Pimesa denuncia al Centro del Envejecimiento por el impago de 50.000 euros del alquiler de su sede en Elche

La esperanza de vida al nacer superó por primera vez los 84 años en España en 2024, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en noviembre pasado. De hecho, la previsión es que en 2050 casi un tercio de la población superará los 65 años. En este contexto, el desafío es lograr que vivir más vaya de la mano con vivir mejor. De ahí que, en noviembre de 2021, naciera el Centro Internacional para la Investigación del Envejecimiento (ICAR, por sus siglas en inglés) como una fundación privada por iniciativa de un grupo de 23 empresarios y corporaciones de la provincia de Alicante, con el apoyo de la Generalitat Valenciana y de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), y sede en Elche. Sin embargo, cinco años después, el centro está al borde de acabar en el juzgado.

El objetivo era contribuir al impulso, promoción, estudio y desarrollo de la investigación científicamente excelente sobre el envejecimiento desde una perspectiva multidisciplinar, con la aspiración de tener un impacto social y económico positivo en la sociedad, principalmente en el colectivo de más edad. Para ello, incluso se formó un comité científico con investigadores de primer nivel y que, a la sazón, estaba presidido por quien fuera la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, hasta que fue destituida a principios de 2025 tras las denuncias de los trabajadores por mala gestión y acoso laboral.

El edificio donde estaba la sede del Centro del Envejecimiento, en Elche Parque Empresarial. / Áxel Álvarez

Trámites activados

Ahora la empresa municipal Pimesa ha activado los trámites para denunciar a la Fundación ICAR por una deuda de más de 50.000 euros por el alquiler de su sede en Elche Campus Tecnológico, en el parque empresarial de Torrellano, después de casi año y medio reclamando lo adeudado. Con el matiz, además, de que la institución incluso ha comunicado ya a Pimesa que está en trámites de disolución y extinción. De hecho, la web https://icarfundacion.com está caída desde hace unos días.

Con problemas desde diciembre de 2024

Fue el 23 de mayo de 2023, sólo cinco días antes de las elecciones municipales que acabarían cambiando el color en la Plaça de Baix, cuando Pimesa formalizó con la Fundación ICAR el contrato de arrendamiento de la que sería su sede en Elche Campus Tecnológico. Sin embargo, en diciembre de 2024 comenzó a precipitarse todo. Hasta el extremo de que la entidad presentaba un escrito por registro en Pimesa en el que comunicaba que no le quedaba otra que suspender temporalmente su actividad hasta ver con qué recursos, tanto públicos como privados, podían contar, y, con ellos, poder hacer frente a sus obligaciones con proveedores y acreedores en 2025, y también asumir nuevos proyectos de ejecución.

Se escudaban en la «incertidumbre» respecto a las subvenciones nominativas que podía inyectar el Consell. Por eso mismo, la fundación pedía a la empresa pública ilicitana una carencia de las obligaciones devengadas del contrato de arrendamiento, con efectos desde diciembre de 2024, y por seis meses prorrogables por periodos de esa misma duración.

Inauguración de las nuevas oficinas de ICAR. / Áxel Álvarez

Pretensiones rechazadas

No obstante, sólo unos días después el consejo de administración de Pimesa rechazaba la petición de la Fundación ICAR, ya que no era una posibilidad que estuviera contemplada en el pliego de condiciones de comercialización. De este modo, se le requirió el abono de la deuda contraída en aquel entonces, que era por la mensualidad de diciembre o, en su caso, se le dijo que propusiera al consejo, previo reconocimiento de la deuda pendiente, un calendario de pago que hiciera factible esa moratoria, mediante el aplazamiento de las cuotas mensuales durante el periodo en el que se prolongaran esas dificultades económicas. La contestación no se hizo esperar. La fundación envió un escrito en el que manifestaba que su patronato, en una reunión de 23 de diciembre, había aprobado el reconocimiento de la deuda, y planteaba un calendario de pagos que permitiera una moratoria en el pago de la renta arrendaticia mediante el aplazamiento de las cuotas mensuales hasta mayo de 2025.

Ahora bien, a finales de enero, y tras dejarse impagada la cuota de ese mes, Pimesa pidió a la entidad un nuevo reconocimiento de deuda y las cuentas anuales de los ejercicios 2023 y 2024. Con ello, se quería comprobar la solvencia y la situación temporal de dificultad económica o financiera de la fundación. Una documentación que aportó, junto al plan de actuación de 2025.

