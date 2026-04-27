Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fuegos artificiales AlicantePrimera mujer Estafeta AlcoyPrórroga alquilerAtaque tiburónRodaje "Enredados" AlicanteExplanada cerradaParques de saltos
instagramlinkedin

El IES Tirant Lo Blanc de Elche carga contra la supresión de grados de FP turístico

El centro cuestiona la decisión de eliminar formaciones sobre apartamentos turísticos y gestión de eventos ante la alta demanda

Alumnado del IES Tirant lo Blanc de Elche en una imagen facilitada por el centro

Alumnado del IES Tirant lo Blanc de Elche en una imagen facilitada por el centro / INFORMACIÓN

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

El instituto Tirant lo Blanc de Elche alerta de la supresión del ciclo de Gestión de Alojamientos Turísticos en modalidad presencial y el de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en modalidad semipresencial, señalando las consecuencias directas que esta medida tendría en un sector clave para la economía local.

Desde la dirección de estudios de FP del IES remitieron un comunicado este lunes en el que solicitaban la revisión urgente de la decisión de la Generalitat de acabar con esta formación, señalando que actualmente estos programas cuentan con una "notable demanda", tanto en modalidad presencial como en semipresencial.

Inserción laboral

Exponen igualmente que el la formación presenta tasas de inserción laboral cercanas al 100%, lo que evidencia su alineación con las necesidades reales del mercado de trabajo.

Exponen que se están realizando gestiones para reconsiderar la decisión de suprimir estos ciclos formativos pero que, hasta la fecha, "no se ha recibido respuesta por parte de la Administración educativa".

Personal cualificado

Desde el centro enarbolan que el turismo se ha consolidado con uno de los principales motores económicos en la ciudad y el entorno, con una creciente necesidad de profesionales especializados en gestión de alojamientos, intermediación turística y organización de eventos, de ahí que teman que la eliminación de esta oferta formativa pueda reducir de forma significativa la disponibilidad de personal cualificado para las empresas del sector.

Colaboración

Es más, trasladan que el centro educativo mantiene una estrecha colaboración con el tejido empresarial, facilitando tanto la formación práctica como la inserción laboral del alumnado. En este sentido, manifiestan que la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE) ha respaldado la continuidad de estos ciclos mediante una carta de apoyo, destacando su importancia en la formación de profesionales del sector, fundamentales para la competitividad y el desarrollo del destino.

Noticias relacionadas

Explican que el centro ilicitano es, además, Centro de Excelencia en Turismo a nivel autonómico y que cuenta con la oferta completa de ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Turismo. Por ello no entienden que esté prevista la supresión de los citados grados pese a contar el centro con una larga trayectoria de implicación y participación en diferentes proyectos educativos, iniciativas de innovación, colaboraciones con entidades empresariales, o incluso tener premios de competiciones Skills en la modalidad de recepción hotelera, donde obtuvieron medalla de oro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones
  2. Hacienda confirma las deducciones en la declaración de la Renta en la Comunidad Valenciana: 40 conceptos para que te devuelvan dinero
  3. Imanol Arias celebra sus 70 años en el Teatro Principal: 'Me temía lo mejor al saber que volvía a Alicante
  4. El festival Alacant Desperta cancela su gira por los barrios de Alicante tras el veto municipal a usar dos plazas
  5. La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina
  6. Hacienda lo confirma: devolverá casi 600 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito
  7. Pelo recogido, revisión de orejas y cámaras para frenar a los copiones durante los exámenes en los institutos de Alicante
  8. Hércules CF - CD Teruel

El IES Tirant Lo Blanc de Elche carga contra la supresión de grados de FP turístico

El IES Tirant Lo Blanc de Elche carga contra la supresión de grados de FP turístico

La modernización del riego en el Tercer Canal de Elche superará los 13 millones y el Consell aportará el 30%

La modernización del riego en el Tercer Canal de Elche superará los 13 millones y el Consell aportará el 30%

La Comunidad Valenciana y Murcia defienden el Tajo-Segura en Pilar de la Horadada frente al recorte porque "en España hoy sobra agua"

La Comunidad Valenciana y Murcia defienden el Tajo-Segura en Pilar de la Horadada frente al recorte porque "en España hoy sobra agua"

Las Bayas despide a Paco el “Panaer”, el alma cercana del campo de Elche

Elche se queda sin aulas para formar en igualdad: el Victoria Kent planta cara al recorte

Elche se queda sin aulas para formar en igualdad: el Victoria Kent planta cara al recorte

Estas son las fechas clave para solicitar plaza en la FP en Alicante

Estas son las fechas clave para solicitar plaza en la FP en Alicante

Elche muestra cerebros de mono, oso o león para explicar el alzhéimer a escolares

El Ayuntamiento evalúa el estado de las fachadas de edificios para desplegar los toldos del plan sombra en barrios y pedanías de Elche

El Ayuntamiento evalúa el estado de las fachadas de edificios para desplegar los toldos del plan sombra en barrios y pedanías de Elche
Tracking Pixel Contents