Las Bayas despide a Paco el “Panaer”, el alma cercana del campo de Elche

Hay hombres que no necesitan grandes discursos para dejar huella. Les basta con estar, con escuchar, con abrir cada mañana una puerta —la de su casa o la de su negocio— y convertir ese gesto cotidiano en un acto de encuentro. Francisco Pérez Soler, conocido por todos como Paco el “Panaer”, fue uno de ellos. Su fallecimiento a los 80 años ha dejado en Las Bayas un silencio denso, de esos que no se explican, pero se sienten.

Porque Paco no era solo el fundador de una panadería. Era, en el sentido más profundo, un punto de unión. Un hombre que supo hacer de su oficio un lugar donde la vida del pueblo se cruzaba cada día, entre el olor a pan recién hecho y las conversaciones pausadas de quienes encontraban en su horno algo más que alimento.

Corría el 24 de marzo de 1982 cuando, junto a su esposa, Cecilia Amorós, abrió por primera vez las puertas del Horno Paco en la calle La Pau. Habían llegado desde La Marina, alentados por conocidos y con más incertidumbre que certezas. “Al principio eran muchos los temores”, recordaba su propia historia. No era para menos: otros hornos lo habían intentado antes sin éxito. Pero Paco, con esa mezcla de constancia y humildad que lo definía, decidió quedarse. Y quedarse fue, quizá, su mayor acierto.

Paco el "Panaer" junto a su esposa, en una imagen reciente / INFORMACIÓN

Referente del sector

Con el paso de los años, aquel pequeño horno se convirtió en un referente. Primero en la pedanía, luego en toda la ciudad. La panadería creció hasta contar con varios despachos propios y abastecer a decenas de establecimientos. Pero más allá de las cifras, lo que consolidó su nombre fue algo más intangible: la confianza de la gente. Esa fidelidad que no se compra ni se improvisa, que se construye día a día, con trabajo y cercanía.

La coca de Las Bayas, sus fogasetas o la tarta de almendra de Cecilia pasaron a formar parte de la identidad gastronómica del entorno. Hay quien acude expresamente desde otros puntos de Elche solo por ese sabor que, como tantas cosas auténticas, parece no haber cambiado con el tiempo.

Paco y su esposa Cecilia en una fotografía de la página web de su panadería / INFORMACIÓN

Pero reducir su legado a lo empresarial sería quedarse corto. Paco fue también alcalde pedáneo de Las Bayas durante muchos años. Y lo fue como había sido todo en su vida: sin estridencias, con atención constante a los demás, con esa manera de hacer que no busca protagonismo, pero deja rastro. Quienes compartieron con él esa etapa coinciden en subrayar su dedicación, su disposición permanente para escuchar y su capacidad para estar donde hacía falta.

Nombre al centro social

No es casual que el centro social de la pedanía lleve hoy su nombre. Hace apenas un año, el Ayuntamiento quiso reconocer en vida su trayectoria en un acto cargado de emoción. Allí estuvo Paco, acompañado de su familia, recibiendo un homenaje que no era solo institucional, sino profundamente vecinal. Porque Las Bayas sabía —y sabe— lo que le debe. Era, dicen quienes lo conocieron, un hombre bueno. Y pocas definiciones son más difíciles de sostener con tanta unanimidad.

Su carácter afable, su trato cercano y su forma de entender la vida desde la sencillez lo convirtieron en alguien querido por todos. No había distancia en él. Ni jerarquías. Solo una forma honesta de estar en el mundo, de atender a los demás, de formar parte de una comunidad sin imponerse nunca sobre ella. En el horno, en la calle o en cualquier encuentro, Paco representaba esa figura cada vez más escasa: la del vecino que siempre está. El que saluda, el que pregunta, el que escucha. El que, sin darse cuenta, se convierte en referencia.

Su historia es también la de una familia. Cecilia, sus hijos, el núcleo que sostuvo y acompañó aquel proyecto desde sus inicios. Para Paco "el éxito" de su empresa reside en que han tenido y tiene buenos trabajadores, que son constantes y tienen afán por mejorar día a día. Además, su familia, siempre unida y muy trabajadora, ha sido un pilar muy importante, como recoge la propia trayectoria del negocio en su web. Una frase que, más allá de lo empresarial, define una forma de vida.

Estos días, esta familia ha recibido el cariño de todo un pueblo. Los restos mortales de Paco, que fallecía el domingo, fueron velados en el tanatorio de L'Aljub, y la misa de sepelio se celebraba este lunes a las 11 horas en la iglesia de San Andrés y San Pedro de Las Bayas. Fue allí donde vecinos, amigos y familiares le daban el último adiós. Aunque hay personas que nunca desaparecen del todo. Permanecen en lo cotidiano. En lo sencillo. En aquello que no necesita explicarse para ser recordado.

Las Bayas pierde hoy a uno de sus pilares. Elche despide a un hombre que supo construir comunidad desde el trabajo y la cercanía. Y en ese legado, silencioso pero firme, seguirá vivo Paco el “Panaer”.