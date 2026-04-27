Elche evalúa el estado de las fachadas de edificios para desplegar los toldos del plan sombra en barrios y pedanías

Lo que surgió como un proyecto piloto para apaciguar el sol en las calles más comerciales de Elche, y en los meses más calurosos, podría terminar siendo algo más ambicioso que se extienda por sectores de todo el término municipal. El Ayuntamiento está detrás de un estudio para analizar el estado de fachadas del núcleo urbano y el extrarradio con el fin de llevar los toldos-vela del plan sombra fuera del casco histórico.

Así lo anunció este lunes el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, en una convocatoria en las proximidades de La Glorieta pensada para que los periodistas comprobasen in situ que este mismo 27 de abril se iniciaba el montaje de los tensores, paso previo a la instalación definitiva de las lonas como ya se vio por primera vez en la primavera de 2025. La empresa deberá colocarlas a lo largo del mes de mayo, tal y como apunta el contrato, mientras que en terminar la temporada, a partir de octubre, deberán estar despejadas las calles.

La experiencia del pasado año, primera fase, ha sido determinante para plantear su expansión, como reconoció el edil, que aseguró que con la experiencia fue satisfactoria porque no se registraron incidencias y los materiales se encuentran en "perfectas condiciones" tras pasar la "prueba de fuego" con la Nit de l'Albà, y haberse sometido un proceso de lavado.

Un momento del montaje de los tensores en la calle Obispo Tormo de Elche este lunes / J.R.Esquinas

Balance positivo

Este balance positivo le permite al Ejecutivo local avanzar hacia una segunda fase más ambiciosa. Por ello el foco está ahora en la elaboración de un estudio detallado que permita extender el “plan sombra” más allá del centro.

La principal dificultad técnica radica en que los toldos deben anclarse a los forjados de los edificios, lo que obliga a analizar su viabilidad en el entramado urbano, teniendo en cuenta que precisamente el Ayuntamiento tuvo que declinar instalar este sistema en algunos viales como Calle Major del Pla porque a nivel técnico no se veía viable, de ahí que se plantease una modificación del proyecto para que las lonas se trasladen a la calle Major de la Vila. De igual forma, hay también otros puntos en los que no se ha podido apostar por esta fórmula porque los inmuebles tienen un grado de protección que impide tocar las fachadas.

Desde Espacios Públicos confirman que el objetivo próximo es preparar un pliego completo para no actuar de forma progresiva si no que anualmente los toldos se instalen de forma global. Ese futurible contrato, para el que por ahora no hay una estimación económica, incluirá tanto el centro como barrios y pedanías, con la mirada puesta en zonas comerciales de Carrús, Pla-Sector V y Altabix o en las pedanías de Torrellano, El Altet o Arenales del Sol.

Horizonte 2027

Ahora bien, el calendario municipal pasaría por culminar el estudio técnico y económico durante este año para licitar el proyecto en 2026 y comenzar su implantación en 2027. La ampliación dependerá tanto de la viabilidad estructural de las calles como de la valoración económica del servicio.

Más allá de la pretensión el próximo ejercicio, este lunes los operarios iniciaron el fijado de los anclajes en calles integradas en el proyecto de cerca de 300.000 euros que el bipartito activó el pasado año para dotar de sombra a calles céntricas como Hospital, Corredora, Obispo Tormo y Carrer Ample.

Un operario prepara el sistema de anclajes de los toldos vela este lunes en el centro de Elche / J.R.Esquinas

La idea es que este martes empiece el despliegue del sombraje que en el estreno llegó a causar sensaciones encontradas. En su momento residentes, turistas y comerciantes señalaban que el hecho de elegir un tono beige era bueno «por su sencillez y elegancia», y el Ejecutivo local defendía la intención de utilizar colores neutros, aunque había a quienes les generaba cierto rechazo por no haber apostado por notas más coloridas como en otras ciudades del sur con este servicio, y más teniendo en cuenta que la empresa tiene gran experiencia de montajes especialmente en Andalucía, como en su momento llegó a explicar el equipo de gobierno.

Agujeros

Cuestión a parte es la funcionalidad, ya que la mayoría de personas consultadas en su momento coincidían en que los toldos cumplen un buen papel para que el tránsito por el centro no sea tan asfixiante en plena hora punta en los termómetros. También estaban quienes entendían que la medida no compensa porque quita luz, o incluso reacios que han llegado incluso a tirar colillas desde los balcones y le han hecho agujeros a los toldos.

Desde la concejalía, si bien, exponen que en términos generales todo el material está en buenas condiciones y que no ha sido necesario reponer piezas, de la misma forma que el edil del área señala que no se van a cambiar toldos porque tengan pequeñas perforaciones.

Así lucía en 2025 la calle Corredera con los toldos / Áxel Álvarez

Colegios

Guilabert aprovechó su comparecencia para apuntar que también llegarán estos sistemas de sombraje a colegios en las próximas semanas con tal de mejorar el confort térmico de los menores cuando salgan al patio. Eso sí, el edil no hizo referencia a que la contratación se ha paralizado por un error de cálculo con el presupuesto. Tal y como consta en el perfil del contratante, el proyecto salió a licitación por algo más de 198.000 euros el pasado 15 de abril, después de aprobarse el expediente por junta de gobierno. Una semana después, el 21 de abril, el expediente se suspendía.

Tal y como consta en la nota informativa que explica el problema, el error detectado en el importe del presupuesto del pliego de prescripciones técnicas "afecta al resto de los documentos del contrato, que hace necesario suspender el plazo de presentación de ofertas". Con lo cuál, el Ayuntamiento tiene que realizar las correcciones oportunas y tendrá que reanudarse el plazo de presentación de ofertas, paso del que no se ha dado cuenta hasta ahora. El objetivo del Ayuntamiento es incorporar este sombraje en los CEIP Jaume I, Ramón Llull, Mariano Benlliure, La Alcudia, El Toscar, Miguel de Unamuno, Princesa de Asturias, La Galia y Rodolfo Tomás y Samper de El Altet, con lo que por ahora se quedarían fuera otros centros que también vienen reclamando estas mejoras.