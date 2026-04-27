Las guerreras K-Pop llegan a Elche con el musical "Idols! Las guardianas del ritmo"

El Gran Teatro de Elche acogerá el próximo sábado el estreno de "Idols! Las Guardianas del Ritmo", según los organizadores, el primer musical de las guerreras K-Pop original creado en España por el equipo que trajo éxitos como "Coco" y "La Reina del Hielo" y que, además, cuenta con una factura técnica y un elenco artístico de nivel internacional que "nadie en el país ha podido replicar hasta hasta la fecha", según explica el director del proyecto, el artista ilicitano Pedro Pomares. El proyecto artístico ha apostado por profesionales ilicitanos y del resto de la comarca del Baix Vinalopó para conformar el equipo, ya que, según Pomares, "el éxito no es solo llenar un teatro en la Gran Vía, sino saber que ese éxito está construido por manos, voces y talentos de Elche".

Sobre el escenario

La propuesta escénica llega por primera vez a la ciudad con una fórmula que combina narrativa teatral y concierto en vivo, tomando como referencia la estética y energía del fenómeno global del K-Pop. Así, el espectáculo está planteado para que puedan disfrutar familias enteras, apostando por las voces en directo, coreografías originales y una puesta en escena contemporánea. La obra culmina con un tramo final concebido como concierto, con el objetivo de conseguir que el púbico se implique con el espectáculo y acercar este género musical, especialmente popular entre los más jóvenes, a espectadores de todas las edades. Los pases tendrán lugar a las 17 y a la 20 horas, y las entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro o desde Viva Ticket.

Así, según la compañía, la propuesta rompe los moldes del teatro musical convencional para fusionar una historia original con la potencia de un concierto de K-Pop de nivel internacional, siendo este espectáculo un universo propio creado para ofrecer una experiencia "familiar eléctrica, emocionante y nunca vista en la provincia". De esta forma, la energía y la estética de las grandes capitales internacionales estará presente en Elche.

Los pases son el 2 de mayo a las 17 y a las 20 horas. / INFORMACIÓN

Producción original

La corporación también indica que se trata de una creación íntegramente original, con libreto, música y coreografías propias, alejada del formato de tributo. Además, la producción corre a cargo de la Compañía de Teatro Musical de España (C.T.M.E) y se presenta como una apuesta por el directo frente al uso del playback, concebida como una obra de Gran Derecho por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Desde la organización recalcan que, lejos tratarse de un concierto amateur o un tributo camuflado, apuestan por la autenticidad y el rigor del directo, con una oferta técnica y artística que "nadie en España ha podido replicar hasta la fecha".

El ilicitano Pedro Pomares, una de las voces más distinguidas del género en el país con éxitos como Jean Valjean en Los Miserables, Sweeney Todd o el Fantama de la Ópera, cuenta con una trayectoria de tres décadas en la Gran Vía de Madrid y, para este proyecto, ha rescatado el espíritu de las grandes producciones musicales para dirigir la dirección del montaje y liderar este estreno mundial en su ciudad natal.

Oportunidades para Elche

El espectáculo también apuesta por decenas de jóvenes artistas locales que debutan en este gran formato innovador en Elche, para quienes Pomares actúa de mentor, dinamizando así el tejido industrial cultural con la contratación de escenógrafos, técnicos, costureras y equipos de producción de la zona. Pues con este proyecto, la C.T.M.E apoya el talento local, sirviendo de generador de oportunidades, convirtiéndose así en un "pulmón" para los profesionales de las artes escénicas de Elche y el Baix Vinalopó, frente a la centralización de la producción en la capital española. En palabras de Pomares, "queremos demostrar que desde aquí se puede exportar cultura de primer nivel, capaz de mirar de tú a tú a las grandes producciones de la capital".