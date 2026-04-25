La Senda del Poeta encara su etapa final tras llegar a Elche

Con algo de retraso, pero sin ningún incidente, los participantes de la Senda del Poeta han llegado a las 18:45 horas a Elche, concretamente al edificio Arenals de la Universidad Miguel Hernández. En esta segunda jornada, han recorrido el camino desde Albatera, en una etapa de 17 kilómetros hasta la capital del Baix Vinalopó.

La lluvia fue el motivo, como explicó el presidente de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Aitor Larrabide, de que no se cumpliera del todo la hora prevista. Una lluvia que, sin embargo, no impidió que los senderistas continuaran caminando. Su llegada tuvo a los mejores anfitriones en la UMH, que les ofrece descanso, desayuno y, antes de todo, la representación del recital poético Miguel. El rayo que no cesa, a cargo de la Compañía de Teatro UMH.

Recorrido entre palmeras

Esta segunda etapa, que atraviesa las localidades de Albatera, San Isidro, Crevillent y Elche, recuerda que en San Isidro se encontraba el campo de concentración en el que permanecieron retenidos en trabajos forzosos un gran número de compañeros de Miguel Hernández en la posguerra, o que en la ciudad ilicitana recibió el poeta su primer y único premio literario en marzo de 1931. Elche también es la ciudad en la que vivió hasta su muerte Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández.

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La segunda etapa atravesó Albatera, San Isidro y Crevillent antes de llegar a la capital del Baix Vinalopó. / INFORMACIÓN

Este domingo, a las 09:00 horas, la Senda del Poeta emprenderá su tercera etapa, de Elche hasta Alicante, con parada en El Rebolledo. El destino último es la tumba de Miguel Hernández, en el cementerio alicantino, a donde llegarán los senderistas sobre las 17:15 horas, aproximadamente. Allí, la viuda del fallecido Paco Esteve, uno de los impulsores de la Senda, y sus hijas María y Laura, serán las encargadas de rendir homenaje al brillante poeta oriolano.