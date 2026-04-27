Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo 1 mayoAtaque tiburónAlcalde ElcheParques de saltosTráfico hoyRegularización migrantesDirecto atentado Trump
instagramlinkedin

Claudio Guilabert: "El alcalde está deseando volver a la actividad, esto es solo un paroncillo"

El edil de Espacios Públicos comunica que Pablo Ruz está a la espera de la realización de pruebas tras comunicarse su hospitalización mientras el PSOE manda un mensaje de apoyo al primer edil

Claudio Guilabert, concejal de Movilidad

Claudio Guilabert, concejal de Movilidad / Jose Navarro

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

"El alcalde está deseando volver a la actividad, esto es solo un paroncillo". Con estas palabras se expresó este lunes el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, tras ser preguntado por los periodistas sobre el estado de salud el alcalde, Pablo Ruz, después de que el Ayuntamiento de Elche comunicase a las 8 de la mañana, a escasos minutos de celebrarse el pleno, que se aplazaba la sesión ordinaria así como el pleno extraordinario que solicitó el PSOE sobre la polémica moción sobre el aborto de Vox con apoyo del PP, por la indisposición del primer edil.

Guilabert, más allá del comunicado emitido por el Consistorio, trasladó que Ruz está ingresado en el Hospital General desde este domingo por la noche, que permanece en planta y que está a la espera de la realización de pruebas médicas.

"Tiene muchas ganas de volver"

El edil aprovechó para trasladar que el alcalde “tiene muchas ganas de volver a la actividad”, calificando la situación como “un pequeño paroncillo”.

La suspensión de la sesión se aprobó este lunes en la  junta de portavoces, integrada por los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento -PP, PSOE, Vox y Compromís. Los socialistas, al filo de las 11 horas, trasladaron un mensaje de apoyo al primer edil deseándole una pronta recuperacion y que se incorpore cuanto antes "porque la salud está por encima de cualquier consideración", destacó el portavoz Héctor Díez.

Reclamación

Pese al mensaje de ánimos, desde el grupo municipal también urgieron al equipo de gobierno que se convoquen a la mayor celeridad los plenos.

Noticias relacionadas y más

Foro Elche

Se suspenderá también el Foro Elche programado para este martes a las 10 horas e integrado por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, Aigües d’Elx, Suma, Grupo ASV, UTE Elche y Grupo Hozono Global, en el que debían participar el regidor ilicitano y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para analizar el estado actual y las perspectivas de desarrollo de las actuaciones clave para el municipio. El Ayuntamiento comunicará en los próximos días las nuevas fechas para la celebración de ambas sesiones plenarias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
  2. Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
  3. El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
  4. La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina
  5. Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
  6. Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
  7. Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante
  8. Hércules CF - CD Teruel

Claudio Guilabert: "El alcalde está deseando volver a la actividad, esto es solo un paroncillo"

Claudio Guilabert: "El alcalde está deseando volver a la actividad, esto es solo un paroncillo"

Adif invierte 2,9 millones de euros para suprimir dos pasos a nivel en Elche

Adif invierte 2,9 millones de euros para suprimir dos pasos a nivel en Elche

Un accidente en la A-77 en Fontcalent, un incendio de vehículo en Carrús y un corte total en la AP-7 en Agost complican la mañana en Alicante

Un accidente en la A-77 en Fontcalent, un incendio de vehículo en Carrús y un corte total en la AP-7 en Agost complican la mañana en Alicante

Suspendido el pleno de Elche por una indisposición del alcalde, Pablo Ruz

Suspendido el pleno de Elche por una indisposición del alcalde, Pablo Ruz

¿Lloverá el puente del 1 de mayo en Alicante? Esto es lo que dice la Aemet

¿Lloverá el puente del 1 de mayo en Alicante? Esto es lo que dice la Aemet

El CIS: cocina de encuestas

El CIS: cocina de encuestas

La eliminación del peaje de la segunda circunvalación de Alicante saca solo 9.000 vehículos al día de la A-70

La eliminación del peaje de la segunda circunvalación de Alicante saca solo 9.000 vehículos al día de la A-70

La siniestralidad en la A-70 no para de crecer: dos accidentes con heridos a la semana en el entorno de Alicante y Elche

La siniestralidad en la A-70 no para de crecer: dos accidentes con heridos a la semana en el entorno de Alicante y Elche
Tracking Pixel Contents