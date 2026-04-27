Claudio Guilabert: "El alcalde está deseando volver a la actividad, esto es solo un paroncillo"

"El alcalde está deseando volver a la actividad, esto es solo un paroncillo". Con estas palabras se expresó este lunes el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, tras ser preguntado por los periodistas sobre el estado de salud el alcalde, Pablo Ruz, después de que el Ayuntamiento de Elche comunicase a las 8 de la mañana, a escasos minutos de celebrarse el pleno, que se aplazaba la sesión ordinaria así como el pleno extraordinario que solicitó el PSOE sobre la polémica moción sobre el aborto de Vox con apoyo del PP, por la indisposición del primer edil.

Guilabert, más allá del comunicado emitido por el Consistorio, trasladó que Ruz está ingresado en el Hospital General desde este domingo por la noche, que permanece en planta y que está a la espera de la realización de pruebas médicas.

"Tiene muchas ganas de volver"

El edil aprovechó para trasladar que el alcalde “tiene muchas ganas de volver a la actividad”, calificando la situación como “un pequeño paroncillo”.

La suspensión de la sesión se aprobó este lunes en la junta de portavoces, integrada por los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento -PP, PSOE, Vox y Compromís. Los socialistas, al filo de las 11 horas, trasladaron un mensaje de apoyo al primer edil deseándole una pronta recuperacion y que se incorpore cuanto antes "porque la salud está por encima de cualquier consideración", destacó el portavoz Héctor Díez.

Reclamación

Pese al mensaje de ánimos, desde el grupo municipal también urgieron al equipo de gobierno que se convoquen a la mayor celeridad los plenos.

Foro Elche

Se suspenderá también el Foro Elche programado para este martes a las 10 horas e integrado por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, Aigües d’Elx, Suma, Grupo ASV, UTE Elche y Grupo Hozono Global, en el que debían participar el regidor ilicitano y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para analizar el estado actual y las perspectivas de desarrollo de las actuaciones clave para el municipio. El Ayuntamiento comunicará en los próximos días las nuevas fechas para la celebración de ambas sesiones plenarias.