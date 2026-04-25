Nuevo pulso verde en Elche para el Vinalopó: 50.000 euros para renovar vegetación

El Ayuntamiento de Elche ha sacado a licitación un nuevo sistema de jardinería en la parte superior del muro de la ladera del río Vinalopó, en el tramo comprendido entre los puentes de Altamira y del Ferrocarril, por un presupuesto base de 52.884,24 euros. El proyecto incluye la incorporación de un nuevo sistema de riego y la renovación de la vegetación en la zona del cauce. Esta actuación se enmarca en un contexto más amplio, ya que en junio el Consistorio presentó el Plan Estratégico Elche 2025-2035, que trataba de poner el cauce del río en foco, de manera que sea un eje vertebrador de la ciudad. Ahora, esta intervención concreta se plantea como una mejora del paisaje en este tramo. No obstante, en los últimos días la vegetación del entorno del río ha vuelto al centro del debate tras la tala de cinco árboles ombús en el entorno del puente de la Virgen, una acción que ya venía precedida por el arranque de pinos en la misma zona.

Mantenimiento y conservación

El motivo de la actuación que sale a licitación, según el informe técnico, responde al evidente desgaste acumulado con el paso del tiempo, que ha derivado en una elevada presencia de marras, una pérdida notable de arbolado y la práctica desaparición de buena parte de los estratos vegetales intermedios y bajos. Ante esta degradación de la zona, la propuesta plantea una intervención para regenerar el paisaje que rearma la estructura vegetal del ámbito.

Así, en el margen derecho se proyecta la plantación de 500 parras vírgenes de entre 80 y 100 centímetros que estarán dispuestas en el estrato inferior, colocadas a lo largo del trasdós del muro del cauce, buscando generar un efecto de caída y continuidad vegetal sobre la propia infraestructura.

Para continuar con el embellecimiento de la zona, en el estrato medio se incorporarán 500 adelfas enanas de 30 a 40 centímetros, alineadas y paralelas al vallado existente, configurando un seto bajo que se percibirá desde el camino peatonal hacia el río como una banda vegetal continua y ordenada. Además, en el estrato superior se plantarán 18 ejemplares de Schinus molle, una especie de árbol leñoso de hojas perennes dispuesto en alcorques puntuales, que serán aportados por el departamento de Parques y Jardines, y actuarán como piezas estructurales del conjunto.

Ladera del río Vinalopó en la zona del puente de Altamira. / Áxel Álvarez

En el margen izquierdo, la intervención mantiene la misma lógica de estratificación: en el nivel inferior se plantarán 130 parras vírgenes, también vinculadas al trasdós del muro del cauce, favoreciendo su expansión natural hacia la cara vista del mismo, junto con un ejemplar situado entre el Shinus molle existente y las nuevas adelfas. Además, en el estrato medio se dispondrán 65 adelfas de entre 80 y 100 centímetros, reforzando la continuidad vegetal del ámbito, mientras que en el estrato superior se repondrán las marras de Schinus molle mediante la incorporación de dos nuevos ejemplares de la misma especie, restituyendo así la coherencia del arbolado.

Para posibilitar esta actuación, se ejecutará previamente un desbroce integral del área, retirando los restos vegetales acumulados y eliminando la vegetación arbustiva más consolidada, como los Tamarix gallica. En los puntos que lo requieran, se realizará además el destoconado de los ejemplares existentes, con el fin de dejar el terreno perfectamente limpio, preparado y en condiciones óptimas para la implantación de la nueva vegetación, asegurando así una regeneración eficaz y ordenada del espacio.

Un nuevo sistema de riego y reparación de vallado

Más allá de la reposición vegetal, el proyecto también mira al subsuelo con el fin de que el verde no vuelva a apagarse con el paso del tiempo. Para ello, el Ayuntamiento plantea la implantación de un sistema de riego localizado que recorrerá ambos márgenes casi de forma invisible.

La conexión se realizará directamente a la conducción principal que discurre paralela a la zona de actuación, estableciendo desde ahí el punto de partida de todo el sistema. Y a partir de ese núcleo, el agua se distribuirá de forma ordenada y medida. De esta manera, arquetas integradas en el entorno albergarán los mecanismos necesarios para regular el riego, permitiendo ajustar los tiempos y dividir el suministro en distintos sectores según las necesidades de cada zona.

La reparación del vallado es una de las acciones que se llevarán a cabo. / Áxel Álvarez

Desde ese punto central, la red se extenderá bajo tierra a lo largo del trazado, desplegándose en líneas que acompañarán la disposición de las nuevas plantaciones. El agua llegará siguiendo el ritmo natural de las especies y evitando tanto el despilfarro como las carencias que, con el tiempo, terminan por deteriorar el paisaje.

La intervención se completa, además, con la reparación del vallado existente, que será reforzado en aquellos tramos donde el desgaste ha dejado huella. Nuevos postes y tablas sustituirán los elementos dañados, respetando la estética actual para que la actuación no rompa la imagen del entorno, sino que la recupere.

Presupuesto y garantía

Tanto la dirección como la inspección de los trabajos correrá a cargo del equipo de facultativos municipales competentes nombrados por el área de Contratación del Ayuntamiento de Elche. Para valorar las actuaciones se han tomado como referencia los precios de la "Base de precios de Paisajismo" de 2025, una guía habitual en este tipo de proyectos de espacios públicos, parques y jardines, así como en intervenciones sobre el paisaje urbano y natural. Así, el contrato cuenta con un valor estimado de 44.455,31 euros, mientras que el presupuesto total de licitación asciende a 52.884,24 euros, con el IVA incluido. Para la ejecución de los trabajos, el plazo previsto es de dos meses desde su inicio y, una vez finalizados y recibidos por el Ayuntamiento, comenzará el periodo de garantía. Esta, para los servicios de jardinería realizados, será de un año, dejando fuera de la ecuación al material vegetal suministrado, que tendrá un plazo de garantía de seis meses.