La modernización del riego en el Tercer Canal de Elche superará los 13 millones y el Consell aportará el 30%

Riegos de Levante proyecta la modernización integral del sistema de riego en el denominado Tercer Canal de la Quinta Elevación, que abarca desde el límite de Crevillent hasta la carretera de Santa Pola, incluyendo parte del término de Elche, después de que este domingo se ratificase la intervención con un 70% de los apoyos para extender la infraestructura a lo largo de unas 1.700 parcelas donde se podrían beneficiar 1.389 propietarios.

La inversión prevista superaría los 13 millones de euros (sin contar intereses y a expensas de un presupuesto cerrado) mientras un 30% lo cubriría el Consell a través de ayudas directas.

La decisión se tomó en una asamblea en la que la propuesta salió adelante con 483 votos a favor (72 %), frente a 188 en contra (28 %) y 10 votos nulos, superando ampliamente el umbral necesario. La actuación, según recoge el documento técnico, afectará a los sectores 1 al 10 y Alzabares 2, con una superficie total de 1.292,31 hectáreas donde se instalarían 1.702 tomas de riego con tal de llevar el agua a pie de parcela mediante hidrantes, con lo que se sustituirá el tradicional riego a manta desde las acequias, mejorando la eficiencia y reduciendo pérdidas, partiendo de la base de que el 95,4 % de las parcelas tienen menos de dos hectáreas y necesitan este tipo de fórmulas para ganar en rentabilidad.

Juan de Dios Navarro, con Bru y Esquembre en la Quinta Elevación / INFORMACIÓN

Financiación

De los 13,24 millones que se han estimado, unos 9,24 millones correrán a cuenta de los regantes, pero los socios no tendrán que adelantar el dinero porque la cantidad se les repercutirá una vez vayan a hacer uso de la infraestructura, ya completada la obra, de ahí que la comunidad se vaya a acoger a un préstamo por trece años que incrementaría en 2,52 millones de euros en intereses el proyecto, derivado de los costes financieros, llegando a los 11,96 millones de euros asumidos por Riegos de Levante.

Roque Bru, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, subraya que el acuerdo alcanzado en la asamblea supone únicamente un punto de partida, ya que tienen que negociar con las entidades financieras. Preguntado por la cuestión, Bru ya advertía hace días que la incertidumbre por el contexto económico actual, derivado especialmente por la evolución de los tipos de interés y el encarecimiento de materiales vinculado a factores internacionales dificultan que puedan dar cerrar cifras al milímetro.

Aún y así, entienden que no habrá complicaciones para que el proyecto vea la luz porque se enmarca como una actuación de interés general y donde habría una inyección de cuatro millones por parte de la Generalitat. Según la memoria que ha establecido Riegos de Levante, en el primer ejercicio la Administración autonómica consignaría la mitad, aunque está aún por cerrar la financiación definitiva.

Con estos datos, que no son definitivos, la estimación media del coste por hectárea sería de unos 9.200 euros incluyendo intereses, teniendo en cuenta que el reparto real se realizará en función de la superficie de cada parcela: a más tierra, más coste. Aún y así, en el precio final también dependerá de las características del hidrante asignado.

Calendario

El calendario previsto sitúa el inicio de las obras en 2027, condicionado a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, con el objetivo de que hacia mediados de 2028 los comuneros puedan disponer del nuevo sistema de riego. Ahora bien, el pago de las cuotas no comenzará hasta que la obra esté finalizada, previsiblemente en 2029, aunque estas últimas semanas los comuneros han estado recibiendo misivas con la estimación de los abonos.

Flexibilidad

Desde la comunidad hacen hincapié en que el proyecto debe abordarse de forma colectiva, porque "es inviable que unos sí y otros no" aunque contemplan cierto margen de flexibilidad para aquellos titulares que inicialmente no deseen instalar el contador inteligente o la conducción individual hasta su parcela, advirtiendo, no obstante, que incorporarse en fases posteriores podría implicar un mayor coste al perderse las economías de escala de la obra conjunta.

En cualquier caso, trasladan que las condiciones, plazos y las obligaciones económicas asociadas a esta opción se concretarán en fases posteriores del proyecto, "una vez avancen las negociaciones con la Generalitat y se cierre el cuadro definitivo de financiación", señalan.

De igual forma, trasladan que se estudiarán posibles situaciones particulares, especialmente en parcelas perimetrales que pudieran quedar fuera.

Llamamiento

Desde Riegos de Levante insisten, igualmente, en que el proyecto podrá ejecutarse correctamente si el censo está totalmente actualizado, de ahí que hayan hecho un llamamiento a los comuneros para que inscriban o regularicen las tierras a su nombre en el censo, especialmente en los casos de herencias, compraventas o cambios de titularidad no comunicados.

De igual forma, instan a que faciliten sus datos de contacto actualizados, especialmente dirección de correo electrónico y teléfono, para que la comunidad pueda mantener una comunicación directa, ágil y eficaz con cada titular durante todas las fases del proyecto.

Entienden que la actualización de la información es crucial para que los comuneros reciban todas las pautas y estén al día con las futuras convocatorias, decisiones de la junta de gobierno, opciones individuales de adhesión y documentación económica.

Continuidad

La modernización no parte de cero, ya que Riegos de Levante lleva más de dos décadas impulsando estas tencologías en línea con las políticas promovidas por administraciones como la Generalitat y el Ministerio de Agricultura con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua, especialmente en zonas con estrés hídrico estructural como el sur de la Comunidad Valenciana.

Ya se han modernizado amplias superficies del primer y segundo canal, así como parte del tercer canal, en tramos como Alzabares, el cuarto canal de Levante y sectores como el Séptimo de la Peña donde los comuneros ya dieron luz verde a implantar sistemas de riego localizado y automatizado avalados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que destaca que la modernización conlleva ahorros de agua superiores al 30 %, además de mejorar la productividad agrícola y reducir costes operativos.

Beneficios

Desde Riegos de Levante, su vicepresidente, José Esquembre, manifiesta, igualmente, que en términos medioambientales se mejorarán las masas de agua superficiales y subterráneas. De igual modo, uno de los principales argumentos a favor es su impacto en la competitividad del sector agrícola ya que el sistema promete reducir significativamente los costes energéticos asociados al bombeo de agua, ya que actualmente muchos agricultores siguen teniendo que elevar dese los embalses generando presión para regar.

Con esta implantación, el agua llegará con presión suficiente desde el pantano de Crevillent, eliminando ese gasto adicional, y aprovechando que sus aguas se caracterizan por la baja conductividad frente las de los ríos o azarbes.

Al hilo, el modelo, que cuenta con los informes favorables de impacto ambiental, facilitaría la viabilidad de pequeñas y medianas explotaciones que no pueden asumir inversiones individuales en infraestructuras de riego. Se pretende, por tanto, que haya interés por cultivar e incentivar que aquellos propietarios mayores que no pueden seguir trabajando la tierra alquilen al contar con un sistema moderno, automatizado y adaptado a las exigencias del cambio climático.

Un paso más, pero no el último

Aunque esta actuación supone un avance significativo, no será la última fase de modernización pendiente. Aún quedan zonas del Tercer Canal sin adaptar, especialmente hacia el entorno del aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández, así como áreas de comunidades como la sexta y séptima de Elche o sectores en Crevillent.