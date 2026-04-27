Adif invierte 2,9 millones de euros para suprimir dos pasos a nivel en Elche

Adif ha licitado por un importe de 2,9 millones de euros las obras para suprimir dos pasos a nivel situados en Elche, en la línea convencional El Reguerón-Alacant Terminal, una intervención que pretende mejorar de forma notable la movilidad, la seguridad y la conectividad en este entorno rural del municipio. La actuación se enmarca dentro del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana y tiene como finalidad facilitar la permeabilidad de la red ferroviaria a su paso por la ciudad, evitando cruces directos sobre la vía y ofreciendo alternativas más seguras.

El proyecto incluye no solo la eliminación de estos puntos de riesgo, sino también la creación de una nueva red de caminos rurales, la mejora de conexiones existentes y la construcción de una pasarela peatonal y ciclista, con el objetivo de garantizar el acceso a parcelas agrícolas y viviendas dispersas sin comprometer la seguridad de peatones ni conductores.

Reordenación de accesos rurales

Uno de los pasos a nivel que desaparecerá se encuentra en el punto kilométrico 27/764, en un entorno donde varias parcelas situadas al sur dependen exclusivamente del Camí de Barbasena y del Camí de la Poetisa de Matola Doña Teresita Quiles Mollá. La actuación permitirá reorganizar estos accesos mediante soluciones alternativas que eviten el cruce directo de la vía.

Tren de la línea Alicante-Elche a su entrada en Elche desde Torrellano / INFORMACIÓN

En concreto, se ejecutará un nuevo vial que conectará estas parcelas con el Camí de Barbasena, aprovechando la existencia de un paso inferior situado a apenas 100 metros al oeste. Esta infraestructura ya existente permitirá canalizar el tráfico de forma más segura, eliminando uno de los puntos más vulnerables del trazado ferroviario.

Además, el proyecto contempla la mejora de la conexión entre el Camí de la Poetisa de Matola Doña Teresita Quiles Mollá y el propio Camí de Barbasena, lo que facilitará la circulación en esta zona agrícola y permitirá mantener la actividad sin interrupciones.

Esta intervención busca garantizar que los propietarios de terrenos y residentes puedan seguir accediendo a sus parcelas con normalidad, pero en condiciones mucho más seguras y ordenadas.

Nuevas conexiones viarias

El segundo paso a nivel afectado se sitúa en el punto kilométrico 28/962, en un área utilizada principalmente por vehículos agrícolas que circulan por un vial de dimensiones reducidas. En este caso, la solución pasa por reorganizar el tráfico mediante el aprovechamiento de dos pasos inferiores ya existentes en la zona.

Para ello, se proyecta la construcción de un camino paralelo a la vía en la margen izquierda, que enlazará con uno de estos pasos inferiores, así como otro vial en la margen derecha que conectará con ambos. Esta configuración permitirá mantener la permeabilidad del tráfico rodado sin necesidad de cruzar directamente la línea ferroviaria.

Asimismo, el proyecto incluye el acondicionamiento del Camí de l'Ermita de la Mare de Déu en el tramo que conecta con uno de los pasos inferiores, lo que contribuirá a mejorar la circulación en este entorno rural. También se actuará sobre un paso superior cercano, ubicado en el vial Partida del Boch, en el término municipal de Crevillent, donde se instalarán sistemas de contención en las rampas de acceso para reforzar la seguridad.

El paso del tren de Alicante-Murcia en Elche / Héctor Fuentes

Con estas actuaciones, se pretende no solo eliminar puntos conflictivos, sino también reorganizar de forma más eficiente la red de caminos existente, adaptándola a las necesidades actuales del territorio.

Pasarela peatonal y ciclista

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la construcción de una pasarela que permitirá dar continuidad a los recorridos peatonales y ciclistas en este sector del término municipal de Elche. Esta infraestructura facilitará el paso seguro de personas, evitando el cruce directo de la vía ferroviaria y favoreciendo una movilidad más sostenible.

La pasarela se concibe como un elemento clave para integrar los distintos usos del espacio, garantizando que peatones y ciclistas puedan desplazarse sin interferir con el tráfico ferroviario ni rodado. De este modo, se refuerza la seguridad y se mejora la calidad de los itinerarios no motorizados.

Mejora global del entorno

El conjunto de actuaciones permitirá mejorar las condiciones de seguridad tanto para las circulaciones ferroviarias como para el tráfico rodado y los peatones. La eliminación de los pasos a nivel reducirá significativamente el riesgo de accidentes, al tiempo que facilitará una mayor fluidez en los desplazamientos.

Además, la intervención contribuirá a ordenar el territorio en una zona caracterizada por la dispersión de usos agrícolas y residenciales, donde la presencia de la infraestructura ferroviaria había generado barreras físicas y problemas de conectividad.

Estas obras también están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto con el ODS 3 (Salud y Bienestar), el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), al promover infraestructuras más seguras, eficientes y respetuosas con el entorno.

En definitiva, la actuación impulsada por Adif supone un paso relevante para mejorar la movilidad en este entorno de Elche, reforzar la seguridad en la red ferroviaria y garantizar el acceso a las parcelas agrícolas y viviendas, en un proyecto que combina infraestructura, planificación territorial y adaptación a las necesidades reales del municipio.