La entonces consellera Josefina Bueno; el alcalde de Elche, Carlos González; y el secretario del Patronato de ICAR, Antonio Gonzálvez, en las oficinas recién estrenadas en el Campus Tecnológico en 2023. / Áxel Álvarez

Una garantía

El consejo de administración de Pimesa, con estos puntos de partida, a finales de febrero, acordó pedir una garantía para el caso en el que se incumplieran las obligaciones económicas, pero la fundación alegó que eso solo lo podía aprobar el patronato, que no se reuniría hasta junio y que, en cualquier caso, estaba como garantía la inversión que se había hecho en el inmueble arrendado. Pimesa optó por esperar.

El problema es que el pasado mes de septiembre la fundación dio un paso más y presentó un escrito exponiendo que la situación económica y financiera de la entidad, si no se recibían fondos públicos, no permitía su continuidad o, dicho de otro modo, que, con la Ley de Fundaciones en la mano, estaba abocada a la extinción. Un argumento que, además, les valía a los responsables del ICAR para mantener que no podían garantizar el cumplimiento de los compromisos de pago determinados en el contrato suscrito con Pimesa, tanto los que estaban vencidos como los que no.

Desestimiento

Ante ello, lo que se demandaba a Pimesa es que aceptara el desistimiento del contrato de alquiler a más tardar con fecha de 31 de diciembre de 2025, sin aplicar indemnización alguna, y que, de ser así, se compensara la deuda devengada y la pendiente hasta final del ejercicio, cuantificada en 41.252,72 euros, con las mejoras en las instalaciones y el equipamiento existente, cifrados en 39.943,58 euros, a lo que sumaban la fianza entregada en su momento.

El consejo de administración de Pimesa, sin embargo, a principios de octubre, acordaba resolver el contrato con el Centro del Envejecimiento desde el 31 de octubre, situaba la deuda a 30 de septiembre en 31.487 euros, cantidad que elevaba a 34.909 para un mes de después, y dejaba claro que la fundación perdería la fianza depositada por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato.

Una actividad en el ICAR, en una imagen de 2024. / Héctor Fuentes

Intento de llegar a acuerdos

Fue así como, además, desde la empresa municipal entre octubre y noviembre se intentaron diversos trámites para llegar a un acuerdo extrajudicial que evitara tener que ir al juzgado. Lo que se quería era cerrar un pacto que implicara la entrega de los inmuebles arrendados y el pago de la deuda, o, al menos, un reconocimiento de lo pendiente de abonar, con una propuesta de pago, la liquidación del contrato y la pérdida de la fianza entregada por daños y perjuicios ocasionados.

No cuajaron las conversaciones, pero siguió el cruce de comunicaciones sin que hubiera avances al respecto, hasta que el pasado 23 de febrero desde la fundación enviaron una nueva misiva informando de la convocatoria de una reunión extraordinaria del patronato de la fundación esa semana, por donde debería pasar la propuesta de disolución y extinción de entidad y, con ello, la apertura de la fase de liquidación, con la resolución del contrato de alquiler y la cancelación de rentas vencidas y pendientes de pago.

Incluso se apuntaba a que, mientras no se procediese a liquidar el contrato, se suspendiera el devengo de las rentas arrendaticias. La reunión, finalmente, no se celebró, al no haber quorum suficiente, y desde Pimesa no volvieron a tener más información al respecto.

El paso, año y medio después

Así las cosas, y con estos puntos de partida, Pimesa ha optado por mover ficha casi un año y medio después. Lo hace escudándose en las obligaciones y responsabilidad de los patronos que marca la Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, hasta el punto de que están obligados a «administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos, conforme a los criterios económico-financieros de un buen gestor», y ponen el foco en el régimen de responsabilidad de los patronos por su gestión económica, bien vía requerimiento del Protectorado bien vía judicial. A ello, suma que Pimesa, como «empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Elche, debe respetar en su actuación y relaciones el principio general de servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho».

A expensas de abril y los intereses

Por ello, y tras situar en 51.321,98 euros la deuda a 31 de marzo, a lo que ahora se debe sumar abril y los intereses, acuerda iniciar las acciones legales y / o judiciales oportunas contra el Centro de Investigación del Envejecimiento – Fundación ICAR para recuperar la posesión del inmueble en Elche Campus Tecnológico, así como las plazas de garaje que tienen en el sótano, instar la resolución del contrato de alquiler suscrito y reclamar las rentas, las cantidades asimiladas adeudadas y las costas. En paralelo, se ha dado luz verde a comunicar formalmente al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana el acuerdo adoptado por el consejo de administración como resultado del «reiterado incumplimiento» del contrato de arrendamiento. Un acuerdo, que, además, hace unas semanas fue apoyado por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Elche y, por tanto, en el consejo de Pimesa.