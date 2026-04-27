Elche se queda sin aulas para formar en igualdad: el Victoria Kent planta cara al recorte

Elche hasta ahora mantenía la única oferta presencial de formación en igualdad de género de la provincia de Alicante. Pero ahora este ciclo, impartido en el IES Victoria Kent, está en riesgo tras el anuncio emitido por la Conselleria de Educación el pasado 17 de abril de suprimirlo por "baja matrícula". Ante esta noticia, el profesorado del departamento de Servicios Socioculturales junto a la comunidad del instituto ha emitido un comunicado oficial dirigido a la Dirección General de Formación Profesional para exigir que no se extinga esta modalidad presencial del ciclo formativo de grado superior de Promoción de Igualdad de Género.

La única modalidad efectiva

Los profesores advierten que la medida ignora la necesidad de consolidar figuras profesionales estratégicas, tales como las promotoras y promotores de igualdad de género, cuya implantación está siendo gradual y todavía requiere de mayor visibilidad. A esta reivindicación también se ha sumado el alumnado del ciclo y la Coordinadora Feminista de Elche. Además, el antiguo estudiantado se está organizando para defender su continuidad, sin descartar el inicio de acciones de protesta en los días venideros.

Según explica el equipo docente, la modalidad presencial es la única que permite preparar de forma adecuada las intervenciones socioeducativas que se realizan en centros de Primaria, Secundaria, educación de personas adultas y entidades del tercer sector. También considera que la pérdida de dicha modalidad implicaría un retroceso que califican de "inconmensurable" para el tejido social y comunitario. También recuerdan que su eliminación se llevaría consigo la única posibilidad provincial de cursar estos estudios de forma presencial, lo que supondría, según el departamento, una vulneración del derecho del alumnado que no se adapta al modelo semipresencial, de manera que se incrementarían las desigualdades educativas.

IES Victoria Kent de Elche en una imagen de archivo. / INFORMACiÓN

La decisión de conselleria

Sin embargo, esta decisión de Conselleria de Educación no se enmarca como una acción aislada, sino que forma parte de un contextomás amplio de recortes en la educación pública de la Comunidad Valenciana, ya que varios centros han recibido notificaciones de cierre de grupos de formación profesional. La Administración autonómica ya ha planteado la posibilidad de aplicar este criterio a otros estudios si no alcanzan determinados números de matrícula, lo que, según el profesorado, prioriza la rentabilidad sobre el valor educativo y social de determinados estudios que garantizan la equidad y el acceso universal al conocimiento. Por ello, la comunidad educativa y el colectivo de antiguo alumnado reclama a la conselleria que se reconsidere esta decisión con el fin de garantizar la formación de futuras promotoras y promotores de igualdad en la provincia de Alicante.

Espíritu pionero

Esta supresión también se llevaría consigo el espíritu percusor del ciclo, ya que el IES Victoria Kent fue el centro pionero en España en ofertar esta titulación, que se implementó en 2013 y ha servido desde entonces como referente institucional en defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres. Su trayectoria también se vincula con su posición activa frente a las violencias machistas, habiendo colaborado con una gran cantidad de entidades municipales, centros educativos y asociaciones, además de formar parte del Consejo de la mujer a nivel municipal. Es por ello que el profesorado reuerda que a lo largo de este tiempo se han realizado tareas de asesoriamento para la implantación de este ciclo a otros institutos y centros integrados de formación profesional de diversas comunidades autónomas.