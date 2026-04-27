La izquierda planta cara al "rumbo antidemocrático" en Elche y defiende el feminismo como "antídoto contra el fascismo"

Compromís, Esquerra Unida y Podemos reivindican el papel del feminismo como eje para construir una sociedad más justa y democrática. Es una de las principales proclamas que elevaron las tres fuerzas de izquierda este fin de semana en Elche ante 300 personas en un acto que también sirvió para denunciar retrocesos en derechos y exigir un refuerzo urgente de las políticas de igualdad.

En el encuentro, celebrado en el Bailongo bajo el lema “Feminismo, antídoto contra el fascismo”, participaron la periodista y analista política Sarah Santaolalla y la politóloga y socióloga Míriam Jiménez Lastra. Ambas ponentes coincidieron en señalar que el avance de discursos negacionistas y antifeministas obliga a una respuesta política y social coordinada.

Asistentes en el acto celebrado este fin de semana en el centro cívico de El Bailongo / INFORMACIÓN

"Rumbo antidemocrático"

Durante el acto, las tres formaciones pusieron el foco en lo que consideran un “rumbo antifeminista y antidemocrático” del actual Ayuntamiento con el gobierno de PP y Vox, y reclamaron revertir medidas que, a su juicio, suponen recortes en igualdad y en la lucha contra la violencia machista. En este sentido, denunciaron especialmente la moción aprobada para pedir la derogación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, una iniciativa que calificaron como un grave retroceso en derechos fundamentales.

Violencia de género

Entre las principales demandas, destacaron la necesidad de blindar las políticas públicas de igualdad, reforzar la prevención de la violencia de género, combatir la desinformación sobre feminismo y migración, y garantizar derechos sociales básicos como el acceso a la vivienda o la protección del salario mínimo.También alertaron sobre el impacto de los discursos de odio y la desinformación en la convivencia democrática.

Las organizaciones subrayaron además la importancia de la unidad política de la izquierda a nivel municipal como herramienta para frenar estos retrocesos y plantear una alternativa de gobierno en 2027. “Los derechos están en riesgo y podemos retroceder en cualquier momento”, advirtió Jiménez Lastra, quien insistió en que el feminismo debe entenderse como una responsabilidad colectiva.

La politóloga y socióloga Míriam Jiménez Lastra junto a la portavoz de Compromís Esther Díez y la periodista y analista política Sarah Santaolalla / INFORMACIÓN

Ejemplo de reacción

Por su parte, Santaolalla señaló que Elche puede convertirse en un ejemplo de reacción frente al avance del negacionismo, y defendió que las políticas progresistas son “urgentes y necesarias” en un contexto marcado por la incertidumbre social y económica.

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La portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, encargada de moderar el acto, remarcó que el objetivo del encuentro era no solo reivindicar el feminismo, sino también desmontar bulos que, según afirmó, buscan utilizar a las mujeres como "chivo expiatorio" de los problemas sociales. El acto concluyó con un llamamiento a la movilización social y política para defender los derechos conquistados y avanzar hacia un modelo de sociedad más igualitario.