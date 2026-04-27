Suspendido el pleno de Elche por una indisposición del alcalde, Pablo Ruz

La junta de portavoces, integrada por los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento -PP, PSOE, Vox y Compromís- ha dado luz verde este mismo lunes, solo unos minutos antes a la hora en la que debía comenzar el pleno ordinario del mes de abril, a la suspensión de la sesión, por una indisposición del alcalde de Elche, Pablo Ruz, que ha sido ingresado en el Hospital General Universitario. De hecho, también se aplaza el pleno extraordinario programado para después y pedido por el grupo municipal socialista para hablar del aborto, así como el Foro Elche, integrado por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, Aigües d’Elx, Suma, Grupo ASV, UTE Elche y Grupo Hozono Global, programado para este martes, a las 10 horas, en el que debían participar el regidor ilicitano y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para analizar el estado actual y las perspectivas de desarrollo de las actuaciones clave para el municipio. El Ayuntamiento comunicará en los próximos días las nuevas fechas para la celebración de ambas sesiones plenarias.

El alcalde Pablo Ruz regresa al Foro Elche del diario INFORMACIÓN. / ÁXEL ÁLVAREZ

Doble sesión

El Ayuntamiento de Elche tenía previsto celebrar este lunes una doble sesión plenaria, después de que el grupo municipal socialista forzara la convocatoria de un pleno extraordinario que se celebraría a continuación del pleno ordinario correspondiente al mes, cuyo inicio estaba programado para las 8.30 horas, aunque, finalmente, en la junta de portavoces prevista para las 8.15 horas se ha acordado suspender ambos. La iniciativa de la sesión extroardinaria respondía al creciente conflicto político generado tras la aprobación, en el pleno de marzo, de una moción impulsada por Vox y respaldada por el PP para reclamar la derogación de la ley del aborto, pese a que en la sesión en la que la derecha sacó adelante la propuesta desde el PSOE no intervinieron, sólo lo hizo la portavoz de Compromís, Esther Díez.

Otra fecha

También se buscará una nueva fecha para la cita prevista para este martes, a partir de las 10 horas, en el Hotel Huerto del Cura, donde Ruz y Martínez Mus iban a hablar de infrestructuras para Elche dentro de los foros impulsados por Prensa Ibérica para generar espacios de reflexión sobre cuestiones estratégicas para el territorio. En este caso, el foco se situaba en unas infraestructuras consideradas fundamentales para mejorar la movilidad, la conectividad y la competitividad de Elche en los próximos años.