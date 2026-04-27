El IES Tirant Lo Blanc de Elche carga contra la supresión de grados de FP turístico

El instituto Tirant lo Blanc de Elche alerta de la supresión del ciclo de Gestión de Alojamientos Turísticos en modalidad presencial y el de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en modalidad semipresencial, señalando las consecuencias directas que esta medida tendría en un sector clave para la economía local.

Desde la dirección de estudios de FP del IES remitieron un comunicado este lunes en el que solicitaban la revisión urgente de la decisión de la Generalitat de acabar con esta formación, señalando que actualmente estos programas cuentan con una "notable demanda", tanto en modalidad presencial como en semipresencial.

Inserción laboral

Exponen igualmente que el la formación presenta tasas de inserción laboral cercanas al 100%, lo que evidencia su alineación con las necesidades reales del mercado de trabajo.

Exponen que se están realizando gestiones para reconsiderar la decisión de suprimir estos ciclos formativos pero que, hasta la fecha, "no se ha recibido respuesta por parte de la Administración educativa".

Personal cualificado

Desde el centro enarbolan que el turismo se ha consolidado con uno de los principales motores económicos en la ciudad y el entorno, con una creciente necesidad de profesionales especializados en gestión de alojamientos, intermediación turística y organización de eventos, de ahí que teman que la eliminación de esta oferta formativa pueda reducir de forma significativa la disponibilidad de personal cualificado para las empresas del sector.

Colaboración

Es más, trasladan que el centro educativo mantiene una estrecha colaboración con el tejido empresarial, facilitando tanto la formación práctica como la inserción laboral del alumnado. En este sentido, manifiestan que la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) ha respaldado la continuidad de estos ciclos mediante una carta de apoyo, destacando su importancia en la formación de profesionales del sector, fundamentales para la competitividad y el desarrollo del destino.

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Explican que el centro ilicitano es, además, Centro de Excelencia en Turismo a nivel autonómico y que cuenta con la oferta completa de ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Turismo. Por ello no entienden que esté prevista la supresión de los citados grados pese a contar el centro con una larga trayectoria de implicación y participación en diferentes proyectos educativos, iniciativas de innovación, colaboraciones con entidades empresariales, o incluso tener premios de competiciones Skills en la modalidad de recepción hotelera, donde obtuvieron medalla de oro.