios y programa / INFORMACIÓN

Programa de la XVI Semana Bach de Elche

25 de abril, 18:00 horas - Iglesia de San José

- Iglesia de San José Concierto didáctico abierto a todos los públicos.

28 de abril, 19:30 horas - Centro Cultural Las Clarisas

- Centro Cultural Las Clarisas Recital de guitarra a cargo de Mario Pino .

. Para este concierto será necesario recoger invitación desde una hora antes en el propio centro.

29 de abril, 12:00 horas - Centro Cultural Las Clarisas

- Centro Cultural Las Clarisas Segundo recital de guitarra de Mario Pino .

. 30 de abril, 21:00 horas - Basílica de Santa María

- Basílica de Santa María Concierto de órgano interpretado por Nuno Kawaguchi .

. 2 de mayo, 21:00 horas - Iglesia de San Juan

- Iglesia de San Juan Concierto de cantatas para cerrar el ciclo.

Noticias relacionadas

Todos los conciertos serán de entrada libre, lo que convierte esta cita en una oportunidad especialmente atractiva para disfrutar de música clásica en directo en escenarios con un fuerte valor patrimonial. La Semana Bach vuelve así a situarse como uno de los eventos culturales más singulares de la primavera ilicitana, con una fórmula que une calidad, accesibilidad y una cuidada selección de espacios.