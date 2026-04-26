Ruz y Martínez Mus abordan en el Foro Elche los desafíos en infraestructuras
El alcalde ilicitano y el conseller de Medio Ambiente analizarán los retos clave para la ciudad, entre los que se encuentran la segunda fase de la Ronda Sur o el tranvía
V.L.DELTELL
Elche volverá a situar en el centro del debate sus principales desafíos en materia de infraestructuras con la celebración de una nueva edición del Foro Elche, integrado por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, Aigües d’Elx, Suma, Grupo ASV, UTE Elche y Grupo Hozono Global. El encuentro, concebido en formato desayuno-coloquio, abordará el futuro de proyectos estratégicos para la ciudad como la finalización de la Ronda Sur o la llegada del tranvía.
La cita tendrá lugar el próximo martes, 28 de abril, a partir de las 10 horas en el Hotel Huerto del Cura, concretamente en el Salón Invernadero, un espacio habitual para este tipo de encuentros que reúnen a representantes institucionales, empresariales y sociales de la ciudad y la provincia.
El foro contará con la participación del alcalde de Elche, Pablo Ruz, y del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quienes analizarán el estado actual y las perspectivas de desarrollo de las actuaciones clave para el municipio. La sesión estará moderada por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.
El encuentro se enmarca en la línea de los foros impulsados por Prensa Ibérica para generar espacios de reflexión sobre cuestiones estratégicas para el territorio. En este caso, el foco se sitúa en unas infraestructuras consideradas fundamentales para mejorar la movilidad, la conectividad y la competitividad de Elche en los próximos años.
Entre los temas que previsiblemente centrarán el debate destaca la culminación de la Ronda Sur, una actuación largamente demandada que permitiría descongestionar el tráfico en el entorno urbano y mejorar los accesos y salidas de la ciudad. A ello se suma el proyecto del tranvía, que aspira a transformar el modelo de transporte público y reforzar la conexión con otros puntos del área metropolitana.
Para asistir es necesario confirmar antes de este mismo lunes. Además, se podrá seguir el encuentro por vía digital a través de YouTube, en https://youtube.com/live/79WlSdMvUjo?feature=share.
Con este encuentro, INFORMACIÓN refuerza su papel como plataforma de debate sobre el presente y el futuro de la provincia, poniendo el foco en cuestiones que afectan directamente al día a día de Elche y los ilicitanos e ilicitanas.
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