Elche muestra cerebros de mono, oso o león para explicar el alzhéimer a escolares

El Centro de Congresos Ciutat d’Elx acogía este lunes una jornada de sensibilización sobre el alzhéimer dirigida a escolares de Primaria, en el marco de la iniciativa ‘Detectives de la memoria’, un proyecto piloto impulsado por la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche (AFAE) junto a la Fundación CIEN y con el respaldo del Ayuntamiento. La actividad, celebrada en horario matinal, reunía a alumnado de dos centros educativos con el objetivo de acercar de forma divulgativa y práctica el conocimiento sobre las enfermedades neurodegenerativas y el funcionamiento del cerebro.

La propuesta, que combina sesiones teóricas y experiencias directas con material científico, busca romper el tabú en torno al alzhéimer y fomentar la sensibilización desde edades tempranas. Según la organización, la jornada permitía a los participantes comprender mejor la realidad de esta enfermedad y adquirir herramientas para convivir con ella en el ámbito familiar. Entre ellas, conocer de cerca cómo son cerebros reales, de distintos animales, y ver las similitudes, por ejemplo del cerebro del mono con el del ser humano.

Alumnos del colegio El Pla de Elche durante la jornada de la Fundación CIEN y AFAE / V. L. Deltell

Un proyecto piloto con vocación de continuidad

La concejala de Acción Social y Cooperación, Celia Lastra, destaca el carácter experimental de la iniciativa, subrayando que “nace como una experiencia piloto, pero nuestra idea es poder ponerla en marcha y seguir con ella”. La edil ponía en valor el papel de AFAE como entidad de referencia en la ciudad, con más de 25 años de trayectoria, y recordaba su trabajo esencial en programas educativos e intergeneracionales.

Lastra explicaba que el proyecto surge a partir de la colaboración con la Fundación CIEN tras el Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas celebrado en Elche en 2025. En este sentido, destacaba que la actividad permite complementar la formación teórica con una aproximación más científica, gracias a la participación de especialistas.

En primer término un cerebro de oso mostrado por los científicos de la Fundación CIEN / V. L. Deltell

Además, reiteraba el compromiso municipal con este tipo de iniciativas, recordando que Elche es Ciudad Solidaria desde 2013. “Vamos a estar siempre para cualquier cosa que se necesite, que se impulse, que sea de tipo informativo, apoyando a la entidad”, afirmaba, insistiendo en la necesidad de reforzar la investigación y mejorar la calidad de vida de pacientes y familias.

Divulgación científica desde la infancia

La gerente de la Fundación CIEN, María Ángeles Pérez, incidía en el objetivo principal de la jornada: acercar la investigación a los más jóvenes. “La actividad trata de divulgar la actividad que hacemos a nivel investigador en la fundación, que se centra en las enfermedades neurodegenerativas y pensamos que hay que empezar a sensibilizar desde la edad más tempranas”, explicaba.

Los participantes, alumnos de entre 10 y 11 años, conocían de primera mano cómo funciona el cerebro y cuáles son las bases de estas patologías. Para ello, se utilizaban recursos didácticos poco habituales en este tipo de actividades, como la exposición de cerebros de distintos animales. Desde mono a oso pasando por león o tiburón. Masas encefálicas muy diferentes y que atraían la atención de los alumnos. También sus reacciones, algunas de un poco de asco. "Son cerebros de verdad, sí, que los hemos mojado un poco con agua para sacarles el formol en el que se conservan", explican los científicos a los estudiantes.

Los alumnos mostraron su sorpresa al descubrir los cerebros animales / V. L. Deltell

La actividad incluía talleres prácticos en los que los escolares observaron y compararon esos cerebros de diferentes especies, identificando similitudes con el humano y comprendiendo la complejidad de este órgano. “Ven el tamaño y todo lo que puede hacer algo tan pequeño”, explicaba Barragán.

“Una actividad para que los niños vean cómo funciona un cerebro y las similitudes entre los cerebros animales y los humanos”, señalaba el dirigente de AFAE, quien resalataba que esta experiencia permite comprender mejor la enfermedad y su impacto. El responsable también apuntaba que muchos de los menores tienen ya contacto con el alzhéimer en su entorno familiar, lo que refuerza la importancia de este tipo de acciones.

La actividad incluía talleres prácticos en los que los escolares observaron y compararon esos cerebros de diferentes especies / V. L. Deltell

La jornada contaba con dos sesiones diferenciadas, dirigidas a alumnado de 5º y 6º de Primaria de los colegios CEIP El Pla y CEIP Víctor Pradera, en horario de mañana , integrándose además en el programa intergeneracional que AFAE desarrolla desde el curso 2014/2015.

Romper el tabú del alzhéimer

El presidente de AFAE, José Barragán, ha subrayado que uno de los principales objetivos es visibilizar la enfermedad y eliminar el silencio que tradicionalmente la ha rodeado. “Lo que pretendemos también es salir de nuestra entidad y poder reflejar desde edades muy jóvenes qué es el Alzheimer, por qué existe, qué pasa y que no sea un tabú”, afirmaba.

Barragán defendía la importancia de que los menores comprendan cómo tratar a familiares con esta patología y adquieran hábitos saludables para cuidar el cerebro. En este sentido, advertía de que la enfermedad está creciendo y se detecta cada vez en edades más tempranas, lo que hace necesario reforzar tanto la investigación como la educación sanitaria.

Actualmente, la asociación cuenta con más de 600 socios y presta atención directa a unas 120 o 130 familias, tanto en el centro como a domicilio, con una lista de espera cercana al centenar de personas. Esta demanda refleja, según indicaba Barragán, la creciente incidencia del alzhéimer en la sociedad.

Una científica de la Fundación CIEN muestra un cerebro de oso de los que explican a los alumnos / V. L. Deltell

Una iniciativa para consolidar

El balance de esta primera experiencia fue positivo tanto para la organización como para las instituciones implicadas. Desde AFAE y el Ayuntamiento ya se plantea la posibilidad de convertir esta actividad en un programa estable dirigido a más centros educativos de Elche. “Ha sido como un proyecto piloto que queríamos probar, pero consideramos que lo vamos a proponer como un proyecto de carácter permanente”, adelantaba el presidente de la entidad, destacando la buena acogida entre alumnado y docentes.

Con iniciativas como ‘Detectives de la memoria’, Elche refuerza su apuesta por la sensibilización social y la divulgación científica, acercando la realidad del alzhéimer a las nuevas generaciones y fomentando una mirada más informada, empática y comprometida con una enfermedad que afecta a miles de familias.