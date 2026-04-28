El alcalde de Elche, Pablo Ruz, recibe el alta en el hospital y la junta de portavoces decidirá cuándo se convocan los plenos aplazados

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, recibió este mismo martes al mediodía el alta hospitalaria y está previsto que el lunes se reincorpore con normalidad al trabajo, después de que el domingo por la noche fuera ingresado en el Hospital General por una indisposición médica que obligó a suspender el pleno ordinario del lunes; el extraordinario que estaba previsto para después y que había pedido el PSOE para hablar de la ley del aborto; la junta general de la empresa municipal Pimesa; y el Foro Elche programado para este martes en el Hotel Huerto del Cura e integrado por Prensa Ibérica, INFORMACIÓN, Aigües d’Elx, Suma, Grupo ASV, UTE Elche y Grupo Hozono Global, en el que debían participar el regidor ilicitano y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, para analizar el estado actual y las perspectivas de desarrollo de las actuaciones clave para el municipio de Elche.

El alcalde, Pablo Ruz, en primer término, en el último pleno, celebrado en marzo. / Áxel Álvarez

"Muy animado"

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, ya dijo el lunes que Pablo Ruz “tiene muchas ganas de volver a la actividad” y habló de “pequeño paroncillo”, términos en los que se reiteró en otra comparecencia este martes, cuando añadió que “está muy animado y deseoso de volver a la actividad”, aunque parece ser que no se reincorporará hasta el lunes. Sea como fuere, este miércoles, a las 13 horas, hay convocada una junta de portavoces, a la que asistirán los representantes de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento: PP, Vox, PSOE y Compromís.

Francisco Soler, en el centro, junto a Aurora Rodil e Irene Ruiz, ven el pleno de marzo. / Áxel Álvarez

Reunión a mediodía

La reunión, inicialmente, se acordó que fuera a las 9.15 horas, pero, al final, se ha trasladado al mediodía. A priori, está previsto que se dé cuenta de la situación en la que se encuentra el alcalde, una vez que ha recibido el alta y, en principio, también se podría poner fecha a los plenos aplazados. Por los tiempos, y partiendo de que el viernes es el Primero de Mayo y, por tanto, festivo, las sesiones no se podrían convocar antes del martes. El propio decreto de suspensión de los plenos, firmado por el vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, que es quien ha asumido las competencias del alcalde en su ausencia, ya especificaba que, "a la vista de las circunstancias, la junta de portavoces, reunida con carácter previo a las sesiones convocadas, integrada por todos los grupos políticos municipales con representación en el Ayuntamiento, ha acordado, de forma unánime, suspender la celebración de las mismas, y aplazarlas a fecha posterior que será acordada en una nueva reunión de la junta de portavoces".

Alcalde accidental

De hecho, en principio, Soler seguirá como alcalde accidental hasta el próximo lunes, lo que permite mantener cierta normalidad en la Administración local a efectos de procedimientos administrativos sobre todo, con una fórmula que es la que también se utiliza en Elche tras las fiestas de agosto, cuando los alcaldes suelen aprovechar para tomarse unos días de descanso antes de volver a la actividad habitual y dejan a uno de sus concejales como “sustituto”, fundamentalmente a efectos de firmas.