Las Cruces de Mayo dan un paso más para consolidarse en Elche: estos son los horarios de las fiestas

El ambiente festivo regresa a Elche con las fiestas de las Cruces de Mayo. Después de que en 2025 la Juventud Cofrade de la Semana Santa impulsara su celebración, los festejos vuelven a ponerse en marcha con un programa de actividades que arranca el próximo jueves y que pondrá el broche final el 9 de mayo con una procesión que partirá desde la parroquia de San Juan Bautista. La concejala de Festejos, Inma Mora, invita a participar a todos los ilicitanos de esta jornada festiva.

Un impulso que se mantiene

Según explicó este lunes en una rueda de prensa el responsable de la Juventud Cofrade, Pablo Albentosa, el grueso de las fiestas tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo. La edil del área aprovechó el momento para destacar la labor de Juventud Cofrade y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa ilicitana por promover esta iniciativa hace doce meses con motivo del Año Jubilar y que, ante la buena respuesta recibida, se ha decidido continuar este año con el fin de consolidarla como un evento festivo más de la ciudad con el apoyo de la concejalía de Festejos.

Inma Mora junto a Pablo Albentosa en la rueda de prensa. / INFORMACIÓN

Itinerario

Así, las fiestas se inaugurarán este jueves en el en el edificio Trinquet de la Universidad Cardenal Herrera (CEU) con un pregón que correrá a cargo del joven cofrade Adrián Cuenca de Castillo. Además, el día 8 de mayo a las 21 horas, los más fieles podrán acudir a una vigilia de oración en la parroquia de San Juan y, al finalizar, asistir a una cena organizada por la hermandad al aire libre en Porta Xiquica de Sant Joan.

Pero eso no es todo, porque el sábado 9, antes de que culminen las celebraciones con la procesión, se realizará un acto de hermanamiento con la Juventud Cofrade de Alicante. Además, los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles organizadas por la cofradía de La Samaritana y las hermandades de María Santísima de la Caridad y Merced.

Procesión del 9 de mayo

Para finalizar las celebraciones, los más devotos podrán acudir el 9 de mayo a las 17 horas a la esperada procesión de la Cruz de Mayo, que será presidida por un paso alegórico de la Santa Cruz con un ángel, además de una corona de flores. El paso será alzado por cuatro cuadrillas de costaleros y costaleras bajo las melodías de la Agrupación Musical de Nuestra Señora de la Piedad de Oliva. Cuando la procesión llegue a la basílica de Santa María, los jóvenes realizarán una oración y una ofrenda a la Virgen de la Asunción y acabarán por regresar a la parroquia de San Juan, finalizando así estas fiestas tan esperadas.