La criminalidad da un giro en Elche con más agresiones sexuales y empuje de los ciberdelitos

El repunte de los ciberdelitos en Elche ha provocado un incremento de un 1, 2% en los índices de criminalidad en el último año con 121 hechos más pasando de 9.806 infracciones penales en 2024 a 9.927 en 2025, pese a que los delitos fuera del ámbito digital han bajado.

Pese al descenso global, algunos de ellos están al alza como las agresiones sexuales con penetración, pasando de 30 a 39 casos en un año, un 30% más según los últimos informes publicados por el Ministerio del Interior en base a datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local.

Moción

Precisamente sobre este último dato de las agresiones puso el acento Vox hace días para armar la moción que llevará el pleno mañana en la que reclaman más efectivos de Policía Nacional y una reestructuración de la seguridad en la ciudad. Una propuesta plenaria que en el fondo pretende dar un tirón de orejas al Gobierno central ante lo que consideran una falta de respuestas ante una situación que, a su juicio, exige medidas inmediatas como aumentar la plantilla de policías, alertando de un déficit del 20%, así como crear unidades específicas para atajar las bandas organizadas, medida con la que esperan que las agresiones también bajen.

Ahora bien, aunque hayan aumentado los delitos más graves, argumento al que se ciñen los socios del PP, la cifra contrasta con la bajada en términos generales de los delitos contra la libertad sexual, que descendieron de 131 a 112 hechos, un 14,5% menos.

Esa bajada se explica por la reducción de un 27% del resto de delitos contra la libertad sexual, que pasaron de 101 a 73, y donde se englobarían agresiones sin penetración, acoso, exhibicionismo o delitos contra menores.

Dentro del balance general de infracciones, el grupo ultraconservador también puso de relieve que se hayan cometido 452 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y que a lo largo del pasado año se produjeran 160 robos con violencia e intimidación, todo para reforzar su reclamación de más seguridad.

Si bien, en estas dos tipologías las infracciones también han ido a la baja en el último año reduciéndose un 3,6% y un 12,2% respectivamente. En contraposición, el subapartado de robos con fuerza en domicilios anota un ligero aumento pasando de 340 a 343 casos. Por otra parte, también aumentaron las sustracciones de vehículos, pasando de 204 casos a 263, un 28,9% más.

Recomposición

Digamos que la ciudad registra una recomposición interna del mapa delictivo. La criminalidad convencional pasó de 8.128 a 8.022 hechos, lo que supone un descenso del 1,3% y 106 infracciones menos. En paralelo, la cibercriminalidad creció de 1.678 a 1.905 casos, con 227 infracciones más y un repunte del 13,5%.

Dentro de la delincuencia digital aumentaron las estafas informáticas, que crecieron un 7,5% pasando de 1.476 a 1.586 casos mientras que el mayor incremento relativo se produjo en el apartado de otros ciberdelitos, de 202 a 319, lo que representa una subida del 57,9%, y donde entrarían falsificaciones informáticas, amenazas o coacciones, acceso e interceptación ilícita de datos o la interferencia en sistemas, entre otros.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de este mismo martes. / M. Alarcón

El avance de los delitos por el medio ciber contrasta con la evolución de buena parte de las infracciones convencionales. Los hurtos, una de las categorías con mayor peso, bajaron un 2,5 % pasando de 2.634 a 2.569. Otro descenso significativo se produjo en los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que bajaron de 105 a 90 casos, un 14,3% menos.

Por otra parte, se registraron tres homicidios dolosos y asesinatos consumados, dos más que en 2024, mientras los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa también subieron, de seis a siete casos.

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Drogas

En otros indicadores, la evolución es más estable. El tráfico de drogas pasó de 168 a 170 hechos, con una subida del 1,2%. En cuanto a secuestros, no hubo ningún caso en los dos últimos ejercicios.